Venäjä väittää torjuneensa Ukrainan vastahyökkäyksen Donetskissa – Ukraina sanoo tekevänsä sodan etulinjassa hyökkäystoimia

Venäjä väitti maanantaina torjuneensa Ukrainan suuren vastahyökkäyksen Donetskissa Itä-Ukrainassa.

Venäjän puolustusministeriö sanoi sunnuntaina Ukrainan aloittaneen laajan hyökkäyksen. Ministeriö julkaisi Telegramissa videon, jonka se väittää olevan kuvattu Ukrainan vastahyökkäyksestä. Venäjän väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

– Vihollisen oli määrä murtautua puolustuksemme läpi kohdasta, jota se piti kaikkein heikoimpana, Venäjän puolustusministeriö kirjoitti Telegram-viestipalvelussa.

Venäjä väittää surmanneensa 250 Ukrainan sotilasta ja tuhonneensa muun muassa 16 panssarivaunua, kertovat brittimediat BBC ja Guardian.

Lisäksi Venäjän miehityshallinnon edustaja Vladimir Rogov eteläisessä Ukrainassa väittää, että Zaporizhzhjan alueella olisi aloitettu suuri hyökkäys.

– Tänä aamuna ukrainalaisjoukot aloittivat aiempaa laajemman hyökkäyksen… tilanne on hälyttävä, venäläinen uutistoimisto Tass kertoo Rogovin sanoneen.

CNN:n mukaan Venäjä väittää torjuneensa Ukrainan hyökkäyksen Zaporizhzhjan alueella.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo, että ukrainalaisjoukot tekivät paikallisia maahyökkäyksiä ja raporttien mukaan saavuttivat rajallisia taktisia hyötyjä läntisessä Donetskissa ja itäisen Zaporizhzhjan alueella.

”Suunnitelmat rakastavat hiljaisuutta”

Ukraina puolestaan sanoo tekevänsä hyökkäystoimia taisteluiden etulinjassa. Ukrainan puolustusministeriö kertoi asiasta sen jälkeen, kun Venäjä oli väittänyt torjuneensa Ukrainan suuren vastahyökkäyksen.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar perusteli hyökkäävien toimien kuuluvan maan puolustusoperaatioon.

– Puolustava operaatio sisältää vastahyökkäystoimia. Siksi joillakin alueilla teemme hyökkäystoimia, Maljar sanoi.

Guardianin mukaan Ukraina ei maininnut sunnuntain päivittäiskatsauksessaan mitään mahdollisesta vastahyökkäyksestä Donetskissa, mutta raportoi 29 yhteenotosta Donetskin ja Luhanskin alueilla sekä 15 ilmaiskusta vihollisjoukkoihin ympäri maata.

Ukraina on kuukausia sanonut valmistelevansa vastahyökkäystä, jotta se saisi takaisin Venäjän miehittämiä alueita. Ukraina kertoi vastikään, ettei vastahyökkäyksen alkamisesta varoiteta.

– Suunnitelmat rakastavat hiljaisuutta. (Vastahyökkäyksen) alkamisesta ei anneta ilmoitusta, Ukrainan puolustusministeriö kertoi sunnuntaina Telegramissa julkaisemassaan videossa.

BBC:n mukaan videolla oli naamioituneita sotilaita, jotka pitivät sormea suunsa edessä hiljaisuuden merkiksi.

Ukrainalaisupseerit ovat Guardianin mukaan ennakoineet, että ennen vastahyökkäystä ja sen aikana tehtäisiin erilaisia hyökkäyksiä harhautukseksi, jotta ”taistelukenttää saataisiin muokattua” sekä aiheutettua hämmennystä Venäjän joukoissa.

Kreml: Radiossa lähetettiin Putinin väärennetty puhe

Useita Venäjän ja Ukrainan rajan läheisyydessä sijaitsevia radioasemia hakkeroitiin ja niillä levitettiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin väärennettyä puhetta, sanoo Kreml.

Kremlin mukaan väärennetty puhe lähetettiin useilta radioasemilta kolmella eri Ukrainan rajan vieressä sijaitsevalla alueella Venäjällä. Alueiden asukkaille sanottiin puheessa, että ukrainalaisjoukot olisivat ylittäneet rajan Venäjän puolelle. Viestissä Putinin ääntä muistuttava ääni kertoi virheellisesti sotatilalain käyttöönotosta, yleisen liikekannallepanon käynnistymisestä ja evakuoinneista.

– Tämä oli todellakin hakkerointia, Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi RIA Novosti -uutistoimiston mukaan. Peskov sanoi myös, että radioasemien hallinta oli saatu takaisin.

Kadyrov tarjoutui lähettämään joukkojaan Belgorodiin

Venäjän armeija väittää myös saaneensa ukrainalaisten ”sabotaasiryhmän” vetäytymään, kun ryhmä oli yrittänyt ylittää rajan Belgorodin alueella. Venäjän armeijan mukaan ryhmä saatiin vetäytymään tykistötulella.

Venäjän Belgorodin alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov kertoi sunnuntaina Telegramissa Ukrainan raja-alueella Venäjällä sabotaasiryhmän kanssa käytävistä taisteluista. Gladkov sanoi olevansa valmis neuvottelemaan vankien vaihdosta ryhmän kanssa, sillä sen hallussa on kuvernöörin mukaan venäläisiä sotilaita.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin liittolainen, Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov tarjoutui Telegramissa sunnuntaina lähettämään sotilaitaan Belgorodiin, kertoo CNN.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Johanna Latvala, Minja Viitanen