Sittenkin vihreä hyökyaalto?

Vastoin eduskuntavaaliuutisointia vaikuttaa siltä, että vihreä aalto on kuitenkin rantautunut Suomeen. Maailmalla puhutaan myös vihreästä vallankumouksesta tai vihreästä siirtymästä. Sitä tehdään nykyisin nopeammalla tahdilla ja suuremmalla innolla teollisuudessa ja liikeyrityksissä kuin jähmeissä politiikan instituutioissa. Edellä mainittu on syytä todeta sillä varauksella, sillä EU on tehnyt määrätietoisesti politiikkaa uusiutuvien energiavarojen käyttöä kohti. Tätä itänaapurin diktatuuri on teoillaan tehokkaasti vauhdittanut.

On todennäköistä, että Vihreän liiton vaalitappio johtuu suurelta osin juuri tästä: uusiutuva energia ja ympäristöystävällinen ajattelu on jo muuttunut marginaalista valtavirraksi.

Vihreän aallon rantautumisesta kertovat monet keväiset uutiset.

Tammikuussa norjalainen startup-yhtiö kertoi suunnittelevansa vihreän teräksen valmistamista Inkoossa. Tuotantoprosessissa syntyisi 95 prosenttia vähemmän päästöjä kuin tavanomaisessa teräksen valmistamisessa. Investointien arvoksi arvioitiin noin neljä miljardia euroa.

Samana päivänä SSS kertoi, että myös aurinkovoima on kovassa myötätuulessa ja että alan yritykset hamuavat hehtaareita Varsinais-Suomestakin.

Aurinko on nopeimmin kasvava uusiutuvan energian lähde maailmalla.Syksyllä julkaistu selvitys kertoi, että aurinkosähkön määrä kasvaa Euroopassa vuoteen 2030 mennessä paljon rivakammin kuin oli arvioitu ennen Ukrainan sotaa.

Toukokuun lopulla suomalainen energiayhtiö kertoi aikeistaan investoida Suomessa toteutettaviin tuulivoimahankkeisiin yli kaksi miljardia euroa tanskalaisen kumppanin kanssa. Yhtiöllä on Suomessa jo käynnissä yli kolmekymmentä maatuulivoimahanketta.

Ikean sijoitusyhtiö kertoi niin ikään toukokuussa aikovansa sijoittaa 30 miljoonaa euroa Pohjanlahden merituulivoimahankkeisiin – hankkeella voitaisiin tuottaa jopa kolmannes Suomen sähköntarpeesta.

STT uutisoi toukokuun lopulla, että vihreitä investointeja on suunnitteilla Suomeen yli 85 miljardilla eurolla.

Alle viikko sitten – maineeltaan kylläkin kyseenalainen – yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power kertoi suunnittelevansa Suomeen kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta. Investoinnin arvoksi ilmoitettiin 3,9–7,3 miljardia euroa. Yrityksen johto painotti, että etenkin kaksi syytä olisi tuomassa investointia Suomeen: valtion vahva sitoutuminen uusiutuvaan energiaan ja vakaa poliittinen toimintaympäristö.

Vetyä tarvitaan aurinko- ja tuulisähkön varastointiin. Yleisesti uskotaan, että maailma on siirtymässä kohti vetytaloutta, pois fossiilisista. Vaikka siirtymässä tuleekin kulumaan vuosikausia, muutoksessa liikkuu miljardeittain rahaa ja työpaikkoja.

Aurinko-vetytaloudesta kirjoitettiin raportteja jo muinaisella 1990-luvulla, samalla varoiteltiin ilmastonmuutoksesta.

Siitä on kolmisenkymmentä vuotta.

Tuolloin silloisen KTM:n – eli nykyisen TEM:in, teollisuus- ja elinkeinoministeriön – johtavat virkamiehet avoimesti naureskelivat kaltaistensa kanssa puheille tuuli- ja aurinkovoiman mahdollisuuksista. Onneksi tässä jos missä voi käyttää sanontaa ”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”.

Jo käynnissä oleva suuntaus kohti kestävää kehitystä tarvitsee tukea ja ymmärrystä myös poliitikoilta. Jos Suomen seuraavan hallituksen politiikka kääntyy pois nollapäästöjen tavoittelusta, saattaa moni miljardihanke jäädä toteutumatta.

Politiikassa imago on tärkeää. Siksi valtapuolueen johtavien poliitikkojen ympäristöystävällisyyttä halveksivat puheet, teoista puhumattakaan, ovat vahingollisia koko Suomelle.