Vihreiden uusi puheenjohtaja haluaa puolueen näkyvän muuallakin kuin ympäristökysymyksissä: ”Kaikkialla Suomessa eivät toimi aina samat keinot”

Vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta haluaa, että puolue näkyy ympäristökysymysten lisäksi muilla politiikan osa-alueilla.

– Tulen tekemään työtä sen eteen, että vihreät tulevat jatkossa näkymään ympäristö-, ilmasto- ja luontokysymysten lisäksi monilla muilla politiikan sektoreilla, Virta sanoi valintansa jälkeen.

Virran mukaan puolue tulee näyttämään olevansa aidosti moniääninen. Hänen mukaansa se lähtee oikaisemaan mielikuvia, että puolueen kannattamiseksi pitäisi olla oikeanlainen vihreä.

Muukin puoluejohto vaihdettiin

Vihreiden varapuheenjohtajiksi valittiin puoluekokouksessa kansanedustaja Oras Tynkkynen, maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen ja kansanedustaja Bella Forsgrén.

Valinnat tarkoittavat sitä, että vaalitappion kärsinyt puolue uusi johtajiston oikeastaan täysin. Vihreät valitsi uuden puheenjohtajan ja puoluesihteerin, eikä jatkokautta varapuheenjohtajana hakenut Hanna Holopainen saanut tehtävään uutta mandaattia. Keränen siirtyy tehtävään puoluevaltuuston johdosta.

Uusi puoluesihteeri on perhejärjestötoimija Anna Moring.

Aktiivisempia talouspolitiikassa

Uusi puheenjohtaja Sofia Virta liittyi puolueeseen ennen vuoden 2017 kuntavaaleja.

Hän on istunut kyseisistä vaaleista alkaen Kaarinan kaupunginvaltuustossa ja oli jo silloin puolueen paikallinen ääniharava. Virta sanoi, ettei seitsemän vuotta sitten olisi ehkä uskonut, että seisoisi tänään puheenjohtajan paikalla.

– Mutta nyt kun seison, nöyrästi ja kovalla työllä lähden tekemään sitä, että vihreät tulee jatkossa olemaan suurempi puolue, puhuttelemaan yhä useampaa suomalaista. Vain niin voi oikeasti muuttaa Suomea, muuttaa maailmaa.

Turun kupeesta Kaarinasta tulevana hän näki puolueella mahdollisuuden menestyä myös kehä kolmosen ulkopuolella. Puolueen 13 kansanedustajasta seitsemän on valittu Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä.

– Kaikkialla Suomessa eivät toimi aina samat keinot. Se pitää kuulua meidän politiikassamme jatkossa entistä enemmän.

Puolueen politiikan sisältöjen muuttamisesta Virta ei puhunut. Hän sen sijaan sanoi, että puolueen olisi vaalien alla pitänyt enemmän alleviivata sitä, että se kantaa huolta Suomen talouden tilanteesta

– Strategisia linjauksia on tarvetta muuttaa, eli esimerkiksi valita, että me olemme aktiivisempi toimija talouspolitiikassa.

Seinäjoelle puoluekokoukseen kokoontunut vihreät valitsi Virran puheenjohtajaksi jäsenäänestyksen pohjalta. Uusi puheenjohtaja sai jäseniltä 2 760 ääntä. Virran vastaehdokas oli toisen kauden kansanedustaja Saara Hyrkkö, joka sai 1 941 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 30.

– Olo on aika häkeltynyt kaikesta siitä luottamuksesta, mitä vihreiltä olen saanut, Virta sanoi pian valintansa jälkeen tiedotustilaisuudessa.

Hyrkkö puolestaan myönsi tuloksen kirpaisevan, mutta hän lupasi täyden tukensa uudelle puheenjohtajalle.

Ilmoittautui ensimmäisenä kisaan

Virta oli ensimmäinen, joka ilmoittautui puolueen puheenjohtajakisaan, kun monet vihreiden tunnetummat kansanedustajat vielä harkitsivat ehdokkuuttaan. Häntä pidettiin tässä vaiheessa kisan altavastaajana.

32-vuotias Virta on yllättänyt puolueen tosin aiemminkin. Virta valittiin kansanedustajaksi ensiyrittämällä vuonna 2019. Hänen vaalibudjettinsa oli tuolloin suhteellisen pieni, alle 2 500 euroa. Hän ohitti sillä puolueen monia ehdokkaita alueen keskuskaupunki Turusta.

Tiettävästi Virta ei ollut saapunut aluksi edes vihreiden vaalivalvojaisiin. Hän kertoi Turun Sanomien haastattelussa vaali-iltana, että tulos yllätti hänet itsensäkin. Hän oli ja on edelleen puolueen ainoa kansanedustaja Varsinais-Suomesta.

Virta on uusinut paikkansa vihreiden paikallisen listan kärjessä myös myöhemmissä eduskunta-, alue- ja kuntavaaleissa. Tämän kevään eduskuntavaaleissa Virta nosti tulostaan runsaaseen 5 500 ääneen.

Yksinhuoltaja ja entinen yrittäjä

Tukijoidensa karismaattiseksi luonnehtima Virta on sanonut haluavansa osoittaa, miten puolue koostuu erilaisista ihmisistä.

Itseään Virta on luonnehtinut duunariperheen kasvatiksi, sillä hän on rekkakuskin ja lastenhoitajan tytär. Virta on myös kertonut julkisuudessa jääneensä yksinhuoltajaksi turvattoman parisuhteen jälkeen. Hänen tyttärensä syntyi kuukausia ennen Virran valintaa eduskuntaan.

– Omien kokemuksieni kautta tiedän todella, mikä merkitys vahvalla hyvinvointivaltiolla on, Virta luonnehtii vihreiden verkkosivuilla.

Koulutustaustaltaan Virta on kasvatustieteiden maisteri. Hän työskenteli sivutoimisena terapia- ja opetusalan yrittäjänä parin vuoden ajan ennen nousuaan eduskuntaan.

Virta on puolueen historian toinen puheenjohtaja Varsinais-Suomesta. Myös Ville Niinistö aloitti poliittisen uransa Kaarinassa ennen muuttoaan naapurikaupunki Turkuun.

Uusi puheenjohtaja pitää huomenna ensimmäisen linjapuheensa Seinäjoelle kokoontuneelle puolueväelle.

Ilkka Hemmilä, Sanna Nikula