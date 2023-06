Yhtiö lupailee lähijunaliikennettä kahden vuoden päästä ainakin Varsinais-Suomeen

Onnibusin toisen perustajan junayhtiö aikoo aloittaa lähijunaliikenteen kahden vuoden kuluttua.

Suomen Lähijunat tervehti maanantaina ilolla hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan uusi hallitus lisää henkilöjunaliikenteen kilpailua mahdollistamalla kunnille ja alueille ostoliikenteen järjestäminen.

Uusi hallitus aikoo perustaa lähijunaliikenteen tukemiseksi julkisen kalustoyhtiön. Hallitusohjelman kirjauksen VR:n tulee myydä tai siirtää yhtiöön kalusto, jonka se on päättänyt kierrättää.

Suomen Lähijunien mukaan kirjaus mahdollistaa lähijunaliikenteen hankkimisen muillekin kuin pääkaupunkiseudun kunnille. Sen tavoitteena on aloittaa liikennöinti Uudenkaupungin ja Salon välillä Varsinais-Suomessa vuonna 2025. Lisäksi yritys kertoo, että keskustelu junaliikenteestä on pitkällä kahdesta muusta reitistä.

– Muutos on merkittävä parannus alueiden ja kuntien kehittämiselle sekä elinvoimaisuudelle, yhtiötä edustava raideliikenteen vaikuttaja Antero Alku sanoo tiedotteessa.

Yhtiön perustaja on Pekka Möttö, joka lukeutui Onnibusin perustajiin.

Vielä viime vuonna yhtiö visioi Ylen mukaan liikenteen alkua vuodelle 2024.

VR kilpailuttaisi vielä laajemmin

Suomen Lähijunat on sopinut hankkivansa käytöstä poistettua kalustoa VR:ltä ja kunnostavansa ne. VR:n mukaan kaupan on tarkoitus toteutua heinäkuussa ja kaluston siirtyä ostajalle, kun kauppasumma on maksettu myyjälle.

VR kertoo kannattavansa alueellisen ostoliikenteen järjestämistä työssäkäyntialueittain.

– Joukkoliikennemarkkinaa olisi mahdollista tarkastella vielä tätäkin laajemmin ja kilpailuttaa alueellisen junaliikenteen lisäksi myös metro ja ratikat, kuten Ruotsissa on tehty, toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo tiedotteessa.

Valtionyhtiö myös huomioi uuden hallituksen lupaamat 1,4 miljardin euron panostukset raideverkkoon.

