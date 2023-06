Yksi Krimille johtavista silloista vaurioitui Ukrainan iskussa, Venäjän miehityshallinto kertoo

Yksi Krimin niemimaalle johtavista silloista on vaurioitunut Ukrainan tekemässä iskussa, alueen Venäjän miehityshallinto kertoo.

Venäjän nimittämän Krimin kuvernöörin Sergei Aksjonovin mukaan Chongarin salmen ylittävälle sillalle iskettiin viime yönä. Iskusta ei aiheutunut hänen mukaansa henkilövahinkoja.

Chongarin salmen ylittävä silta yhdistää Krimin niemimaan Ukrainan Hersonin alueeseen.

Venäjän osittain miehittämän Hersonin alueen nukkehallinnon johtajan Vladimir Saldon mukaan Ukraina saattoi käyttää viimeöisessä iskussa Britannialta saamiaan Storm Shadow -ohjuksia. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian.

Storm Shadow -ohjusten kantama on jopa 250 kilometriä.

Venäjä uhonnut kostaa tällaiset iskut

Venäjä väitti tiistaina, että Ukrainan joukot suunnittelevat ohjusiskuja Venäjälle ja Krimin niemimaalle länsimaista saamillaan ohjuksilla.

– Ukrainan armeijan johto aikoo iskeä Himars- ja Storm Shadow -ohjuksilla Venäjälle, Krim mukaan lukien, puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi tiistaina tavatessaan sotilasjohtoa.

Shoigu uhosi, että tällaiset iskut kostetaan välittömästi. Shoigun mukaan Venäjä iskisi kostona Ukrainan päätöksentekokeskuksiin.

Krim on ollut viime kuukausina usein iskujen kohteena. Useimmiten kyse on ollut lennokeilla toteutetuista iskuista.

Viime syksynä Krimin niemimaan Venäjään yhdistävä Kertshinsalmen silta vaurioitui pahoin räjähdyksessä, josta Venäjä on syyttänyt Ukrainaa. Isku hankaloitti tuolloin pahoin Venäjän Krimin-joukkojen huoltoa.

Venäjä miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin vuonna 2014 ja julisti liittäneensä sen alueeseensa.

Odotettua hitaammin etenevä vastahyökkäys ei kuvasta Ukrainan laajempaa hyökkäyspotentiaalia, arvioi ajatushautomo

Odotettua hitaammin etenevä vastahyökkäys ei kuvasta Ukrainan laajempaa hyökkäyspotentiaalia, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomon mukaan Ukrainan joukot valmistelevat todennäköisesti vastahyökkäyksen pääsysäystä alustavista takaiskuista huolimatta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myönsi BBC:n keskiviikkona julkaisemassa haastattelussa, että vastahyökkäys on edennyt haluttua hitaammin.

– Jotkut uskovat tämän olevan Hollywood-elokuvaa ja odottavat tuloksia heti. Ei tämä sellainen ole, Zelenskyi kuitenkin painotti.

ISW:n mukaan Ukrainan viranomaiset ovat pitkään viestittäneet, että vastahyökkäys olisi sarja asteittaisia ja perättäisiä hyökkäystoimia, eivätkä nykyiset hyökkäystoimet edusta vielä suunnitellun vastahyökkäyksen pääponnistusta.

Zelenskyi sanoi keskiviikkoillan puheessaan, että rintamalla käydään kovia taisteluita. Zelenskyin mukaan Ukraina etenee etelässä ja puolustus pitää idässä.

Väitteitä terrori-iskun suunnittelusta ydinvoimalalla

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä harkitsee terrori-iskun tekemistä miehittämällään Zaporizhzhjan ydinvoimalalla. Zelenskyi kertoi tänään tiedustelutietoon viitaten, että toteutuessaan Venäjän terrori-isku vapauttaisi säteilyä ydinvoimalalta.

– He ovat valmistelleet kaiken sitä (terrori-iskua) varten, Zelenskyi kertoi sosiaalisessa mediassa.

Venäjältä kiistettiin nopeasti Zelenskyin väitteet.

– Tämä on taas yksi valhe. IAEA:n (YK:n alainen atomienergiajärjestö) tarkastajat olivat juuri ydinvoimalalla ja näkivät kaiken mitä halusivatkin nähdä, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi.

Zaporizhzhjan alue on osittain Venäjän valtaama, osittain Ukrainan hallinnassa. Venäjän joukot ovat miehittäneet ydinvoimalaa viime vuoden maaliskuusta lähtien.

