Yksinhuoltajista yli neljännes jättää lääkkeitä ostamatta – ”Suomessa on valtavasti ihmisiä, joilta leikkaaminen tässä tilanteessa on syvästi epäoikeudenmukaista”

Yli puolet suomalaisista on säästänyt viimeisen puolen vuoden aikana ravintolakäynneistä, ruokakaupassa ja lomamatkoista, selviää Kuluttajaliiton teettämästä kyselystä.

Pienituloisimmista, eli niistä, jotka ilmoittivat tuloikseen alle 20 000 euroa vuodessa, jopa 67 prosenttia kertoi säästäneensä ruokamenoista. Pienituloisimmista 56 prosenttia säästää nyt erityisen paljon myös erilaisten käyttötavaroiden kuten puhelinten tai pesukoneiden hankinnasta.

– Kautta selvityksen näemme viestejä, että vastaajajoukolla, jolla jo puoli vuotta sitten oli taloudellisia haasteita, tilanne on entisestään kärjistynyt ja kurjistunut. Tämä on huolestuttava kehityssuunta, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoi tiedotteessa.

Ravintolamenoja on karsinut 58 prosenttia suomalaisista.

– Mielenkiintoista on, että myös kaikkein hyvätuloisimmat ovat vähentäneet ravintolakäyntejä lähestulkoon yhtä usein kuin matalampiin tuloluokkiin kuuluvat vastaajat, Beurling-Pomoell kommentoi.

Yksinhuoltajista ravintolakuluja on vähentänyt jopa 70 prosenttia.

Lääkekuluista tingitään enemmän

Lääkekuluista kertoo säästäneensä 15 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin puoli vuotta sitten. Yksinhuoltajista 28 prosenttia sanoo säästäneensä lääkeostoista.

– Se, että jostakin kuluttajaryhmästä yli neljännes ilmoittaa säästäneensä lääkkeiden kaltaisista välttämättömyyshyödykkeistä, on mielestäni huolestuttava ilmiö, joka voi tulla pidemmän päälle yhteiskunnalle kalliiksi, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan, Beurling-Pomoell sanoi.

Hän lähetti myös viestin Petteri Orpon (kok.) hallitukselle.

– Tulevan hallituksen onkin muistettava, että Suomessa on valtavasti ihmisiä, joilta leikkaaminen tässä tilanteessa on syvästi epäoikeudenmukaista, sillä he ovat jo nyt erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Kyselystä selvisi myös, että maalla tai haja-asutusalueella asujista lähes puolet on vähentänyt autolla ajamista. Eniten autolla ajamista ovat vähentäneet 20 000–40 000 euroa vuodessa tienaavat, joista 41 prosenttia kertoo vähentäneensä autoilua.

Toukokuun lopulla tehtyyn kyselyyn vastasi 1 040 suomalaista. Kyselyn toteutti Aula Research.

Kaisu Suopanki