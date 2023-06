Ykskaks, SalPa on niksnaks – kolmannen peräkkäisen 1–2-tappion takaa löytyy huolestuttavia asioita

SalPan luisu kohti Ykkösen alempaa keskikastia jyrkkenee. SalPa kärsi sunnuntai-iltana jo kolmannen peräkkäisen 1–2-tappion, kun tiiviisti puolustanut Mikkelin Palloilijat otti kaikki kolme pistettä mukaansa Etelä-Savoon.

– Tämä on pienten marginaalien laji, ja nyt me ollaan ne pienet marginaalit hävitty. Pelissä oli paljon hyvää, ja näistä pitää vaan ottaa oppia, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä tiivisti.

Ottelu alkoi odotetun varovaisesti. Ensimmäinen konkreettinen maalipaikka tuli 11. minuutilla, mutta SalPa-vahti Tatu Österlund torjui MP:n alati vaarallisen Joslyn Luyeye-Lutumban laukauksen kasvoillaan.

Vaikka SalPa pelasi kohtuullisen puoliajan, kapteeni Joonas Meuran puuttuminen näkyi SalPan pelinrakentelussa.

Meuran roolin pitkien avausten lähettäjänä otti Michael John, jonka avauksissa luki vastaanottajan kohdalla ”tuntematon”. Toisaalta erikoistilanteissa SalPa löysi hyvin Johnin muita korkeammalla olevan päälaen, mutta MP oli tehnyt läksynsä hyvin ja paikoin jopa triplasi Johnin rangaistusalueella.

Avauspuoliajan lisäajalla SalPa menetti pallon keskialueella vaarattomassa tilanteessa ja menetystä seurasi flipperi, jossa SalPalla oli neljä mahdollisuutta katkaista hyökkäys ja mennä tasatilanteessa tauolle. MP kuitenkin voitti kaikki neljä kimmoketta ja lopulta Niila Forsell laukoi pallon kolmen SalPan pelaajan keskeltä takanurkkaan – taas yksi alennuksella myyty maali omaan päähän.

– Vastustajan maaliin asti pelattiin mielestäni oikein hyvin. Kenttätasapaino oli hyvää ja pelisuunnitelma toimi. Oltiin kärsivällisiä ja pelin päällä, vaikka ei kauheasti paikkoja saatukaan, Suonperä näki.

– Sitten tuli taas tuollainen maali, joka lähti virhesumasta. Siinä oli monta paikkaa purkaa tilanne, mutta turhaan haluttiin taas pelata pientä väärässä paikassa.

MP:n pukukoppimaali sai SalPan muuttamaan pelisuunnitelman. SalPa palasi tuttuun kolmen linjaan ja Oskari Jakonen tuli vasempaan laitaan avauksessa debytoineen Valtteri Olsbon tilalle.

Tauon jälkeen SalPan solmuun mennyt ”punainen lanka” katosi kokonaan. Jesse Huhtala pääsi onnekkaasti läpiajoon, kun MP-puolustajat taklasivat toisensa pihalle, mutta maalipörssin kärjessä piipahtaneen Huhtalan laukaus meni täysperävaunun verran ohi.

Suonperä veti viimeisen valttikorttinsa hihasta ja teki hyökkäysvoittoisen triplavaihdon, jossa kentälle tulivat Elmo Heinonen , Pauli Katajamäki ja paluun SalPaan tehnyt Otto Lehtisalo . Triplavaihto ei ainakaan selkiyttänyt SalPan pelaamista.

Vain kymmenen minuutin kuluttua Roope Pyyskänen antoi omalla kenttäpuoliskolla ja täysin paineettomana harhasyötön, jonka seurauksena Luyeye-Lutumba luikahti selustaan ja siirsi toisella yrittämällä vieraat 0–2-vierasjohtoon.

SalPa sai yllättävän oljenkorren 88. minuutilla, kun John jatkoi Österlundin pitkän avauksen Huhtalalle, joka törmäsi voimalla MP-vahti Aleksi Honka-Hallilaan . Tilanteesta tuomittiin rangaistuspotku, jonka Bamo Ahmadi laukoi tyylikkäästi maaliin.

Sen vaarallisempaa kiriä SalPa ei lisäajalla pystynyt aloittamaan ja lopulta vierasvoitto irtosi Urheilupuistosta luvattoman helposti.

– Ei MP ole tuurilla noita pisteitä ottanut. Se on työteliäs (päävalmentaja Juha) Pasojan näköinen joukkue, joka puolustaa hyvin, Suonperä kehui.

SalPan kannalta huolestuttavinta on se, ettei joukkue ole tehnyt kolmeen otteluun ainuttakaan pelitilannemaalia. Ennen Ahmadin pilkkua kaksi edellistä maalia syntyivät kulmapotkuista ja ne puski maaliin topparit John ja Meura.

– Olemme tosi hyvä joukkue kuudelletoista asti, mutta molemmissa bokseissa on paljon parannettavaa, Suonperäkin näki.

Esimerkiksi kantapäävammasta kärsinyt Heinonen on pelannut tällä kaudella jo 387 minuuttia ilman maalia, ja jos mukaan lasketaan Ykköscup, maaliton putki on jo 646 minuuttia. Toisen oman kasvatin Jakosen vastaava putki on 526 minuuttia, tosin Jakosen rooli on huomattavasti puolustavampi kuin mitä kauden alussa luultiin.

Toinen huolestuttava asia on se, että lähiviikkojen otteluohjelma on hankala.

SalPa starttaa keskiviikkona kello 11 pitkälle Pohjanmaan reissulle, jossa se kohtaa torstaina Kokkolassa jumbo-KPV:n ja sunnuntaina Pietarsaaressa toisen alisuorittajan Jaron. Seuraava kotiottelu on tappiotonta Gnistania vastaan.

SalPan tukikohtana Pohjanmaalla toimii Kuortaneen urheiluopisto.

– Saamme viettää ammattilaiselämää muutaman päivän ajan, Suonperä muistutti.

– Siinä on hyvää aikaa yhdistyä, saada touhua rennommaksi sekä lisää puhetta kentälle, Heinonen suunnitteli Ruudun haastattelussa.

SalPa saattaa saada reissuun uuden pelaajan, mikäli testimies Thomas Agyirin sopimus ja pelilupa saadaan siihen mennessä kuntoon.

Ykkönen: SalPa–MP 1–2 (0–1)

45+1. Niila Forsell 0–1

76. Joslyn Luyeye-Lutumba 0–2

90. Bamo Ahmadi 1–2 rp.

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Valtteri Olsbo (v, 46. Oskari Jakonen), Michael John, Frans Grönlund, Daniel Kepot; Mikke Louhela (v, 65. Otto Lehtisalo), Aleksi Jännes, Roope Pyyskänen (76. Bamo Ahmadi); Albijon Muzaci (65. Elmo Heinonen), Jesse Huhtala, Matias Sorvali (65. Pauli Katajamäki).

SalPan muut vaihtopelaajat: Halil Bagci (mv) ja Jonatan Guseff.

OHO!

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 94-vuotias MP ja 67-vuotias SalPa kohtaavat sarjaottelussa.

Erotuomari: Mikko Juusola

Yleisöä: 741

SalPan seuraava ottelu: to 8.6. KPV–SalPa Kokkolan keskuskentällä kello 18.30.