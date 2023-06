Yläkoululaisten ahdistuneisuus vain lisääntynyt korona-ajoista – ”Myös aikuisten huolet turvallisuudesta ja taloudesta heijastuvat nuoriin”

Yläkoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ahdistuneisuus ja kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tiedoista.

Tämän kevään kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoneiden osuus on vielä suurempi kuin korona-aikana vuonna 2021. THL:n mukaan jo toissa vuonna erityisesti tyttöjen ahdistuneisuus oli lisääntynyt merkittävästi aiemmista vuosista.

Kaikkiaan kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi tämän vuoden kyselyssä reilu viidennes 8. ja 9. luokan oppilaista. Tytöistä yli kolmannes (34 %) kertoi kokevansa ahdistuneisuutta ja pojista vajaa kymmenes (9 %). Määrä oli lisääntynyt toissa vuodesta tytöillä neljä prosenttia ja pojilla prosentin.

– Tulokset ovat hieman yllättäviä. Odotimme, että ahdistuneisuus olisi vähentynyt, koska koronasta on jo kulunut aikaa, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu tiedotteessa.

THL:n ylilääkärin Terhi Aalto-Setälän mukaan tulokset vaativat huolellista analysointia juurisyiden ymmärtämiseksi.

– Korona-aikana nuorten ja perheiden arki muuttui oleellisesti. Tästä ei ole vielä täysin toivuttu. Myös aikuisten huolet liittyen esimerkiksi turvallisuuteen ja talouteen heijastuvat nuoriin, hän sanoo.

THL huomauttaa, että nuorten lisääntyvä oireilu haastaa jo ennestään kuormittunutta palvelujärjestelmää.

”Kiusaamiseen ei selvästikään ole onnistuttu puuttumaan”

Kyselyn mukaan koulussa vähintään viikoittain kiusaamista kokeneiden osuus on myös kasvanut. Viikoittaisesta kiusaamisesta kertoi 8. ja 9. luokkalaisista pojista 8,6 ja tytöistä 7,5 prosenttia.

THL:n mukaan pojilla osuus on palannut noin vuoden 2010 tilanteen tasolle oltuaan aiemmin laskusuunnassa. Tytöillä taas vähintään kerran viikossa kiusaamista kokeneiden osuus on hieman suurempi kuin kertaakaan vuoden 1996 jälkeen.

– Kun kiusaaminen on viikoittaista, siihen ei selvästikään ole onnistuttu puuttumaan. Myös satunnainen kiusaaminen on haitallista. On tärkeää, että aikuinen huomaa kiusaamisen, kuuntelee eri osapuolia ja puuttuu asiaan päättäväisesti. Kiusaamista kokeneille tarvitaan tukimuotoja, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Jenni Helenius tiedotteessa.

Yksinäisyyden kokemukset ovat kyselyssä pysyneet pojilla samalla tasolla kuin koronan aikana ja laskeneet hieman tytöillä. Pojista yhdeksän prosenttia kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi, tytöistä 21 prosenttia.

Vuoden 2023 kouluterveyskyselyyn vastasi lähes 103 000 perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilasta, noin 91 000 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilasta, noin 45 000 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijaa sekä reilut 21 000 ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiasta opiskelijaa.

Johanna Latvala