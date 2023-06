Yli 2 700 ihmistä evakuoitu Kahovkan padon murtumisen aiheuttamien tulvien alta – kymmeniä tuhansia ihmisiä edelleen vaarassa

Ukrainassa yhteensä yli 2 700 ihmistä on evakuoitu molemmin puolin Dneprjokea Kahovkan padon murtumisen aiheuttamien tulvien alta.

Ukrainan hätäpalvelut kertovat evakuoineensa yli 1 450 ihmistä.

– Tällä hetkellä ei ole tietoa kuolleista tai loukkaantuneista, viranomaisten edustaja sanoi televisiossa.

Hän lisäsi, että vedenpinta Hersonin kaupungissa on noussut yli viidellä metrillä.

Viranomaisten mukaan vielä tuhannet ihmiset joutuvat jättämään kotinsa.

Dneprjoen toisella puolen Venäjä kertoo evakuoineensa yli 1 270 ihmistä miehittämältään alueelta. Venäjän miehityshallinnon edustajat sanovat, että 32 ihmistä on saanut tulvien vuoksi vammoja. He kertovat pelastaneensa 38 ihmistä talojen katoilta ja joidenkin asukkaiden olevan edelleen veden saartamina.

Venäjän miehittämän Hola Pristanin miehityshallinto kertoo, että keskiviikon aikana evakuoidaan jopa 1 500 ihmistä.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Andri Kostin kertoi aiemmin, että yli 40 000 ihmistä on vaarassa jäädä tulvan alle. Venäjän miehittämillä alueilla tulisi Kostinin mukaan evakuoida 25 000 ihmistä.

Britannian tiedustelupalvelu on varoittanut, että padon rakenteet heikkenevät entisestään tulevien päivien aikana, mikä aiheuttaa lisää tulvia. Brittitiedustelun mukaan Kahovkan tekojärven vedenkorkeus oli ennätyksellisen korkealla ennen padon romahdusta, mikä laittoi liikkeelle poikkeuksellisen suuren vesimassan.

Tiedusteluraportin mukaan on hyvin epätodennäköistä, että 120 kilometrin päässä sijaitsevalle Zaporizhzhjan ydinvoimalalle aiheutuisi turvallisuusongelmia padon murtumisen vuoksi.

Tass: Tulvat iskeneet 22000 ihmisen koteihin

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan 22 000 ihmistä asuu alueella, jolle Kahovkan padon murtumisesta aiheutuneet tulvat ovat iskeneet. Vettä on tulvinut 2 700 taloon 15i kylässä Hersonin alueella, pelastusviranomaiset kertoivat Tassille keskiviikkoaamuna.

Viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan ja evakuoinnit ovat käynnissä. Alueelle on perustettu 40 väliaikaista suojaa, joissa on tilaa 5 500 ihmiselle. Tällä hetkellä hätämajoituksessa on 345 siviiliä, Tass kirjoittaa.

Venäjä syyttää Kahovkan padon murtumisesta Ukrainaa, kun taas Ukraina syyttää tapahtuneesta Venäjää.

Zelenskyi: Sadoilla tuhansilla puutetta juomavedestä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Kahovkan padon murtuminen on vaikuttanut satojen tuhansien ihmisten juomaveden saatavuuteen.

Ennen Venäjän hyökkäystä alueella asui ainakin sata tuhatta ihmistä, joista paikalle on jäänyt kymmeniä tuhansia, Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä. Hän sanoo kaikkien mahdollisten ukranalaistoimijoiden olevan mukana pelastustoimissa.

– Mutta voimme auttaa vain Ukrainan hallinnassa olevalla alueella. Venäjän miehittämällä puolella miehittäjät eivät edes yritä auttaa ihmisiä, Zelenskyi sanoo.

Presidentti julkaisi Twitter-päivityksensä yhteydessä kuvia ihmisistä, jotka yrittävät paeta tulvien keskeltä.

”Räjähtävä ympäristöjoukkotuhopommi”

Zelenskyi syytti Venäjää ”ympäristöjoukkotuhopommin” räjäyttämisestä ja sanoo viranomaisten odottavan jopa 80 asuinalueen joutuvan tulvien alle. Hän kehotti maailmaa reagoimaan tilanteeseen.

– Tämä rikos tuo mukanaan vakavia uhkia, ja sillä on vakavia seurauksia ihmisille ja ympäristölle, Zelenskyi sanoi. Hän lisäsi, että räjäytys ei kuitenkaan vaikuta Ukrainan kykyyn vallata takaisin omia alueitaan.

Viime lokakuussa Zelenskyi sanoi Venäjän asettaneen miinoja padolle. Hän varoitti tuolloin, että padon tuhoutuminen johtaisi uuteen pakolaisaaltoon Euroopassa.

Ukrainan mukaan 150 000 litraa moottoriöljyä on huuhtoutunut jokeen. Maatalousministeriö sanoo, että noin 10 000 hehtaaria viljelysmaata joen länsipuolella päätyy tulvien alle ja itäpuolella ”monta kertaa enemmän”.

YK on sanonut olevansa huolissaan vakavasta humanitaarisesta vaikutuksesta tuhansille ihmisille joen molemmin puolin.

– Tulviminen ja nopeasti liikkuvat vesimassat voivat liikuttaa miinoja ja räjähteitä uusille alueille, jotka ovat aiemmin olleet turvallisia, ja täten asettaa suuremman määrän ihmisiä vaaraan.

”Suurin hyökkäys siviili-infrastruktuuria vastaan”

Britannian pääministeri Rishi Sunak vannoi vankkumatonta tukea Ukrainalle sen jälkeen, kun Venäjää oli syytetty Kahovkan padon räjäyttämisestä. Hän sanoi, että jos hyökkäys Kahovkan padolle tehtiin tarkoituksella, se oli suurin hyökkäys siviili-infrastruktuuria vastaan Ukrainassa sodan alettua.

– Se toisi esiin uuden pohjakosketuksen siinä aggressiossa, jota olemme nähneet Venäjältä, Sunak sanoi.

Pääministeri kommentoi asiaa lentäessään Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia. He tapaavat torstaina Valkoisessa talossa.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustajan John Kirbyn mukaan tapaamisessa puhutaan maiden välisestä yhteistyöstä Ukrainan auttamiseksi.

– Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö Ukrainan sota ole keskeinen keskustelunaihe, Kirby sanoi.

– Ja britit ovat olleet siellä, kirjaimellisesti eturintamassa auttamassa Ukrainaa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

——–

Korjattu kello 11.41: Zelenskyi sanoi, että padon murtuminen vaikuttaa satojen tuhansien, ei kymmenien tuhansien ihmisten veden saatavuuteen.

Kaisu Suopanki, Minja Viitanen