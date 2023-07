Artesaanipitsoja keskellä ei mitään – Arttu ja Mari-Johanna Taivasmetsä loivat Kiskoon pop up -ravintolan, jonka raaka-aineet tulevat pian omalta tilalta

Fredi laulaa Kolmatta linjaa, ja vanha jukeboksi luo valoaan hämyisälle navetan vintille. Olemme tulleet Kiskoon, Metsäketun Pizzeriaan, joka löytyy keskeltä Salon syvintä maaseutua, Taivasmaan tilalta.

Tälle vanhalle maatilalle Arttu ja Mari-Johanna Taivasmetsä ovat alkaneet rakentaa omaa unelmaansa. Se unelma on luomutila ja pitseria, jonka raaka-aineet tulevat suoraan omalta tilalta.

– Kymmenen vuotta sitten olimme road tripillä Australiassa ja näimme siellä eräällä maatilalla pitserian, joka oli avoinna kerran viikossa. Sielläkin asiakkaat saivat nähdä, kuinka ravintolan raaka-aineita viljeltiin samalla tilalla. Silloin syntyi ajatus, että jotain tuollaista mekin haluamme, Arttu Taivasmetsä kuvailee.

Seinäjokelainen pariskunta etsi sopivaa maatilaa viiden vuoden ajan, kunnes täydellinen paikka löytyi vuonna 2019 Kiskosta, Alhontie 118:sta.

– Tulimme asuntonäyttöön ja olimme heti sitä mieltä, että tämä se on, Mari-Johanna Taivasmetsä kertoo.

Taivasmetsät aloittivat pop up -pitserian pitämisen Taivasmaan tilalla tänä keväänä. Metsäketun Pizzeria on auki yhtenä päivänä viikossa kesäkauden ajan. Loppukesästä se on avoinna vielä 23. heinäkuuta sekä 6., 12. ja 19. elokuuta klo 11–20.

Arttu Taivasmetsä leipoo joka aukiolopäivä rajatun määrän artesaanipitsoja, joten asiakkaan kannattaa varata paikkansa lähettämällä tekstiviesti tai sähköpostia etukäteen. Varatessa ilmoitetaan pitsojen määrä, kellonaika, nimi ja allergiat.​

– Jos olen töissä yksin, en pysty tekemään kuin 50 pitsaa, sillä rahastaminen ja pöytiin tarjoilu vievät myös aikansa. Mutta jos paikalla on apuvoimina sukulaisia tai ystäviä, pystyn tekemään 100 pitsaa. Ennätys on ollut 120, hän kertoo.

Avajaispäivänä 20. toukokuuta tavoitteena oli saada kaupaksi 30 pitsaa, mutta määrä nousi heti 80:een.

– Suurin osa kävijöistä on paikallisia ja mökkiläisiä. He ovat löytäneet tänne hyvin ja tukeneet meitä. Meillä on ollut täällä erittäin hyvä vastaanotto, Taivasmetsät kiittävät.

Metsäketun Pizzerian tavoitteena on tarjota asiakkaille kiireetön ja kokonaisvaltainen ruokaelämys. Tunnelmalliset puitteet sille luo Taivasmetsien kunnostama navetan vintti. Kaikki kalusteet ovat vanhoja tai kierrätysmateriaalista tehtyjä, ja esillä on paljon vanhoja esineitä, joilla on tarina.

– Vanhempani olivat antiikkikauppiaita. Isäni myi muun muassa jukebokseja, ja siksi tuo jukeboksi on minulle erityisen tärkeä. Se on aivan toimiva, ja asiakas voi laittaa sen soimaan, Mari-Johanna mainitsee.

Mari-Johanna Taivasmetsä on koulutukseltaan puutarhuri, ja hän on opiskellut luomuviljelyä. Tällä hetkellä hän on vanhempainvapaalla, mutta ensi vuonna hänen on tarkoitus ryhtyä täysipainoisesti luomuviljelemään tilan kolmen hehtaarin peltoalaa. Tavoitteena on, että ensi kesästä lähtien suurin osa raaka-aineista olisi itse kasvatettua tai omasta metsästä kerättyä.

– Tänä kesänä hyödynnämme enemmän lähitilojen tuotteita. Hirvipitsan hirvi on Kiskon Kaukurissa kaadettu, paikallisilta metsästäjiltä ostettu, Taivasmetsät kertovat.

Metsäketun ruokalista koostuu seitsemästä erilaisesta artesaanipitsasta, joiden hinnat vaihtelevat 15,00–19,50 euron välillä. Arttu Taivasmetsä toteaa, että listassa näkyy Tammisaaressa toimivan Ylp!-pizzerian vaikutus, sillä hän on työskennellyt siellä vuodesta 2020 ja saanut sieltä oppinsa.

– Monilla pitserioilla on napolilainen menu, mutta meillä on ylppiläinen menu, hän naurahtaa.

Metsäketun Pizzerialle leimallista on, että kaikkia pitsoja ei ole tehty tomaattikastikepohjalle, vaan vaihtoehtona on myös valkoiselle kermakastikepohjalle tehdyt pitsat sekä Peltolan Blue -homejuustolla höystetyt pitsat.

– Tällä tavalla meillä on kolmea erilaista makukomboa. Tarjolla on liha- ja kasvisvaihtoehtoja sekä mahdollisuus saada myös täysin vegaanista ja gluteenitonta.

Suosituimpia ovat tomaattipohjaiset karitsa chorizo ja hirvipitsa, mutta hyvänä kolmosena tulee kermapohjainen sienipitsa.

Pitseria on toistaiseksi Taivasmetsien harrastus, mutta haaveissa on, että jonakin päivänä oma yritys työllistäisi heidät täysipainoisesti. Pop up -ravintolan rinnalla he käynnistivät keväällä cateringin, jolta voi tilata pitsatarjoiluja ympäri vuoden. Lisäksi Taivasmaan navettaa voi varata juhlatilaksi kesäaikana.

– Tämä on meille kokeilukesä. Katsotaan, jos ensi vuonna laitetaan isompi vaihde silmään, Arttu Taivasmetsä toteaa.

