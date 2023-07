Monen asuntovelallisen korot hujahtivat keväällä ylös – asuntokaupoille voi silti uskaltautua

Asuntolainojen korot ovat nyt korkealla tasolla, mikä tuntuu monen asuntovelallisen kukkarossa. Poikkeuksellista tilanteessa on ennen kaikkea korkojen nousun nopeus. Näin kertoo Lounaismaan Osuuspankin pankinjohtaja Jukka Tuominen.

– Lähivuosien ja vuosikymmenten historiassa korkojen nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa.

Kasvava korkokehitys on jatkunut nyt noin vuoden ajan. Monella asuntovelallisella lainankustannukset ovat kuitenkin nousseet tarkistusten myötä vasta viime aikoina.

– Osalle tilanne on konkretisoitunut vasta tämän kevään aikana, Tuominen sanoo.

Syynä korkojen nousuun ovat Euroopan keskuspankin ohjauskoron nostot, joilla pyritään hillitsemään kiihtyvää inflaatiota.

Selvällä enemmistöllä asuntovelallisista laina on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka on tällä hetkellä 4 prosentin tuntumassa. Jukka Tuomisen mukaan euribor on ollut yhtä korkealla viimeksi finanssikriisin aikaan vuosina 2007–2009.

Korkojen nousu tuntuu asuntovelallisten kukkarossa hyvin vaihtelevasti. Tuominen kertoo, että kuukausittaiset maksuerät ovat nousseet pitkälti sen mukaan, mikä on lainan lyhennystapa. Keskimääräisen tasalyhenteisen lainan kohdalla hän arvioi kuukausierän nousseen muutamalla sadalla eurolla.

Monen asuntovelallisen kohdalla lainakustannusten nousua on pyritty hillitsemään pidentämällä laina-aikaa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.

– Jos laina-aika on valmiiksi tapissa, joustovaraa ei välttämättä ole, Tuominen toteaa.

Asuntovelalliset ovat Tuomisen mukaan selvinneet nousseista kustannuksista varsin hyvin, eikä suuria maksuvaikeuksia ole toistaiseksi ilmennyt.

– Yksi konkreettinen mittari vaikeuksista on lyhennysvapaapyynnöt, eikä niiden määrässä ole nähtävissä nousua.

Ihmisten maksukyky on säilynyt korkonoususta huolimatta kohtalaisena ennen kaikkea vahvan työllisyystilanteen ansiosta. Irtisanomisia ja lomautuksia on Salon talousalueella ollut varsin vähän.

Jukka Tuominen arvioi, että maksukyvyn säilymistä selittää myös se, että lainoja on myönnetty harkitusti. Lainan myöntäminen edellyttää sitä, että asiakkaan maksukyky riittää todellista korkoa paljon suuremmalle korolle. Maksukyky arvioidaan tyypillisesti kuuden prosentin korolle.

Moni asuntovelallinen on suojautunut korkojen nousua vastaan, ja noin kolmanneksella on lainassaan korkosuoja. Tuomisen mukaan talousympäristön epävakaus on lisännyt korkosuojan suosiota entisestään, ja myös kiinteitä korkoja halutaan lainoihin nyt aiempaa enemmän.

Korkea euribor-viitekorko on saanut lainaa hakevat kiinnostumaan myös pankkien itse määrittelemästä prime-viitekorosta.

– Myös prime-korot ovat olleet nousevassa korkoympäristössä houkuttelevampia vaihtoehtoja, Tuominen kertoo.

Asuntomarkkinoita korkeat korot eivät ole merkittävästi hillinneet, vaan kysyntää riittää Salossa Tuomisen mukaan edelleen varsin paljon.

– Ihmiset ovat tottuneet korkojen muutokseen varsin hyvin, ja työpaikkojen tilanne on Salossa hyvä. Ihmisillä on kaikesta epävarmuudesta huolimatta myös uskoa tulevaan.

Salossa tilanne on huomattavasti parempi verrattuna kasvukeskuksiin, joissa asuntokauppa on kokenut kovan kolauksen. Tuomisen mukaan tätä selittää Salon edullinen hintataso ja kasvukeskuksia pienemmät lainasummat.

Jukka Tuominen arvioi, että asunnonhankinta on monessa tilanteessa kannattavaa korkojen noususta huolimatta. Hän neuvookin asunnonostajaa harkitsemaan asunnonostopäätöstä ennen kaikkea omien tarpeiden kautta.

– Jokaisen täytyy punnita oikea ajoitus. Kategorisesti nyt ei ole mitenkään erityisen huono hetki asunnon hankkimiselle.

Asuntolainojen korkokehityksen arviointi on varsin vaikeaa, eikä ennusteita voida antaa kovinkaan pitkälle. Kehitys riippuu Tuomisen mukaan monesta tekijästä.

– Korkoennustetta on todella vaikea antaa. Jos inflaatio saadaan kuriin, korot voivat tulla piankin alaspäin, Tuominen arvioi.