Biden saapuu illalla Suomeen Nato-huippukokouksesta – presidentin kone laskeutuu Helsinki-Vantaalle kymmenen aikoihin

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapuu tänään Suomeen. Biden lentää Suomeen illalla suoraan Liettuan Vilnasta sotilasliitto Naton huippukokouksesta, ja virallisen ohjelman mukaan presidentin lentokone Air Force One saapuu Helsinki-Vantaan lentokentälle noin kello 22.15.

Biden yöpyy Helsingissä, jossa pidetään torstaina Pohjoismaiden ja Yhdysvaltain huippukokous. Bidenilla on myös kahdenvälinen tapaaminen presidentti Sauli Niinistön kanssa. Huippukokous järjestetään Presidentinlinnassa.

Yhdysvaltain presidentin vierailua ympäröivät massiiviset turvajärjestelyt, ja niillä on vaikutuksia myös Helsingin keskustan liikennejärjestelyihin etenkin torstaina.

Helsingin poliisilaitos saa turvajärjestelyihin apua muilta viranomaisilta, kuten Puolustusvoimilta, Rajavartiolaitokselta sekä pelastuslaitokselta. Poliiseja tulee myös muilta paikkakunnilta Helsinkiin turvaamaan huippukokousta.

Edellinen Suomessa vieraillut Yhdysvaltain presidentti oli Donald Trump, joka kävi Helsingissä heinäkuussa 2018 tapaamassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Trump yöpyi tuolloin vaimonsa Melania Trumpin kanssa Munkkiniemessä valtion vierastalossa, joka on nyt remontissa.

Edelliset huippukokoukset Yhdysvaltain presidentin ja Pohjoismaiden johtajien välillä järjestettiin Tukholmassa vuonna 2013 ja Washingtonissa vuonna 2016. Asetelma on nyt hieman erilainen kuin silloin, sillä nyt kaikki Pohjoismaat ovat joko Naton jäseniä tai Ruotsin tapauksessa aivan Nato-jäsenyysprosessin loppumetreillä.

Helsinkiin odotetaan 100–200 ulkomaista median edustajaa raportoimiaan kokouksesta. Kotimaisia toimittajia ja kuvaajia on ilmoittautunut noin 200. Lehdistökeskus on Helsingin kaupungintalolla. Siellä toimittajille on tarjolla kotimaista ruokaa ja juomaa, kuten saaristolaismenu, jossa on kalaa ja kotimaisia marjoja.