Biojätteen kerääminen on pian pakollista keskustassa, mutta maksuista ei vielä tiedetä

Biojätteen erilliskeräys laajenee ensi vuoden aikana. Biojätteen kerääminen tai vaihtoehtoisesti kompostointi tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Salossa velvoite koskee noin 5 500 omakotitaloa ja reilua tuhatta taloyhtiötä. Näin kertoo Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n palvelujohtaja Cati Huhta.

– Biojätteen erilliskeräys alkaa vuoden 2024 alussa alue kerrallaan. Valmista on kaikissa Lounais-Suomen kunnissa toukokuun 2024 loppuun mennessä, Huhta sanoo.

Tällä hetkellä keräysvelvoitteen piiriin kuuluvat viiden huoneiston kiinteistöt ja sitä suuremmat. Ensi vuonna biojätteen keräys tulee pakolliseksi myös pienemmissä kiinteistöissä, kuten rivi-, pari- ja omakotitaloissa.

Alle 10 000 asukkaan taajamissa ja haja-asutusalueilla erilliskerääminen on sen sijaan vapaaehtoista. Salossa erilliskeräysvelvoite koskeekin lähinnä kiinteistöjä, jotka sijaitsevat noin viiden kilometrin säteellä keskustasta. Velvoitealuetta ovat esimerkiksi Halikko, Meriniitty, Ollikkala, Alhaisi, Sirkkula ja Tupuri.

Keräysvelvoitealueella asuvien pitää hankkia keräysastia sekä tilata tyhjennyspalvelu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä. Aikaa tyhjennyspalvelun tilaamiseen on elokuun loppuun saakka. Vaihtoehtoisesti voi hankkia kompostorin, jolloin keräysastiaa tai tyhjennyspalvelua ei tarvita.

Keräysastian hankkimisessa neuvotaan kirjeessä, joka on lähetetty keräysvelvoitealueella asuville. Viimeiset kirjeet toimitetaan Salossa tämän viikon aikana.

Biojäteastia on kooltaan 120–240 litraa, ja sen tyhjennysväli viikosta kahteen viikkoa. Monelle pienelle kotitaloudelle astia on tarpeettoman iso. Siitä täyttyy viikossa tai kahdessa vain murto-osa.

Tällaisissa tapauksissa Cati Huhta kehottaa harkitsemaan kimppa-astiaa tai kimppakompostoria, joka on usean kiinteistön yhteiskäytössä. Yhteinen astia tuottaa asukkaille myös säästöjä, kun tyhjennys- ja ylläpitokustannukset jakautuvat useammalle kotitaloudelle.

Pienille kotitalouksille hyvä vaihtoehto on myös tuulettuva keräysastia, jolle jätehuoltomääräykset sallivat pidemmän neljän viikon tyhjennysvälin. Tuulettuva keräysastia pysyy hajuttomana tavallista astiaa pidempään.

Ensi vuonna voimaan astuvan keräysvelvoitteen taustalla on Cati Huhdan mukaan muuttunut lainsäädäntö. Suomessa on astunut voimaan uusi jätelaki, joka tehostaa lajittelua ja kierrätystä.

Uusi lainsäädäntö perustuu EU:n kierrätysvelvoitteeseen, jonka tavoitteena on nostaa kotitalousjätteen kierrätysaste 65 prosenttiin. Suomessa tavoitteeseen pääsemisen kannalta ratkaisevaa on juuri biojätteen kerääminen.

– Roskapussista on 36 prosenttia biojätettä. Se tulisi saada pussista pois, jotta kierrätystavoitteeseen päästään, Huhta kertoo.

Biojäteastioiden tyhjennyksestä ja kerättyjen jätteiden kuljetuksesta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Tällä hetkellä käynnissä on kilpailutusprosessi, jonka tavoitteena on löytää biojätetyhjennyksistä vastaava kuljetusyritys.

Huhdan mukaan biojäteastian tyhjennysten hinta ei ole vielä tiedossa. Hinta selviää loppuvuodesta, kun kuljetustaksa on käsitelty jätehuoltolautakunnassa.

Tyhjennysten hinta perustuu kilpailutuksissa saatuihin hintoihin. Huhta ei toistaiseksi osaa arvioida tyhjennyksestä aiheutuvia kustannuksia asukkaalle, mutta uskoo tyhjennysmaksun olevan kohtuullinen.

Biojätteen erilliskeräys lisää jätehuollon autojen ajoa verrattuna nykytilanteeseen, sillä jatkossa tyhjennettävää on yhden astian sijasta kaksi. Cati Huhta arvioi, että sekajäteastioiden tyhjennykseen liittyvät ajot puolestaan vähenevät.

– Jos sekajätteen tyhjennys jää vähemmälle, kokonaisajomäärä ei välttämättä nouse.

Huhta vakuuttaa, että lisäajon aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon myös kilpailutuksessa. Kilpailutukseen valittavilta yrityksiltä edellytetään, että jätteitä kuljettavat ajoneuvot kulkevat uusiutuvalla polttoaineella, biokaasulla tai biodieselillä.

Kerätyt biojätteet hyödynnetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen. Tyhjennysauto kuljettaa erilliskerätyt biojätteet ensin välikuormaukseen Korvenmäen lajitteluasemalle, josta ne viedään Uuteenkaupunkiin Biolinja Oy:n laitokselle hyödyntämistä varten.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteelta ei voi välttyä, sillä velvoitteen täyttymistä valvotaan. Valvonnasta vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, joka saa tiedot mahdollisista puutteista Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

– Olemme velvollisia ilmoittamaan viranomaisille, mikäli kiinteistöllä ei ole erilliskeräystä tai kompostia, Cati Huhta kertoo.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarvittaessa yhteydessä asukkaisiin ja kehottaa heitä hankkimaan astian.

Toimi näin

Hanki keräysastia tai kompostori, jos asut yli 10 000 asukkaan taajamassa.

Voit hankkia keräysastian haluamastasi paikasta.

Vaihtoehtoisesti voit tilata astiapalvelun Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä, jolloin keräysastia toimitetaan kiinteistöllesi noin kuukausi ennen erilliskeräyksen alkamista.

Tilaa keräysastialle tyhjennyspalvelu elokuun loppuun mennessä. Keräysastiaa tai tyhjennyspalvelua ei tarvita, jos kiinteistölläsi on kompostori.

Tee ilmoitus kompostoinnista tai tyhjennyspalvelun tarpeesta elokuun loppuun mennessä. Ilmoituksen voi tehdä OmaLSJH-palvelun kautta osoitteessa oma.lsjh.fi.

Erilliskeräysvelvoite on saanut ristiriitaisen vastaanoton

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajeneminen on herättänyt vilkasta keskustelua salolaisten keskuudessa. Asukkaita ovat ihmetyttäneet erityisesti astioiden ja tyhjennysten hinnoittelu, kerättävän biojätteen määrä ja kompostirekisteri.

Salon Omakotiyhdistykselle on tullut runsaasti yhteydenottoja keräysvelvoitteesta. Yhdistyksen puheenjohtaja John Kallonen kertoo, että uudistus on saanut yhdistyksen jäsenten keskuudessa ristiriitaisen vastaanoton.

– Uudistus velvoittaa ihmisiä sitoutumaan. Siihen ei voi itse vaikuttaa.

Salon Omakotiyhdistys tiedottaa ja neuvoo jäseniään erilliskeräykseen liittyvissä asioissa. Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri on puolestaan auttanut jäseniään kompostorien hankinnassa järjestämällä yhteistilauksen, johon myös Salon omakotiyhdistyksen jäsenet ovat saaneet osallistua.

John Kallonen kehottaa omakotiasujia harkitsemaan kompostorin hankintaa. Pienille kotitalouksille hän suosittelee kimppakompostorin perustamista yhdessä naapureiden kanssa.

Kallonen muistuttaa komposti-ilmoituksen tekemisestä.

– Kompostoijan pitää muistaa tehdä ilmoitus kompostointirekisteriin. Näin toimien välttyy keräysastian hankkimiselta ja tulevilta keräysmaksuilta, Kallonen sanoo.

Salon omakotiyhdistyksessä keräysvelvoitteen laajenemiseen suhtaudutaan varsin myönteisesti. John Kallosen mielestä uudistus tulee ristiriitaisesta vastaanotostaan huolimatta tarpeeseen.

– On mielestäni parempi, että lajitellaan kuin että biojäte menisi polttokelpoisen jätteen joukkoon, Kallonen toteaa.