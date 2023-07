Salmiakin muotoinen merkki keulassa ja hillityn pehmeä muotoilu. Siinä selvimmät tuntomerkit, joista tunnistaa saksalaisen Borgward-automerkin.

– Kun kyseessä on kuollut merkki, jonka valmistui loppui jo vuonna 1961, on se vuosi vuodelta ihmisille yhä tuntemattomampi, toteaa vantaalainen Hannu Teivaala, jonka hallussa on Borgward Isabella Coupe. Niitä tuotiin Suomeen uutena vain kuusi kappaletta.

Salon seudulla on tänä viikonloppuna ensimmäistä kertaa mahdollisuus nähdä samalla kertaa noin 25 Borgward-konsernin valmistamaa autoa, kun Borgward-Seura tekee perinteisen vuosiajonsa Saloon.

Osallistujat majoittuvat Lehmirannan lomakeskukseen, josta he kurvaavat lauantaina Salon torin ympyräparkkiin. Siellä näitä autoharvinaisuuksia pääsee katsomaan klo 9.30–10.30. Salosta autot siirtyvät Paimioon, ja Paimion Nesteen pihalla ne viivähtävät klo 11–12.

– Meillä on jäseniä ympäri Suomea, pohjoisimmat heistä Ylitorniossa ja Rovaniemellä. Siksi järjestämme kokoontumisajot aina eri puolilla maata, Teivaala kertoo.

– Pari jäsentämme on myös Saksassa, ja kaukaisin osanottaja onkin tulossa nyt Etelä-Saksasta. Hän tulee Lloyd Arabellalla 2 500 kilometrin matkan ajamalla. Siinä on jo asennetta.

Vaikka Borgwardilla ajeleekin mukavasti satasen tuntivauhtia, harrastajille on tuttua, että muut autot ohittavat. Ohittajat kääntyvät katsomaan, mikä kumman auto edellä oikein kulkee.

Se ei ole ihme, sillä Suomessa on Borgwardeja rekisterissä vajaat 60. Kaiken kaikkiaan Borgward-konsernin valmistamia automerkkejä eli Borgward, Hansa, Goliath ja Lloyd -autoja on tuotu Suomeen noin 4 700. Nykyään niistä on rekisterissä noin 90.

Halikkolainen Kalle Ketonummi osti ensimmäisen Borgwardinsa vuonna 2015 Nettiautosta.

– Se näytti ihan lapsuuden unelmalta, ja siksi se piti hankkia. Olin 4-vuotias, kun näin isän ajavan tällaisen kotimme pihaan. Hän oli käynyt autokaupassa, muttei ollut puhunut siitä minulle mitään. Äidille ehkä kuitenkin, Ketonummi naurahtaa.

Ketonummi osti ensin Borgward Isabella Sedanin, ja muutamaa vuotta myöhemmin hän löysi vielä farmarimallin eli Combin. Hänen isällään oli juuri farmari.

– Kun sain ajokortin, pääsin vielä itsekin ajamaan isän autolla. Mutta ei sitä kyllä usein raaskittu minulle antaa.

Ketonummen nykyisen Isabella Combin ostivat uutena Traktoautosta vuonna 1961 kuusjokelaiset Ilmari ja Selma Nummiluikki. Heidän miniänsä Tuija Nummiluikki muistaa, miten auto palveli perhettä hyvin aina 80-luvulle saakka.

Länsisaksalaisessa Bremenissä toiminut Borgward-autotehdas perustettiin vuonna 1929. Nimensä se sai perustajansa Carl F. W. Borgwardin mukaan.

Yhtiö meni konkurssiin vuonna 1961. Borgward-merkki herätettiin uudelleen henkiin vuonna 2015 Kiinassa valmistettuna, mutta uusi tuleminen ei lähtenyt lentoon.

Borgwardin tavaramerkki oli alusta alkaen laadukkuus.

– Se oli myös yksi syy yhtiön konkurssiin. Kaikki tehtiin käsin, minkä vuoksi tuotantoteho oli matalampi, Ketonummi kertoo.

– Tuotanto oli myös valtavan rönsyilevää. Tehdas valmisti valtavan suurta tyyppivalikoimaa pieninä kappalemäärinä, Teivaala mainitsee.

Borgward ei siis tehnyt niin suurta tulosta kuin esimerkiksi Volkswagen, Opel, Ford ja Mercedes-Benz. Mutta Borgwardia pidettiin arvossa, eikä se ollut mikään jokamiehen auto. Teivaala havainnollistaa, että yhden Borgwardin hinnalla olisi saanut kaksi Kuplaa tai kolme Mossea.

– Borgward oli ylemmän keskiluokan auto, jolla ajoivat kunnanlääkärit ja tuomarit, kuvailee Lloyd Arabellan omistava koskelainen Matti Tuomola.

– Ja maanviljelijät, Ketonummi lisää isäänsä viitaten.

Tuomola naurahtaa, että merkille onkin muodostunut sattuva lempinimi. Harrastajien keskuudessa se on tuttavallisesti Porvari.

Borgward-Seura perustettiin vuonna 1985 Suomessa olevien Borgward-konsernin autojen säilyttämiseksi. Seuran jäsenten keski-ikä on noin 63 vuotta, mutta ikähaarukka ulottuu 19-vuotiaasta 92-vuotiaaseen. Hannu Teivaala on ollut jäsen 14 vuoden ajan ja nähnyt, kuinka seuran suosio on kasvanut.

– Kun tulin mukaan, jäseniä oli noin 35 ja heillä oli parikymmentä rekisteröityä autoa. Pikkuhiljaa määrä on noussut, ja nyt jäseniä on 126. Autojenkin määrä kasvaa koko ajan, kun jäsenet saavat projektejaan kunnostettua. Nyt jäsenillämme on 70 rekisteröityä autoa ja projekteja lähes 60.

Kaikilla ei liity merkkiin muistoja, vaan harrastajaksi ajaudutaan usein sattumalta. Esimerkiksi Matti Tuomola näki hylätyn Lloyd Arabellan ohimennen eräällä pihalla Lohjan Virkkalassa, jolloin kiinnostus heräsi.

– Tajusin heti, että on kyse harvinaisesta autosta. En ollut itse ikinä ennen nähnyt Arabellaa, hän kertoo.

Nyt hän omistaa veljensä Olli Tuomolan kanssa yhteensä viisi yksilöä. Harrastus toi hänet myös Borgward-Seuran jäseneksi.

– Tätä kautta on tullut paljon uusia ystäviä ja tuttavuuksia. Tässä tuntee, että saa olla ihan hyvässä seurassa, hän kuvailee.

– Ja kyllä täytyy sanoa, että näillä autoillakin on sielu. Toisin kuin nykypäivän autoilla, Tuomola toteaa.