33 kissaa loukutettiin Vaskiolla helmikuussa – kymmenen oli FIV-viruksen kantajia

Salon Vaskiolta helmikuussa löytynyt kissapopulaatio saatiin kokonaan loukutettua. Kissoja oli alueella yhteensä 33, joista kymmenen olivat FIV-viruksen kantajia.

FIV-virus on vain kissoihin tarttuva retrovirus, joka on verrattavissa ihmisen HIV-virukseen. Salon Seudun Sanomat uutisoi helmikuussa Vaskion kissapopulaatiosta, jossa oli viruksen kantajia. Ensimmäinen löydetyistä kissoista oli jouduttu lopettamaan pian loukutuksen jälkeen.

Myöhemmin viisi muuta kissaa lopetettiin huonon kunnon vuoksi.

Vaskiolle on nyt palautettu muutama kissa omistajalle leikattuna, sirutettuna, rokotettuna ja hoidettuna.

– He olivat kaikki negatiivisia eivätkä kantaneet virusta, eläinvastaava Heli Tanskanen Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:stä lisää.

Positiivisista kissoista neljä oli suhteellisen hyväkuntoisia loukuttamisen hetkellä. Yksi niistä on saanut jo uuden pysyvän kodin ja kaksi on siirretty kotihoitoon. Neljäs on vielä Turussa kissatalossa.

– Se on huono yhdistelmä, kun on hiukan ujo ja kantaa virusta. Se tuo hieman haastetta. Siksi ihminen, jolla on kokemusta ja olisi sairauteen perehtynyt olisi hyvä omistaja. Mutta positiiviset kissat kuitenkin löytävät koteja, Tanskanen kertoo.

Kissoista osa on yhä hoidossa. Viisitoista yksilöä siirrettiin Turusta aikaisemmin jatkohoitoihin muihin yhdistyksiin. Tanskasen mukaan muut Tesy:een jääneet tautia kantamattomat kissat on sijoitettu jo uusiin koteihin. Ne ovat hyväkuntoisia ja terveitä.

Tanskanen haluaa muistuttaa, että ulkoilevia kissoja tulee testauttaa riittävän usein.

– Ulkoilevat kissat ovat alttiita tällaisille sairauksille. Kannattaa omat ulkoilevat kissat testauttaa ja positiivisia kissoja ei saa missään nimessä päästää ulos levittämään virusta, hän painottaa.