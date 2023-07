Halla-aho Twitterissä: Yksikään eduskuntaryhmä ei ole lähestynyt puhemiestä ja esittänyt eduskunnan kutsumista koolle

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoo Twitterissä, ettei yksikään eduskuntaryhmä ole lähestynyt puhemiestä ja esittänyt eduskunnan kutsumista koolle.

Halla-aho kirjoittaa, että hallituksen luottamuksesta äänestettiin 28. kesäkuuta, jolloin oppositiopuolueet esittivät hallitukselle epäluottamusta ja hävisivät äänestyksen.

– Koska oppositio on jo ilmaissut epäluottamuksensa, ei ole mielekästä keskeyttää istuntotaukoa saman asian ilmaisemiseksi uudelleen.

Halla-ahon mukaan istuntotauon keskeyttäminen tulisi harkittavaksi vain, jos olisi selkeitä viitteitä siitä, että eduskunnan enemmistö ei luota hallitukseen tai sen yksittäiseen ministeriin ja haluaa asian pikaisesti ratkaistavaksi. Kummastakaan ei hänen mielestään ole mitään merkkejä.

Oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet olevansa valmiita keskeyttämään eduskunnan istuntotauon ja äänestämään valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) luottamuksesta. Viimeisimpänä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi tänään Ilta-Sanomille, että keskusta on valmis keskeyttämään istuntotauon, jos Purran luottamuksesta äänestetään.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoi eilen tiedotteessaan, että kyse ei ole vain Purran vaan koko perussuomalaisten ministeriryhmän luottamuksesta ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) heikosta johtajuudesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi puolueen kannasta tviitissään, jossa hän viittasi Uutissuomalaisen uutiseen asiasta. Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoivat näkemyksestään Helsingin Sanomille.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan puhemies voi kutsua eduskunnan koolle istuntotauon aikana. Normaalin aikataulun mukaan eduskunnan seuraava täysistunto on 5. syyskuuta.

Nimimerkki ”riikan” kirjoitukset horjuttaneet luottamusta

Oppositiopuolueiden luottamus hallitusta ja valtiovarainministeri Purraa kohtaan on horjunut viime päivien aikana, kun ”riikka”-nimimerkin vanhat kirjoitukset Jussi Halla-ahon Scripta-blogin vieraskirjassa nousivat julkiseen keskusteluun.

Nimimerkki ”riikka” kuvailee kuvakaapatuissa kirjoituksissa itseään rasistiksi ja kirjoittaa hyvin negatiiviseen sävyyn maahanmuuttajista, kuvaillen myös väkivaltafantasioita.

– Jos mulle annettaisiin ase, ruumiita tulisi ihan lähijunassakin, ”riikka” kirjoittaa.

Yhdessä tekstissä ”riikka” kyselee kokemuksia Kirkkonummen Sundsbergista asuinalueena ja tiedustelee ennen kaikkea maahanmuuttajien määrää. Purra on perheineen asunut Sundsbergissa 15 vuotta.

– Tiedosta kiitollisena, Somaleihin kyllästynyt, on tekstissä allekirjoituksena.

Purra on tviittiketjussaan pyytänyt anteeksi Scriptan vieraskirjaan kirjoittamiaan tekstejä. Lisäksi Purra kommentoi kirjoituksia keskiviikkona Orpon kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– En ajattele tällä tavalla enkä käyttäisi vastaavaa kieltä enkä edes osallistu keskustelufoorumien keskusteluun.

– Kyseessä on hyvin paljon eräänlainen sisäpiirihuumori, mikä ei ole mielestäni lainkaan puolusteltavissa, mutta näin asia on. Kyseessä on siihen maailman aikaan eli vuonna 2008 ollut keskusteluympäristö, joka ei ole samanlainen kuin nykyään, Purra sanoi.