Koripallon miesten I divisioona A:ssa ja B:ssä pelasi viime kaudella nelisenkymmentä Euroopan unionin ulkopuolelta tullutta pelaajaa. Jalkapallon miesten kolmella korkeimmalla sarjatasolla oli Helsingin Sanomien artikkelin mukaan viime vuonna 241 ulkomaalaispelaajaa, joista EU-kansalaisten osuus oli noin puolet.

Näihin sarjoihin vaikuttaisi merkittävimmin hallitusohjelman kaavailu oleskeluluvan saamiseen edellytettävien tulojen minimirajan nostamisesta. Jalkapalloilijan minimitulo on tällä hetkellä Kelan määrittelemä 1 331 euroa kuukaudessa, ja summa voi koostua rahan lisäksi luontoiseduista. Uudeksi tulorajaksi on kaavailtu 1 600 euroa. Maahanmuuttovirasto Migrin edellyttämä summa pelikaudelta on 12 090 euroa.

EU-maiden lisäksi Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen.

Miesten Korisliigassa palkkataso on sitä luokkaa, ettei muutoksella olisi ainakaan olennaista merkitystä. Sen sijaan divisioonissa tilanne on jo huomattavalla tavalla toinen. Mikäli palkkaa pitäisi nostaa joillakin sadoilla euroilla kuukaudessa, olisi muutos prosentuaalisesti jo hyvinkin merkittävä.

Salon Vilppaan yhteistyöseurassa, perniöläisessä PeU-Basketissa on pelannut kaudesta 2013–2014 alkaen lähtökohtaisesti yksi yhdysvaltalainen. Kyseinen pelaaja on kuulunut myös Vilppaan harjoitusrinkiin.

Näiden miesten palkkataso on Euroopassa lähtökohtaisesti huomattavan paljon Korisliigaa matalampi. Niinpä hallitusohjelman toteutuessa pitäisi PeU-Basketin tilannetta pelaajahankinnan näkökulmasta miettiä uudelleen.

– Asiasta ei ole vielä keskusteltu ensi kauden osalta tarkemmin, kertoo Vilppaan manageri Antero Jokinen.

– Alustava ajatus ulkomaalaispelaajan hankinnasta on. Mutta tulisiko hän heti kauden alussa vai esimerkiksi kuukautta tavallista myöhemmin? hän pohtii.

Kuten luvut kertovat, jalkapallossa tilanne olisi vielä koripalloakin haastavampi. Ulkomaalaisten palkkataso alkaa etenkin Kakkosessa olla sellainen, että jatkossa puhuttaisiin merkittävästi erilaisesta tilanteesta.

Ykkösessä pelaavan Salon Palloilijoiden taustayhtiön toimitusjohtaja Tero Karinti pitäisi minimipalkan nousun merkitystä yleisesti isona.

– Pelaajarekrytoinnit painottuisivat enemmän niin sanottuihin varmoihin hankintoihin. Sillä kun kokonaiskustannukset kasvaisivat, olisi epäonnistumisiin pelaajakaupoilla entistä vähemmän varaa, Karinti huomauttaa.

– Lisäksi yleisellä tasolla uusia, jälleenmyyntikelpoisia talentteja tulisi ulkomailta Suomeen entistä vähemmän, hän toteaa.

Uudella käytännöllä olisi vaikutusta myös SalPan toimintaan, olisi ensi kauden sarjataso sitten Ykkösliiga tai Ykkönen.

– EU-passin omaavat pelaajat olisivat jatkossa heitä, joihin ulkomaalaisvahvistusten osalta katsoisimme. Se vain on realismia kustannusten noustessa EU:n ulkopuolelta tulevien osalta, Karinti sanoo.

Tämän kauden Ykkösen joukkueissa ulkomaalaispelaajia on vaihteleva määrä. SalPassa on tällä hetkellä tai on pelannut jalkapalloilija Etelä-Koreasta, Ghanasta, Nigeriasta, Ranskasta ja Turkista.

Esimerkiksi tammisaarelaisesta EIF:stä löytyy kuusi EU:n ulkopuolelta tulevaa pelaajaa, samoin kuin Turun Palloseurasta.

Aivan oma lukunsa on Kakkosen joukkue Atlantis. Siellä noin puolet kokoonpanosta koostuu Euroopan unioniin kuulumattomien maiden kansalaisista.

Karinti löytää myös yhden positiivisen vaikutuksen, joka muutoksesta seuraisi.

– Etenkin Veikkausliigan ja Ykkösen alapuolisissa sarjoissa olisi sitä kautta kentällä nykyistä enemmän suomalaista junioritalenttia.