Hoitajapula syö vanhusten hoivapaikkoja – huoneita on Salossakin tyhjänä, koska sijaisia ei ole tarpeeksi

Pula hoitajista syvenee kaiken aikaa. Vajetta on niin vakinaisista hakijoista kuin kesäsijaisista.

Heikentynyt tilanne näkyy jo vanhusten hoivapaikkojen määrässä. Osa hoivapaikoista on jouduttu jättämään kesällä tyhjäksi, koska sijaisia ei ole löytynyt riittävästi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä yli 70 vanhusten hoivapaikkaa tyhjänä hoitajapulan takia.

– Yli 50 paikkaa on suljettu eri puolilla aluetta sen takia, että kesäksi ei ole löydetty tarpeeksi sijaisia. Jo aiemmin on ollut suljettuna 20 paikkaa hoitajapulan takia, ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Marika Tuimala Varhasta kertoo.

Vaikea tilanne näkyy myös Salossa ja Somerolla. Hoivatyön päällikkö Kirsi Järvinen sanoo, että sijaisten saaminen on vaikeutunut vuosi vuodelta. Järvinen vastaa Salossa Kukonkallion ja Alholan hoivakotien toiminnasta. Molemmista löytyy tällä hetkellä tyhjiä huoneita.

– Kukonkalliossa on jouduttu jättämään tyhjäksi seitsemän ja Alholassa neljä paikkaa, Järvinen kertoo.

Kukonkallion hoivakodissa on normaalisti 107 ja Alholassa 29 hoivapaikkaa.

Somerolla tyhjiä huoneita löytyy tällä hetkellä Katajakodin palvelutalosta ja Lamminniemi-kodista. Lamminniemen hyvinvointikeskuksen toimitusjohtaja Mailis Salmi sanoo, että tilanne elää koko ajan.

– Tyhjät huoneet täytetään heti, jos saadaan lisää hoitajia, Salmi huomauttaa.

Salmi kiittää eläkkeellä olevia hoitajia, jotka tekevät paljon sijaisuuksia.

– He ovat todella kullanarvoisia tällä hetkellä.

Salmi toivoo, että hoivatyössä voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän myös muita työntekijöitä kuin hoitajia.

– Eri ammattiryhmien käyttöä pitäisi miettiä ja järkeistää. Hoivakodeissa on paljon muutakin työtä kuin hoitotyötä. Tällöin tärkeintä on, että toinen on vierellä.

Osa hoivakodeista on pystynyt pitämään kaikki paikat täytettynä, vaikka sijaisten saaminen onkin vaikeutunut. Palvelukeskus Ilolansaloa Salossa ylläpitävän Salvan toiminnanjohtaja Heli Koskela sanoo, että tilanne on todella tiukka mutta asumispaikkoja ei ole jouduttu sulkemaan.

– Varsinkin heinäkuu on tosi tiukka. Täytyy vain toivoa, ettei tule sairauspoissaoloja, sillä kaikki mahdolliset sijaiset on nyt palkattu kesätöihin, Koskela huomauttaa.

Koskela on huomannut muutoksen hoitoalaa opiskelevien nuorten asenteissa:

– Opiskelijat eivät halua enää olla koko kesää töissä, vaan tekevät lyhyempiä jaksoja.

Myös Tervaskannon palvelukodissa Somerolla on saatu hoivapaikat pidettyä täynnä.

– Sijaisten löytäminen on kuitenkin todella vaikeaa. Työajasta iso osa menee siihen, että yrittää järjestää työvuoroihin tekijöitä, palveluasumisen esimies Mervi Uutela kertoo.

Yksi viime vuosien tyypillinen piirre hoiva-alalla on kouluttamattomien sijaisten määrän lisääntyminen.

– Tämä merkitsee sitä, että vakinainen henkilökunta joutuu venymään, Uutela toteaa.

Myös vakinaisesta väestä on vanhustenhoidossa koko ajan pulaa.

– Vakinaisille hoitajille olisi heti paikkoja vapaana, niin Kirsi Järvinen, Mailis Salmi kuin Mervi Uutela sanovat.

Marika Tuimala kertoo, että Varhan alueella on tällä hetkellä avoinna noin 70 hoitajan tai lähihoitajan ja noin 20 sairaanhoitajan tehtävää.