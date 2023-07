Uuden hallituksen ensimmäiset viikot ovat olleet tuulisia. Kohu on syntynyt muun muassa elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan epäillystä natsikytköksestä ja valtiovarainministeri Riikka Purran 15 vuoden takaisista rasistisista kirjoituksista. Junnila tyytyi eroamaan ministeripaikastaan eduskunnan luottamuksesta huolimatta. Purra irtisanoutui kirjoituksistaan ja pyysi niitä anteeksi.

Torilla Kurilan kahvilassa aurinkoista kesäpäivää vietti neljä eläkeläistä: Ilpo Sairanen, Pasi Venho, Leila Venho ja Maarit Yli-Joki. He olivat harmissaan hallituksen nykytilasta.

Nelikko kommentoi hallituksen asioita yhteisesti. He osasivat kuvitella, että nämä tapahtumat saattoivat olla vain ajankysymys.

– Tämä ei tullut yllätyksenä. Ei se yhteistyö voi tuolla kokoonpanolla voi lähteä käyntiin. Karmealta tuntuu, he sanovat.

– Uskomme, että ne (media) vielä hakemalla hakee uusia lähteitä. Kohut eivät olleet vielä ohitse. Kuoppaa kaivetaan ja syvältä.

Viime aikoina media yhdessä aktiivisten kansalaisten kanssa on tuonut julkisuuteen monien poliitikkojen vuosien takaisia sekasotkuja. Sosiaalisen median ja netin mahdollistama ilmiö on tällaisessa muodossaan uusi Suomen poliittisessa kentässä. ”Toriparlamentiksi” itsensä tituleeraavan seurueen mielestä todella kauan sitten tapahtuneita asioita ei tarvitsisi kaivaa esiin, mutta jo politiikassa mukana olleiden teot ovat merkittäviä.

– Jokainen on nuoruudessa varmasti tyhmyyksiä, niitä juttuja on turha kaivaa. Mutta kun ollaan jo menty Arkadianmäelle, niin sitten pitää olla selkärankaa.

– Silloin ennen vanhaan hallituksen osalta ei puhuttu lainkaan tällaisia asioita. Nyt porukka siellä on nuorentunut, eräs seurueesta huomauttaa ja ottaa ryypyn höyryävästä kahvista.

Toriparlamentti pudistelee päätään, kun kuulee kysymyksen, kuinka kauan hallitus tulee kestämään.

– Puoli vuottakin on jo pitkä aika. Tämä hallitus ei tule joulua näkemään. On mahdotonta saada käyntiin yhteistyötä näiden karikoiden jälkeen, he sanovat.

Kuiron kahvilassa 19-vuotiaalla Eemil Junnilalla on puolestaan vastakkainen näkemys toriparlamentin kanssa.

Hänessä uusi hallitus herättää kaikin puolin positiivisia ajatuksia ja on innoissaan sen suunnittelemista uudistuksista.

– On hyvä, että vihervasemmistosta päästiin eroon. Nyt voidaan saada tolkkua Suomen talouspolitiikkaan, sillä velkaantumista ei voida jatkaa missään nimessä loputtomiin, Junnila sanoo.

Junnilan mukaan Suomeen on saatava uusia työpaikkoja ja työttömyys pitää saada kuriin.

– Ne ovat tärkeimmät prioriteetit, joilla voidaan saada omavarainen ja vauras Suomi, Junnila julistaa.

Viime aikaisia hallituksen kohuja Junnila ei arvosta pätkääkään. Hänen mielestä oli esimerkiksi täysin Vilhelm Junnilan oma vika, jos hän tällä pilasi uransa eduskunnassa.

– Jokainen saa toki ajatella mitä tahansa, mutta tuossa asemassa noin ei voi yksinkertaisesti tehdä, hän kommentoi.

Toisaalta Salossa pitkään asunut Eemil Junnila ei hyväksy sitä, että vanhoja kirjoituksia tai tekoja nostetaan esiin. Junnilan mielestä kaikki ovat ihmisiä ja kaikki tekevät erityisesti nuoruudessa virheitä.

– Ihan varmasti näitä asioita kaivelleetkin ovat tehneet joskus isojakin virheitä. En olisi kovin ylpeä itsestäni, jos olisin näitä lähtenyt kaivamaan.

Junnila uskoo vahvasti, että hallitus pysyy kasassa koko kauden ajan, kunhan vain pääsee kunnolla aloittamaan työnsä.

– Kaikilla hallituspuolueilla on kuitenkin sama, taloutta ajatteleva näkemys taustalla, Junnila vakuuttaa.