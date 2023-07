Jussi Halla-aho tavoittelee presidentinvaaliehdokkuutta – pitää arvojohtajuutta presidentin tärkeänä tehtävänä

Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti perjantaina lähtevänsä mukaan presidenttikisaan, jos perussuomalaiset haluaa asettaa hänet ehdokkaakseen. Hän kertoo saaneensa jo pitkään paljon kyselyitä ehdokkuudestaan ja kannustusta lähteä ehdolle.

– Olen arvioinut sitä, mitkä ovat yleisesti ottaen ja nyt varsinkin tässä ajassa presidentin tärkeimmät roolit ja tehtävät ja arvioinut sitä, miten tämä vastaa omia ominaisuuksiani. Ja tullut siihen tulokseen, että tämä on hyvä ratkaisu, hän sanoi STT:lle.

Halla-ahon mukaan nämä presidentin keskeiset roolit ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen sekä arvojohtajana toimiminen.

– Presidentin yksi kaikkein tärkeimmistä tehtävistä on käydä keskustelua suuren mittakaavan kansakunnallisesti tärkeistä kysymyksistä. Ja myös avata keskustelua sellaisista aiheista, joista sitä käydään presidentin oman arvion mukaan liian vähän. Tai tuoda siihen sellaisia oleellisia näkökulmia, jotka ovat liian vähän esillä, hän sanoi.

Halla-aho ei halunnut täsmentää sitä, minkälaisia asioita hän presidenttinä tahtoisi nostaa esille.

– Tärkeintä on tietenkin se, mikä on se niin sanottu arvopohja, josta käsin presidentti asioita tarkastelee. Perussuomalaisilla se on kansallismielinen, konservatiivinen näkökulma, joka korostaa kansallista etua ja nimenomaan kansallista kokonaisetua.

”Pyrimme tietysti voittamaan”

Halla-aho sanoo pitävänsä mielenkiintoisena sitä, minkälaiseksi presidentinvaalikamppailu muodostuu. Hän kiinnittää huomiota siihen, ettei tällä kertaa ole yhtä ilmeistä ennakkosuosikkia ja että koko keskustelu presidentinvaaleista on lähtenyt liikkeelle verrattain myöhään.

– Vaalikampanjasta muodostuu juuri sellainen, millaiseksi se tehdään. Ja siihen vaikuttaa tietenkin se, miten julkinen sana näitä vaaleja lähestyy.

Hän sanoo aikovansa tehdä omannäköisensä kampanjan omista lähtökohdistaan. Sen yksityiskohtia hän ei halua vielä avata, ainakaan ennen elokuun puoluekokousta, jossa presidenttiehdokkaasta on tarkoitus päättää.

Halla-aho ei halua myöskään arvioida omia mahdollisuuksiaan menestyä presidentinvaaleissa.

– Sellaisilla asioilla en koskaan vaivaa päätäni ennen vaaleja. Sikäli kun olen ehdokkaana presidentinvaaleissa, pyrimme tietysti voittamaan ne vaalit.

Luopui yllättäen puheenjohtajuudesta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on liputtanut jo pitkään Halla-ahon presidenttiehdokkuuden puolesta.

– Ei minulla ainakaan mitään sitä vastaan ole, hän vastasi Iltalehdelle elokuussa 2021 pian sen jälkeen, kun hänet oli valittu perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Viime kesänä Purra kertoi ainakin Uutissuomalaiselle toivovansa Halla-ahon ryhtyvän puolueen presidenttiehdokkaaksi. Purra sanoi myös, että perussuomalaiset asettaa vaaleihin oman ehdokkaansa.

Kesäkuussa 2021 Halla-aho ilmoitti, ettei hän hae jatkoa puolueen puheenjohtajana. Ilmoitus tuli monelle yllätyksenä. Tällöin Halla-aho kertoi laatineensa lopettamispäätöksen taustoista tiedotteen, joka olisi julkaisuvapaa kymmenen vuoden kuluttua eli vuonna 2031. Tiedotetta saadaan siis vielä odotella.

Vuonna 2022 Halla-aho valittiin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan johtoon sen jälkeen, kun Mika Niikko (ps.) joutui eroamaan paikalta.

Kevään eduskuntavaalien jälkeen perussuomalaisista tuli hallituspuolue, mutta Halla-ahosta ei tullut ministeriä. Tätä pidettiin laajasti merkkinä siitä, että hänen suunnitelmansa ovat toisaalla.

Puolue hajosi Halla-ahon valinnan jälkeen

Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi puolueen dramaattisessa Jyväskylän puoluekokouksessa vuonna 2017. Hän voitti selvin luvuin puolueen edellisen puheenjohtajan Timo Soinin kannattaman ehdokkaan Sampo Terhon. Soinin ryhmittymä perusti Sinisen tulevaisuuden, joka jatkoi hallituksessa. Halla-ahon perussuomalaiset siirtyivät oppositioon.

Uuden puheenjohtajan myötä perussuomalaisten katsottiin siirtyneen enemmän oikealle.

Poliittisen uransa alussa Halla-aho tuli tunnetuksi jyrkistä maahanmuuttovastaisista kannanotoistaan. Hän kirjoitti pitkään aktiivisesti Scripta-blogiinsa, johon ei ole tullut uusia kirjoituksia vuoden 2019 jälkeen.

Vuonna 2012 korkein oikeus (KKO) linjasi, että Halla-aho oli syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. KKO:n mukaan Halla-ahon blogikirjoitus kesällä 2008 sisälsi islaminuskosta herjaavia ja häpäiseviä väitteitä. KKO totesi päätöksessään, että Halla-aho olisi voinut halutessaan esittää arvostelunsa ilman islamin pyhinä pitämien arvojen häpäisemistä.

KKO:n mielestä Halla-ahon luonnehdinnat somaliyhteisöstä olivat panettelevia ja solvaavia.

Tuomio oli 50 päiväsakkoa, ja se johti hänen eroonsa hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikalta.

Puolueiden ehdokkaat ovat harvassa

Perussuomalaisilla on elokuussa Tampereella puoluekokous, jossa se voi puoluehallituksen esityksestä päättää presidenttiehdokkaan asettamisesta tai jonkun toisen asetetun ehdokkaan tukemisesta. Puoluekokous voi myös siirtää vallan presidenttiehdokkaasta päättämisestä puolueneuvostolle tai puoluevaltuustolle.

Halla-aholla on puolueessa vankka kannatus, ja esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden torstaina julkaistussa kyselyssä kaikki piirijohtajat nimesivät hänet suosikikseen puolueen ehdokkaaksi. Myös puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on liputtanut jo pitkään Halla-ahon presidenttiehdokkuuden puolesta.

Tähän mennessä ainoa eduskuntapuolue, joka on tehnyt päätöksen presidenttiehdokkaastaan, on Liike Nyt, jonka ehdokas on puheenjohtaja Harry Harkimo.

Vihreät tukee entistä ulkoministeriä Pekka Haavistoa, joka pyrkii ehdolle valitsijayhdistyksen kautta.

Valitsijayhdistyksen kautta ja keskustan lukuisten piirien tuella ehdokkuutta tavoittelee Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Keskustan odotetaan antavan tukensa Rehnille ylimääräisessä puoluekokouksessaan syyskuussa.

Myös keskustakonkari Paavo Väyrynen kerää kannattajakortteja, ja lisäksi liikkeellä on pienpuolueiden edustajia, jotka keräävät nimiä asettuakseen ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Nimiä kerää tällä haavaa esimerkiksi Laura Huhtasaaren sisar Saara Huhtasaari

Terhi Riolo Uusivaara, Emmi Tilvis