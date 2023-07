Suomessa on vain muutama kaupunki, joita voi rehellisesti kutsua jalkapallokaupungiksi. Tammisaari – tarkemmin sanottuna Tammisaaren kaupunginosa vuonna 2009 perustetussa Raaseporin kaupungissa – on sellainen.

Jalkapallokaupunki ei rakennu yhden tai edes kahden sukupolven aikana. Tarvitaan pitkä ja mielellään riidaton futishistoria, paljon tekijöitä sekä vähän kilpailua muiden lajien kanssa.

Myös kaksikielisyys auttaa, kysykää vaikka Pietarsaaresta.

Mutta miten tämä alustus liittyy mitenkään Tammisaaren keskuskentällä eli Centrumplanilla lauantaina pelattuun Ykkösen otteluun EIF–SalPa?

Se on selitys (vaikkakin kaukaa haettu) sille, että EIF voitti ottelun 1–0.

– Ensimmäisenä EIF:stä tulee mieleen yksi iso kupla, jonka sisällä on koko kaupunki, EIF:ssä pelannut SalPan Olli Jakonen tiivisti EIF:n merkityksen Tammisaarelle ja Tammisaaressa.

Jos jalkapallossa paremmuus mitattaisiin maaliodottamalla, SalPa saattoi olla kuurosateisena lauantaina parempi kuin EIF.

– Pelasimme riittävän hyvin ja loimme riittävästi maalipaikkoja voittoon, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä ja hyökkääjä Elmo Heinonen kertoivat lähes samoin sanoin ja olivat taas kerran osittain oikeassa.

Jesse Huhtala olisi voinut sutia vartin kohdalla pallon etunurkasta. Heinonen olisi voinut haudata hartioilla lihavasti voivan apinan, mutta Ramilson Almeida torjui paluupallosta syntyneen tilanteen loistavasti. Mikke Louhelan voimaviuhutus 25 metristä olisi voinut mennä 30 senttiä keskemmäs ja kilahtaa tolpan kautta maaliin.

Olisi, olisi ja olisi. Nämä kolme tilannetta olivat kuitenkin SalPan todelliset maalintekotilanteet 90 minuutin aikana. Onko kolme paikkaa riittävästi ottelun voittamiseen, jos niiden yhteenlaskettu maaliodottama on hädin tuskin yksi kokonainen maali?

Reaalimaailmassa ottelun ainoa maali syntyi toisen puoliajan alussa kesken SalPan painostuksen.

SalPa oli tehnyt sitä ennen ja sen jälkeen loistavaa työtä Ykkösen vaarallisimman hyökkäyspelaajan Stanislav Efimovin kanssa.

Efimov tarvitsee kuitenkin vain yhden nukahduksen. Murtautuminen boksiin, syöttö Simon Lindholmille , joka jatkaa maalin eteen Tiemoko Fofanalle ja 1–0.

Juuri tässä tilanteessa tiivistyi se pitkällä aikavälillä syntyvä ero jalkapallokaupungin ja jalkapallokaupungiksi kasvavan välillä.

EIF on pisimpään yhtäjaksoisesti Ykkösessä pelannut seura, jolla on varaa pitää Efimovin kaltainen liigatason virtuoosi vuodesta toiseen. EIF:llä on myös varaa hankkia kesken kauden Fofanan kaltainen hyökkääjä liigaseura Hakasta.

EIF:n ja SalPan ero lauantaina ja koko kauden aikana olisi helppo tiivistää rahaan.

Näkyvin ero kahden tasaisen joukkueen välillä oli lopulta huolellisuudessa, kuten pakottamattomissa pallonmenetyksissä ja lyhyiden syöttöjen laadukkuudessa. Ero konkretisoitui viimeisen vartin aikana, kun tappioasemassa ollut SalPa panikoi ja EIF pysyi viileänä, vaikka kaiken järjen mukaan tilanne pitäisi olla päinvastoin.

Huolellisuus tulee vain kokemuksen kautta ja kokemus maksaa. Kokemukseen tarvitaan myös aikaa ja aikahan on rahaa.

Jotta SalPa saisi EIF:n etumatkaa kiinni ja tulisi joskus EIF:n kaltaiseksi Ykkösen ylemmän keskikastin kestojoukkueeksi – puhumattakaan, että Salosta tulisi futiskaupunki – on SalPan ensin pysyttävä sarjassa.

Siihen SalPa tarvitsee jäljellä olevista 10 ottelusta 10 pistettä eli esimerkiksi kolme voittoa ja tasapelin tai kaksi voittoa ja neljä tasapeliä.

Kylmän matemaattisesti se ei kuulosta vaikealta tempulta. Etenkin, kun seitsemän kymmenestä ottelusta on tällä hetkellä taulukossa SalPan alapuolella olevia joukkueita vastaan.

Ja kuten Suonperä sekä omat kasvatit Heinonen ja Olli Jakonen sanoivat ja paikan päälle tulleet satakunta salolaista huomasivat, SalPa on selättänyt alkukesän apatiansa ja pelaa juuri nyt kohtuullisen hyvää jalkapalloa.

Nykyisen pelillisen tason ylläpitäminen riittää todennäköisesti sarjapaikan säilyttämiseen.

Mutta jos SalPa aikoo joskus yltää EIF:n tasolle, se toteutuu todennäköisemmin rakentamalla joukkue hallitsemaan, odottamaan ja iskemään eikä ravaamaan, raapimaan ja roiskimaan.

Kulttuurillinen ero sekin.

EIF–SalPa 1–0 (0–0)

Maalit: 53. Tiemoko Fofana 1–0.

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Frans Grönlund, Michael John, Joonas Meura; Valtteri Olsbo (65. Roope Pyyskänen), Thomas Agyiri (64. Pauli Katajamäki), Aleksi Jännes (86. Mikael Anttila), Oskari Jakonen; Mikke Louhela; Elmo Heinonen, Jesse Huhtala (v) (64. Olli Jakonen).

SalPan muut vaihtopelaajat: Halil Bagci (mv), Daniel Kepot, Nuutti Laaksonen.

Erotuomari: Joona Manninen.

Yleisöä: 872.

OHO!

EIF oli houkutellut paikallispelin vetonaulaksi entisen Leijona-kapteenin Timo Jutilan, joka jakoi tauolla grillivinkkejä futisväelle.​

SalPan seuraava ottelu: SalPa–TPS Salon Urheilupuistossa lauantaina 5. elokuuta kello 16.