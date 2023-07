Kolumni: Hallitus voi kesäjuhlien puheissa selittää mustan valkoiseksi

Petteri Orpon (kok.) vanhasuomalaisista koostuva hallitus on totta. Neuvottelut ottivat aikaa, mutta enemmistöhallituksen syntyminen on kansanvallan kannalta hyvä uutinen. Lisäksi uusi hallitus vastaa äänestäjien enemmistön ilmaisemaa tahtoa ja Etelärannan työnantajien toiveita.

Orpo ja Riikka Purra (ps.) vakuuttivat Säätytalolla, että 240 sivun ohjelma rakentuu neljän hallituspuolueen keskinäiseen luottamukseen, huolellisen työn tuloksena. Suomen asiat luvataan panna kuntoon ja vastataan haasteisiin, jotka ”meitä uhkaavat”. Suomesta luvataan tehdä ”parempi paikka meille kaikille”. Ohjelma ei sitä kuitenkaan kaikille tarjoa. Osalle on tulossa pahempi paikka.

Tarkkaan ei myöskään selviä, mikä tai mitkä asiat meitä muusta Euroopasta poiketen uhkaavat. Suomi on kyllä velkaantunut. Se on tapahtunut pitkässä marssissa Lipposen-Viinasen-Niinistön kahden hallituksen jälkeisinä vuosina. Syytöksiä ei Sanna Marinin (sd.) hallitus ole osannut tai halunnut osaltaan torjua. Rahaa poltettiin yhteisymmärryksessä opposition kanssa koronan hoitoon, yritysten suurpiirteiseen tukeen, Ukrainan apuun, huoltovarmuuden nostoon, oman armeijan varustautumiseen sekä kansallisiin energiatukiin. Näistä ei Marinin hallitukselle kiitosta jaettu. Poliittinen muisti on lyhyt ja armottoman valikoiva.

Hallitukselle toivoo menestystä sosiaaliturvan selkeyttämisessä. Monet ovat sitä yrittäneet. Paikkailuksi ovat yritykset jääneet. Menestystä myös hankkeelle, jossa ”työ kannattaa aina ottaa vastaan”. Satatuhatta uutta työllistä on kunnioitettava tavoite. Toteutuuko se Etlan ja EK:n ajamalla työttömien tukien leikkauksella, on toinen asia.

Vanheneva ja tyhjenevä Suomen maaseutu kokee hallituksen aluepolitiikan ja valtio-osuuksien leikkauksen kipeänä. Euro on hyvä konsultti, mutta sen puute synnyttää varattoman väestön levottomuuden ja vaikuttaa maan sisäiseen turvallisuuteen. Sitä tai nuorison ongelmia ei hoideta poliisien määrää lisäämällä.

Perustason tallaajia ja nuoria kokemattomia voidaan monella tavalla kurmuuttaa. Mutta hallitus saattaa saada vastaansa poliittisesti vaikutusvaltaisen, kokeneen, keskiluokkaisen, koulutetun joukon, joka ilmoittaa lapatossumaisesti, että kyllä, ”töihin, töihin, mutta ei kaikkiin töihin, eikä kaikkina aikoina”. Mitä hallitus ja uusi työministeri Arto Satonen (kok.) sitten miettivät?

Osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen on aikasemminkin panostettu, kuten ministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on toistuvasti yrittänyt kertoa. Sosiaali- ja terveydenhoidon palveluita on useamman hallituksen toimesta myllätty. Energian omavaraisuutta on kasvatettu. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden osalta ohjelman esityksen ovat tuttuja, osa jo Sipilän (kesk.) hallitusten ajalta. Uutta eivät edusta myöskään tie- ja rautatieinvestoinnit, niiden taso tai tapa investointien kattamisesta. Ihan kaikkea uuden hallituksen ei siten tarvitse panna kuntoon alusta alkaen.

Ennen syksyllä alkavaa uutta eduskuntakautta hallitus voi kesäjuhlien puheissa selittää kirjoittamansa ohjelman mustan valkoiseksi ja syyttää tekstien mediakäsittelyä liioitteluksi.

Vahvasti ja välittävästi!

RAUNO SAARI

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.