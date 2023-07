Kolumni: Ihannetulos, joka on kaukana ihannetuloksesta

Urheilujournalismi ja -selostus sekä rikastuttavat että köyhdyttävät suomen kieltä. Rikastuttavat sikäli, että ne tuovat tutuille sanoille uusia merkityksiä. Köyhdyttävät sen takia, että fraasit ovat tässä kielenkäytössä kunniassaan.

Urheilu ei ole erillinen saareke siinäkään, että lainasanat valtaavat tietyissä lajeissa alaa. Englishmi kuuluu etenkin koripallossa, ja myös esimerkiksi jalkapallo alkaa kohdata englantia wingbackien muodossa. Samoin vaikkapa golf greeninä.

Viikonloppu tarjosi Suomessa useita kymmeniä televisiotunteja marginaalilajia (suunnistus) ja arvokisojen jämäversiota (yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut). Suunnistuksen osalta asiaa ei kannata käsittää väärin, sillä miesten viestiin osallistui upeasti 40 joukkuetta. Menestysmaiden osalta kyseessä on edelleen kuitenkin väkiluvultaan enimmäkseen pienten kansakuntien urheilumuoto.

Selostuksissa ja teksteissä vilisi jälleen tuttuja ja ennen kaikkea mielenkiintoisia termejä. Ottakaapa rentouttava asento ja miettikää tovi (rangaistus)pilkunviilausta.

Ihannetulos. Salolaisgolfari Saku Tuusa ylsi Euroopan haastajakiertueen kilpailun toisella kierroksella ihannetulokseen, mutta se ei riittänyt edes lähelle kärkipään sijoituksia.

Vastaava englanninkielinen termi par on tiettävästi johdannainen latinan kielen sanasta, joka merkitsee samanlaista tai yhtä suurta. Muutokseen paremmista tuloksista koostuvista lintunimistä on siis kelpo selitys, mutta mistä johtuu ihannetulos, joka on kaukana ihannetuloksesta?

Viheltää. Salon Palloilijat piipahti Jyväskylässä miesten jalkapallo-ottelussa. Erotuomari vihelsi useita kertoja rikkeiden vuoksi. Paitsi ettei viheltänyt vaan puhalsi pilliin.

Väljemmille vesille. Kummankin edellä mainitun ottelun joukkueen pelaajat toimittivat selostuksen perusteella pallon väljemmille vesille. Tarkoituksena oli siis ilmaista, että peliväline kävi melko lähellä maalia ja puolustava joukkue helpotti tilannettaan potkaisemalla tai puskemalla pallon kauemmas.

Esimerkiksi perunoiden keittäminen ja vaatteiden huuhtelu suositellaan tekemään väljässä vedessä.

Pilkku. Rangaistuspotkua ei Jyväskylässä nähty. Mutta jos näin olisi tapahtunut, olisi pallo viety monen mukaan pilkulle. Harvassa ovat kuitenkin jalkapallokenttien merkinnät, joissa rangaistuspotkun suorittamispaikan ympyrä näyttää esimerkiksi tämän tekstin kaltaiselta pilkulta.

Veto. Jalkapalloa todetaan vedettävän usein, jääkiekkoakin joskus. Tuntuu erikoiselta, kun kahdesta vaihtoehdosta suoritus on lähempänä työntämistä.

Ranskan ympäriajo. Pyöräilyklassikossa ei kierretä koko Ranskaa. Tämänvuotinen reitti lähti Espanjasta ja lävistää Ranskan länsi-itäsuunnassa. Etelä- ja pohjoiskärki jäävät kuitenkin koskematta.

Rasti. Suunnistuksessa etsittävät asiat ovat englannista käännettynä tarkastuspisteitä tai kontrollipisteitä. Suomessa on ties kuinka monta rastipäätteistä suunnistuksen erikoisseuraa. Karttamerkinnöissä tämä tavoiteltava kohde on merkitty ympyräksi.

Varaslähtö. Aikaa ei lähtökohtaisesti voi varastaa. Yleisurheilussakin sen yrittämisestä jää jatkuvasti kiinni.

Ässäsyöttö. Tennistäkin pelattiin turnauksista arvostetuimmassa. Pisteitä tehdään nurmikentillä verraten paljon niin, ettei palauttaja onnistu osumaan mailallaan lainkaan palloon.

Tenniksessä ässä (ace) tuli termistöön jo paljon yli sata vuotta sitten. Emme mene nyt syvemmälle pohtimaan sitä, miltä s-kirjain näyttää ja millaista syöttöä se antaisi ymmärtää. Tai sitäkään, miksi monessa urheilulajissa puhutaan ruokaan liittymästä syötöstä, vaikka englannin serve tarkoittaakin periaatteessa jotain aivan muuta.

Jos urheilu on maailman tärkein turha asia, mennee tällainen sanapyörittely vähemmän tärkeiden kategoriaan. Mutta hauskaa on silti!