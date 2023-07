Korona-ajan lemmikkikupla puhkesi – uutta kotia etsivien lemmikkien määrä on nousussa

Yhä useampi lemmikinomistaja joutuu luopumaan lemmikistään, ja uutta kotia etsivien kodinvaihtajalemmikkien määrä on noussut viime vuosista. Näin kertoo Salon eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sini Vesterinen. Hänen mukaansa sekä kissoja että koiria on tullut yhdistykselle aiempaa enemmän.

Kodinvaihtajakoria oli tullut yhdistykselle kesäkuun alkuun mennessä jo yhdeksän, mikä oli lähes saman verran kuin koko viime vuonna. Uutta kotia etsiviä kissoja oli puolestaan tullut jo parikymmentä, eli tuplasti enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Sini Vesterisen mukaan lemmikistä luopumisen taustalla on tyypillisesti yksi yhdistävä tekijä.

– Yleensä taustalla on elämänmuutos, mikä se kullekin sitten on.

Joskus syynä on se, että hankittu lemmikki ei sovi omaan arkeen. Esimerkiksi koirien kohdalla luopumisen syynä saattaa olla itselle sopimaton rotu.

– Rotuominaisuuksien on tärkeää sopia siihen, mitä itse koiralta haluaa. Tätä tulisi miettiä jo koiraa hankittaessa, Vesterinen huomauttaa.

Myös korona-aika on vaikuttanut kodinvaihtajien suureen määrään. Pandemia-aikana lemmikkien kysyntä kasvoi voimakkaasti, ja samaan aikaan yleistyivät myös erilaiset lemmikkeihin liittyvät lieveilmiöt, kuten pentutehtailu.

– Kun kysyntä kasvoi, pentuja tehtiin vääränlaisilla yksilöillä rahan kiilto silmissä, Vesterinen kertoo.

Monet pentutehtaillut koirat ovat sittemmin päätyneet eläinsuojeluyhdistyksille etsimään uutta kotia. Ne ovat valitettavan usein käytöshäiriöisiä ja aggressiivisia. Vesterinen kuitenkin painottaa, ettei pentutehtaillusta koirasta luopujaa saisi syyttää.

– Ei se ole omistajan eikä koiran vika. Sellaisia pentuyhdistelmiä ei olisi koskaan saanut tehdä.

Uutta kotia etsivät lemmikit tulevat eläinsuojeluyhdistykselle useimmiten yksityishenkilöitä, viranomaisilta tai löytöeläiminä. Eläinsuojeluyhdistyksellä ne siirtyvät sijaiskoteihin odottamaan uuden kodin löytymistä.

Sijaiskoteja kodinvaihtajalemmikeille tarjoavista vapaaehtoisista on tällä hetkellä pulaa. Erityisen kipeästi kaivattaisiin koteja, joissa eläimen seurana olisi vain aikuisia ihmisiä. Osa kodinvaihtajalemmikeistä vaatii rauhaa sopeutuakseen, eikä niitä siksi voida antaa lapsiperheille.

Vesterinen rohkaisee kiinnostuneita tarjoamaan sijaiskodin kodinvaihtajalemmikille. Sijaiskotina toimiminen sopii esimerkiksi opiskelijoille, jotka harkitsevat lemmikin hankkimista mutta joilla ei ole vielä varaa ylläpitää omaa lemmikkiä.

– Se on kätevä tapa tutustua elämään lemmikin kanssa, Vesterinen tiivistää.

Eläinsuojeluyhdistys ei maksa sijaiskodeille palkkaa mutta kustantaa tarvittavat ruoat, tarvikkeet ja eläinlääkärikäynnit.

Sijaiskodin tarjoaminen vaatii myös paljon aikaa ja kärsivällisyyttä sekä eläimen kouluttamista. Kaikkein vaikeinta on kuitenkin se, että lemmikistä joutuu luopumaan, kun uusi koti löytyy.

Vesterisen mukaan usein käy niin, että väliaikaiseksi tarkoitetusta sijaiskodista tulee lemmikille loppuelämän koti.

– Sijaiskodit rakastuvat lemmikkeihin, ja haluavatkin adoptoida ne pysyvästi.

Sijaiskodista lemmikit siirtyvät adoptoiviin koteihin, joita eläinsuojeluyhdistys etsii Facebookissa. Pysyvä koti löytyy lemmikille usein varsin helposti, ja kissaa odottavia koteja on jo jonoksi asti. Koiralle uuden kodin löytäminen voi kuitenkin olla vaikeampaa, sillä koiria toivovilla on usein enemmän vaatimuksia rodun suhteen.

Omasta lemmikistä luopumiseen liittyy usein stigmaa ja häpeää, jonka vuoksi moni pitää sitä liian pitkään. Sini Vesterinen kuitenkin painottaa, että eläimestä luopuminen on vastuullinen teko, jos siitä ei enää pysty huolehtimaan. Luopuminen on ihmiselle usein paljon vaikeampaa kuin eläimelle.

– Eläin ei jää kaipaamaan samalla tavalla kuin ihminen. Se ei välitä, jos ihmiset ympärillä vaihtuvat. Eläimelle riittää, että sen perustarpeista pidetään huolta ja sille annetaan huomiota ja rakkautta.

Salolaisperheen koiralle löytyi uusi koti

Salolaisperhe koki elämänmuutoksen, johon perheelle rakas koira ei sopeutunut. Perheen äiti kertoo, että ympäristön uudet ärsykkeet olivat koiran luonteelle liikaa. Haastateltava ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

Koiraa yritettiin pitkään kouluttaa ja stressitekijöitä poistaa. Monista yrityksistä ja kärsivällisyydestä huolimatta sitä ei kuitenkaan saatu sopeutumaan.

– Arjen järjestäminen meni liian hankalaksi. Tilanne oli täysin kohtuuton sekä perheelle että koiralle, perheen äiti kertoo.

Lopulta perhe teki raskaan päätöksen luopua rakkaasta perheenjäsenestä.

– Kun lemmikin ottamista on pitkään harkittu asia, niin luopuminen on tietenkin kova paikka.

Vaikka koirasta luopuminen oli vaikeaa, kokee perheen äiti sen kuitenkin olleen oikea päätös. Hän toivookin, että luopumiseen suhtauduttaisiin nykyistä hyväksyvämmin.

– Lemmikistä luopumiseen liittyy tosi vahva ajatus siitä, että on jotenkin epäonnistunut. Usein luopuminen voi kuitenkin olla lemmikille paras vaihtoehto.

Koira löysi uuden kodin Salon eläinsuojeluyhdistyksen kautta. Perheen äiti kiittää eläinsuojeluyhdistystä perheen saamasta avusta. Hän neuvoo olemaan yhdistykseen yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos oman lemmikin tilanne huolettaa.