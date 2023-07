Pääkirjoitus: Tammenmäestä päättävien päät ovat huojuneet kuin puut tuulessa

Salon kaupunkikehityslautakunnan päät ovat viime aikoina huojuneet kuin puut tuulessa. Viime vuoden lopulla lautakunta hyväksyi mukisematta Tammenmäen avohakkuusuunnitelman.

Tuuli kuitenkin kääntyi nopeasti, kun äkämystyneet kaupunkilaiset nostivat metakan. Lautakunnassa alkoi ilmetä taipumista kansalaismielipiteen suuntaan. Lopulta virkamiehet käänsivät orastavan vastatuulen jälleen hakkuille suosiolliseksi.

Perimmiltään kyse on siitä, että ajan virtaukset ovat saavuttaneet Salonkin. Kaupungin metsiä on hoidettu lähes kymmenen vuoden takaisen metsäsuunnitelman mukaan. Sen laatimisen aikaan Tammenmäen metsä katsottiin talousmetsäksi, ja sen mukaan on luonnollisesti edetty.

Luontosuhde on kuitenkin viime vuosina muuttunut paljon. Suojelu ja luontoarvojen moninainen ymmärtäminen ovat saaneet tuulta purjeisiinsa. Tämä ei ole huono kehityssuunta. Kaupunkiluontoon suhtaudutaan nyt ehkä korostetumman tunnepitoisesti kuin ennen. Ilmastotietoisuus ja luonnon moninaisuuden arvo tunnistetaan paremmin.

Tammenmäestä on tulossa kaupungille vielä kuntalaisaloite, mutta myrsky on hiipumaan päin. Virkamiehet esittivät lautakunnalle vakuuttavat perusteet, miksi Tammenmäen pelastaminen on myöhäistä. Taitavasti jopa metsäkoneiden aiheuttamat tuhot osattiin esityksessä kääntää luonnon eduksi.

Samalla kuitenkin luvattiin, että tulevissa suunnitelmissa virkistysarvot otetaan paremmin huomioon. Salon on aika päivittää metsänhoidon suunnitelmansa vastaamaan kaupunkilaisten mielipideilmastoa ja nykypäivän arvoja.