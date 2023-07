Kumpi kaatuu ensimmäisenä? – Simo Paassilta ei aio vielä luovuttaa

Simo Paassilta on muuttamassa tänä syksynä Halikon Märynummelta Salon keskustaan, ja hän myöntää, että mieli on haikea. Talo, jossa hän on asunut vuodesta 1978, on myynnissä, ja pian on jätettävä takapihan rakas metsämaisema. Siksi hän viettää nyt mieluiten aikaansa talon takaterassilla.

– Olemme 45 vuoden ajan katselleet toisiamme tuon vanhan männyn kanssa ja miettineet, kumpi meistä kaatuu ensimmäisenä, Paassilta naurahtaa.

Hän viittaa talonsa takapihalla kasvavaan, uhkaavasti kallistuneeseen mäntyyn. Männyllä on ikää yli 100 vuotta, ja Paassillalla tulee huomenna täyteen 80 vuotta.

Paassilta ei aio vielä luovuttaa. Hän on ollut koko elämänsä mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, ja hän on edelleen lukuisissa luottamustehtävissä. Paassilta on jäsenenä muun muassa Salon kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa. Ja kaikkein eniten hänen aikaansa vie Eläkkeensaajien keskusliitto EKL:n puheenjohtajuus.

Paassilta ei kuitenkaan koe luottamustehtäviä rasitteeksi.

– Minusta ei ole kirjailijaksi, ei taiteilijaksi, eikä timpuriksi. Pitää tehdä sitä mitä osaa ja mistä tykkää. Ei tämä ole minulle vastentahtoista ollut.

– Ja huolet unohtuvat aina golfkentällä. Golf on hyvä rentoutumiskeino, sillä se vaatii keskittymistä. Ja iäkkäämmälle se on myös hyvä liikuntamuoto, hän mainitsee.

Paassilta toteaa, että edunvalvontatyö on ollut luonteva jatkumo hänen työuralleen kunnallishallinnossa.

Kiukaislaisen maanviljelijäperheen poika hakeutui 1960-luvulla Tampereen yliopistoon opiskelemaan kunnallistutkintoa. Ensimmäisen vakituisen virkansa hän sai heti valmistuttuaan vuonna 1967, ja jo sitä ennen hän oli tehnyt sijaisuuksia viidessä kunnassa.

– Ensimmäinen vakituinen virkani oli apulaistalouspäällikkönä Uudenmaan mielisairaanhuoltopiirin kuntainliitossa, Kellokosken sairaalassa. Olin siellä samaan aikaan kuin Kellokosken prinsessa, Paassilta kertoo.

Tuusulasta Paassilta muutti vuonna 1971 Halikkoon, Varsinais-Suomen mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton talous- ja hallintojohtajaksi. Siinä tehtävässä hän oli 20 vuotta, mistä hän siirtyi rahoitusjohtajaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliittoon, kun sairaanhoitopiiri perustettiin.

– Uudistus oli varmasti hyvä ja perusteltu, mutta psykiatrinen sairaanhoito joutui sen myötä entistä heikompaan asemaan, Paassilta harmittelee.

– Aiemmin psykiatrisella sairaanhoidolla oli itsenäinen talous ja päätöksenteko, jolloin se pystyi paremmin viemään asioita eteenpäin. Sairaanhoitopiirissä taas yleissairaudet olivat etusijalla. Psykiatrisen sairaanhoidon jälkeenjääneisyys on valtaosin perua tuolta ajalta, eikä sitä ole vieläkään saatu sille tasolle, jolle pitäisi, hän toteaa.

Toisena huolenaiheena Paassillalla on vanhustenhuollon nykytila.

– Hoivapaikkoja on liian vähän, osan laadussa on parannettavaa ja paikkavajetta pahentaa henkilöstöpula. Myös omaishoitajia pitäisi tukea enemmän, eikä vain juhlapuheissa, hän korostaa.

Parhaiten Simo Paassilta tunnetaan Halikon kunnanjohtajana, jona hän toimi vuosina 1993–2008. Hän jatkoi virassa aina kuntaliitokseen saakka. Vuonna 2002 presidentti myönsi hänelle kunnallisneuvoksen arvonimen.

– Kunnallishallinto mielletään usein byrokraattiseksi ja tylsäksi, mutta minusta se on kiinnostavaa, koska se vaikuttaa olennaisesti ihmisten arkeen. Suurimman osan ihmisten hyvinvointipalveluista tuottaa kunta, ei valtio, ja päätökset niistä tekee kunnallishallinto, hän muistuttaa.

Kunnallispolitiikkaan Paassilta lähti jo vuosina 1969–71 Tuusulassa ja jatkoi sitten Halikon valtuustossa 1973–93. Halikon kunnanhallituksessa hän oli jäsenenä vuoteen 1981 ja siitä eteenpäin puheenjohtajana vuoteen 1993.

Tuusulassa hän pääsi mukaan tekemään peruskoulu-uudistusta, ja sittemmin hän on päässyt osallistumaan kansanterveystyön uudistukseen, kuntauudistuksen ja viimeisimpänä sote-uudistukseen.

Tuusulan valtuustossa hänet valittiin sd-valtuustoryhmän puheenjohtajaksi

– Nyt ympyrä on sulkeutunut, sillä olen Salon sd-valtuustoryhmän puheenjohtaja, hän toteaa.

Paassilta näkee, että Salolla on tulevaisuudessa hyvät menestymisen mahdollisuudet ja se on hyvissä käsissä.

– Täällä on yhteistyökykyiset päättäjät, hyvä päätöksentekohenki ja motivoitunut henkilökunta. Erityisen ihallen olen seurannut lautakuntien ja valtuuston toimintaan osallistuvia nuorisovaltuutettuja. He ovat aktiivisia ja asioihin paneutuvia. Heillä on kyky hahmottaa kokonaisuuksia jopa paremmin kuin monilla päättäjillä, jotka tuppaavat takertumaan nippeliasioihin, Paassilta antaa tunnustusta.

– Tuntuu toiveikkaalta, että sieltä on kasvamassa joukko, joka osaa katsoa asioita oikealla tavalla.

Simo Paassilta viettää huomista 80-vuotispäiväänsä käpälämäessä.

Kunnallisneuvos Simo Paassilta

Syntynyt: 25.7.1943 Kiukaisten Paneliassa

Koulutus : Tampereen yliopiston kunnallistutkinto 1967

Työura: erilaisissa kunnallisissa johtotehtävissä 1967–2008, jäi eläkkeelle Halikon kunnanjohtajan virasta

Tämänhetkiset luottamustoimet: Salon kaupunginvaltuuston jäsen ja sd-valtuustoryhmän puheenjohtaja, Salon kaupunginhallituksen jäsen, V-S:n hyvinvointialueen (Varha) valtuuston ja ikääntyneiden palvelulautakunnan jäsen, Länsirannikon työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL:n hallituksen puheenjohtaja, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU:n hallituksen jäsen, Halikon vanhustenkotiyhdistyksen hallituksen jäsen.

Harrastukset: luottamustehtävät, kesämökki Angelniemessä, golf

Perhe: vaimo, kolme lasta, viisi lastenlasta

Mottoja: Kannattaa rikastua kuuntelemalla.

Se joka tahtoo, löytää keinot ja se joka ei tahdo, keksii selitykset.