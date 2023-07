Mikko Lundén vihjailee eurovaaleista – aikooko salolaispoliitikko pyrkiä Brysselin koneeseen?

Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Lundén yllättää arvuuttamalla, mitkä vaalit ovat ensi vuonna presidentinvaalien lisäksi.

Europarlamenttivaalit. Aikooko Lundén pyrkiä Brysselin koneeseen?

– Mene ja tiedä, hän vastaa.

Salolaispoliitikko ei kiellä eikä myönnä halukkuuttaan ehdokkaaksi, mutta joku ajatus Lundénilla täytyy ensi kesäkuun EU-vaaleista olla. Miksi hän muuten ottaisi asian puheeksi haastattelussa.

– Katsotaan nyt syksy ensin, Lundén sanoo.

Mikko Lundén (43) on toisen kauden kansanedustaja, jolla on kokemusta kahdesta nykyisestä hallituspuolueesta. Kokoomus oli nuorelle Lundénille astinlauta matkalla perussuomalaisiin ja lopulta Säätytaloon hieromaan Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa.

– Perussuomalaiset kiinnostaa minua hirveästi. Se on isänmaallinen puolue, jossa on tosi hyvää ja reipasta porukkaa. En jaksa kierrellä enkä kaarrella, ja siellä saa olla oma itsensä, Lundén kehuu.

Viisitoista vuotta sitten politiikka ei kiinnostanut Mikko Lundénia vähääkään. Sen sai huomata myös kansanedustaja Jouko Laxell, joka kävi Salon K-Citymarketissa kosiskelemassa Lundénia kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi.

– Jouko kävi lihatiskillä monta kertaa kysymässä. Sitten hän oli soittanut isälleni, joka soitti mulle ja sanoi, että jos kansanedustaja kysyy, niin lähde ehdolle.

Poika antoi periksi ja nousi 28-vuotiaana Salon kaupunginvaltuustoon. Nelivuotiskaudesta oli mennyt vasta vuosi, kun jo huhuttiin, että Lundén olisi vaihtamassa puoluetta. Kokoomuksen sisällä oli tullut törmäyksiä.

– Minulle sanottiin muutaman kerran niin, että en oikein tykännyt.

Seuraavissa kuntavaaleissa Mikko Lundén tuli valituksi perussuomalaisten listalta.

Oikeistolaisena Mikko Lundén näyttää olevan keskitien kulkija. Ajatuksiltaan hän on Ylen arvokartan mukaan konservatiivisempi kuin puolueen puheenjohtaja Riikka Purra tai perussuomalaiset keskimäärin.

Kaikkein konservatiivisin Lundén ei eduskuntaryhmässään kuitenkaan ole.

– Kansa äänesti muutosta, ja eduskunnassa on nyt ihan eri meininki kuin neljä vuotta sitten. Petteri Orpo ei pystyisi tekemään näin hyvää hallitusohjelmaa kenenkään muun kuin meidän kanssa!

Lundén muistuttaa, että hallitusohjelma on neljän puolueen kompromissi tilanteessa, jossa ”Suomen talous on todella huonossa kunnossa”. Lundén myös tietää, että hänen kuuluu äänestää hallitusohjelman puolesta.

Yksi kohta hallitusohjelmassa tuottaa Lundénille kuitenkin tuskaa – Tunnin juna, jota hän on aina vastustanut. Hallitus varautuu pääomittamaan hankeyhtiötä 460 miljoonalla eurolla.

– En osaa sanoa, miten äänestän. Se on minulle tosi paha paikka, ja yksi elämäni kovimpia ratkaisuja, kun painan salissa nappia. Tässä kohtaa kipuilua on varmasti monella muullakin hallituspuolueen jäsenellä.

Perussuomalaisten ympärillä vellovat rasismikohut saavat Lundénin ärsyyntymään. Hän pitää niitä lähinnä kiusaamisena ja vasemmistopuolueiden epätoivoisena yrityksenä horjuttaa hallitusta.

– Joillakin ihmisillä on käsittämättömiä murheita. Suomen talous on ihan kuralla, ja puhutaan jostain, mistä joku on joskus jossain tykännyt. Älytöntä. Antaisivat meidän tehdä työtämme ja puhua politiikkaa.

Mikko Lundénin jäljiltä ei taida olla löydettävissä vanhoja eikä edes uusia somepostauksia, joihin tarttua. Hänellä on kuulemma muutakin tekemistä kuin istua kännykkä kädessä somessa.

– En jaksa katsoa sellaista touhua, jossa haukutaan ihmisiä koko ajan. Asiat täytyy pystyä sanomaan kasvokkain, ja pitää kunnioittaa toisia ihmisiä. Minulla on pirusti ulkomaalaisia kavereita, enkä ole mikään supermaahanmuuttokriittinen.

Valtiovarainministeri Riikka Purraa on ryöpytetty rasismiin ja väkivaltaan liittyvistä blogikommenteista.

– En minä niitä kaikkia kirjoituksia allekirjoita, mutta seison Purran rinnalla ja äänestän häntä elokuun puoluekokouksessa. Hän on tosi hieno ihminen, mahtava persoona ja erinomainen puheenjohtaja, Lundén toteaa.

Odottamatta Mikko Lundén alkaa puolustaa demarien Sanna Marinia, jonka kanssa hän sanoo olevansa eri mieltä lähes kaikesta.

– Se oli törkeää! Lundén puuskahtaa.

K-kauppias ei ole unohtanut Viron sisäministerin Mart Halmeen neljän vuoden takaista tokaisua kassatytöstä pääministerinä.

– Tervetuloa ihan kuka vain milloin vain tunniksi Someron K-Marketin kassalle kokeilemaan. Ehkä asenne muuttuu! Ei tarvitse olla kuin vartti, niin huomaa olleensa väärässä. Kaikkien työtä pitää arvostaa.

Yrittäminen ja työ nousevat Lundénin puheissa muutenkin esiin toistuvasti.

– Suomi nousee yrittämällä, ja yhteiskunnan pitää olla sellainen, että työ on aina kannattavaa, Lundén korostaa.

Kesäkuun lopulla hän aloitti puheenvuoronsa eduskunnan täysistunnossa toteamalla, että ”vaikka puhun tässä salissa tänään kansanedustajana, puhun täällä tänään myös kauppiaana, yrittäjänä ja työnantajana”.

Itsenäisyyspäivänä Mikko Lundén nähtäneen jälleen Linnan juhlissa. Televisiokuvista jää kuulematta hänen ja presidentti Sauli Niinistön keskinäinen sanailu, joka on Lundénin mukaan toistunut jo aiemmissakin juhlissa.

Se menee Lundénin mukaan näin:

– Terveisiä kaikilta salolaisilta ja hyvää itsenäisyyspäivää!

– Kiitos, kerro kaikille takaisin ja hyvää itsenäisyyspäivää!

”Olen elämäni kunnossa”

Kansanedustaja Mikko Lundén näyttää puhelimestaan kuvaparia, jonka hänen vaimonsa on ottanut. Eron huomaa.

– Tuossa vanhassa kuvassa painan 129 kiloa!

Lundén kertoo laihtuneensa vajaassa vuodessa 21 kiloa. Hän kertoo jääneensä koukkuun kävelemiseen ja katsovansa hiukan, mitä syö.

– Olen nyt elämäni kunnossa. Kauhea virta päällä koko ajan.

Lundénin mielestä kukaan ei voi sanoa, ettei ole aikaa painonpudotukselle.

– Minulla on neljä lasta, pyöritän kauppaa ja olen kansanedustaja. Aikaa löytyy, jos todella haluaa. Tästäkin kuuluu taas suuri kiitos vaimolleni.