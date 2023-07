Minä ensin, ilmasto sitten

Minä ja me ensin -ajattelu valtaa alaa. Maailma on kylä -ideaali on haalistumassa visioksi, jossa oma kylä on linnoitus vihamielisessä maailmassa. Minä ensin -ajattelu kumpuaa suku-, heimo- ja klaanipohjaisesta etujen puolustamisreaktioista. Niistä osa on hyvinkin perusteltuja, osa ei.

Reaktio pönkittää pahimmillaan tunkkaista nationalismia, vaikka paisuva ihmiskunta asuttaa edelleen samaa pientä palloa keskellä kylmää avaruutta. Suurin osa ihmiskunnan eduista on yhteisiä, mutta tätä on vaikea joskus hahmottaa tai hyväksyä. Kehitys ei ole nollasummapeli, jossa vain yksi korjaa potin.

Vähittäinen muutos näkyy suomalaisten suhtautumisessa ympäristönsuojeluun ja ilmastotoimiin. Asenneilmasto on muuttunut muutaman piirun itsekkäämmäksi. Ilmiö on outo: samaan aikaan uutiset maailmalla tapahtuvista ympäristökatastrofeista, ennätyshelteistä ja metsäpaloista ovat muuttuneet etusivun otsikoista jokapäiväiseksi perusuutispuuroksi.

Outoa on myös luonnonsuojelusta alkunsa saaneen Vihreän liiton kannatuksen lasku keskellä sen ydintä periaatteessa tukevaa uutisvirtaa. Ehkä siinä selitys kaikkein yksinkertaisimmillaan onkin: päivästä toiseen ilmaantuvia merkkejä biosfääriä uhkaavan tuhon etenemisestä ei jakseta ottaa vastaan. Liika on liikaa, on parempi huolehtia vain omista asioistaan.

Kesäkuussa toteutettu ja vasta julkaistu USU-gallup kertoo, että puolet suomalaisista on kaikesta huolimatta valmiita hyväksymään ilmastotoimia, vaikka ne lisäisivät arjen kustannuksia. Kolmannes ei tätä hyväksy.

Perussuomalaisten kannattajat erottuvat muiden puolueiden kannattajista: vain yhdeksän prosenttia hyväksyisi oman arjen kustannuksia lisäävät ilmastotoimet, 77 prosenttia ei hyväksyisi. Toista ääripäätä edustavat vihreiden kannattajat, joista 91 prosenttia olisi valmis maksamaan arjessaan enemmän ilmastotoimista.

Kevättalvella ilmestyi valtionhallinnon teettämä Ilmastobarometri 2023. Siinä 61 prosenttia toivoi ilmastokriisin ratkaisua yhdeksi tulevan hallituksen kärkiteemaksi. Vastaava barometri toteutettiin ennen eduskuntavaaleja myös vuonna 2019. Tuolloin 70 prosenttia suomalaisista toivoi ilmastokriisin ratkaisua yhdeksi hallituksen kärkiteemaksi.

Vuoden 2023 barometrissä 79 prosenttia uskoi Suomen parantavan kilpailukykyään kehittämällä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvää osaamista ja teknologiaa. Vuoden 2019 barometrissä näin uskoi 80 prosenttia – muutos tässä on huomattavasti pienempi kuin hallituksen politiikkaan liitetyn kysymyksen kohdalla.

Ilmastobarometrin ydinviesti oli kuitenkin edelleen sama kuin vuonna 2019: enemmistö suomalaisista näkee ilmastoratkaisut mahdollisuutena parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia – ei niitä huonontavina lisäkustannuksina.