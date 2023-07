Mitä SalPa tekee siirtoikkunan auetessa?

Jalkapallon miesten siirtoikkuna aukeaa ensi viikon torstaina.

SalPa on tehnyt omia siirtojaan jo aiemmin. Lähteneiden Walid Abdelalin ja Jongtae Yoonin tilalle ovat tulleet Thomas Agyiri ja Nuutti Laaksonen sekä tulossa Olli Jakonen. Lisäksi Otto Salmensuu hakee peliaikaa lainasopimuksella Kakkosessa pelaavasta Rauman Pallo-Iiroista, jonka riveissä hän teki lauantaina maalin.

Päävalmentaja Tero Suonperä kertoo, ettei erityisen aktiivista pelaajahakua ole tällä hetkellä meneillään.

– Koko joukkueen tehtävä on saada määrällisesti laajasta nykymateriaalista enemmän irti. Tiedämme, että meillä on tähän sarjaan riittävän hyvät pelaajat ja valmentajat. Syyttely ei tässä tilanteessa auta ketään, vaan menemme positiivisen kautta. Emme me tänäänkään surkeita olleet, Suonperä totesi lauantain SJK Akatemia -ottelun jälkeen.