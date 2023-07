Nuorten kesämyyjien työoloissa räikeitä puutteita – ”Siinä tuli olo, etten kokenut itseäni kovin arvostetuksi”

Taukojen pitämättä jättäminen on yksi selvistä ongelmista kioski- ja torimyyjien työoloissa, paljastaa kaksi salolaisnuorta. Nuoret eivät arkaluonteisen aiheen vuoksi esiinny jutussa omalla nimellään.

– Voisi olla paremmat tauot. Ei esimerkiksi ehdi mitenkään pitämään puolen tunnin ruokataukoa, vaan pitää syödä siinä välissä, kun ehtii, ensimmäistä kesää torimyyjänä työskentelevä Anna kertoo.

– Työn ohessa oli aina syötävä, kertoo puolestaan kaksi kesää sitten erään kaupan edustalla myynyt Tommi .

Annan kohdalla on määritelty tietty työaika viikossa, mutta työajat myös vaihtelevat viikon mukaan. Muun muassa juhannuksen aikaan oli kiireisempää kuin yleensä. Hän kuitenkin toteaa, ettei vaihteleva työaika välttämättä ole huono asia.

– Ihan tykkään siitä, että työaika vaihtelee. Välillä on rennompaa, kun ei ole niin paljon töitä.

Joitain vuosia sitten yleinen ongelma oli, että sateen sattuessa jo sovittuja työvuoroja peruttiin yksipuolisesti. Sellaista ei ole tapahtunut Annan eikä Tommin myyntipaikoissa.

– Kyllä me olemme sateellakin myyneet, molemmat sanovat.

Asiakaspalvelutyössä kesätyöntekijät kohtaavat päivittäin monenlaisia asiakkaita. Osa heistä voi käyttäytyä epäkunnioittavasti kesätyöntekijöitä kohtaan. Annan mukaan erimielisyyksiä syntyy useimmiten tuotteiden hinnasta tai niiden laadusta.

– Niihin ei voi itse vaikuttaa mitenkään, eikä antaa korvauksia tai alennuksiakaan. Yleensä pyydän työnantajaa apuun, ja onneksi hän usein tuleekin.

Kuumalla säällä työskentely on tutkitusti terveydelle haitallista. Annalla on mahdollisuus lähteä myyntipisteeltä varjoon viilentymään, jos helteellä tulisi huono olo. Tämä on mahdollista, koska paikalla on useita työntekijöitä samaan aikaan.

– Helteisillä ja aurinkoisilla säillä käy yleensä myös eniten asiakkaita, Anna huomauttaa.

Tommi työskenteli omassa myyntipaikassaan yksin, minkä takia samanlaista mahdollisuutta siirtyä hetkeksi sivuun ei ollut.

– Joskus oli tietysti pakko käydä vessassa. Silloin laitoin myyntipaikalle kyltin, jossa luki myyjän palaavan pian, hän muistelee.

Sellaiset päivät, jolloin asiakkaita oli niukasti, olivat Tommin mukaan melko tylsiä. Toisaalta hän ajattelee, että työtehtäviin suhteutettuna palkka oli pieni.

– Siinä tuli olo, etten kokenut itseäni kovin arvostetuksi, sanoo Tommi.

Kaksikon näkemyksen mukaan nuoret ovat tänä päivänä hyvin tietoisia omista oikeuksistaan. Tähän on voinut vaikuttaa muun muassa sosiaalinen media, jossa räikeimmät epäkohdat leviävät hetkessä satojen tuhansien ihmisten tietoisuuteen.

Anna kertoo, että tuntemukset kesätöistä ovat olleet pääosin positiivisia.

– Yleensä täällä on mennyt ihan hyvin, mutta välillä on huonompiakin päiviä, sanoo Anna.

Toimittajan kommentti: Sama työ mutta eri palkka Nuorten kesätöiden palkkataso on tietyillä aloilla inflaatio huomioiden hälyttävän alhainen. Työnantajilla on todellinen valttikortti: koulutuksesta riippumattomiin töihin löytyy aina tekijä. Jonossa odottaa useita uusia työntekijöitä. Esimerkiksi kaupan alalla enintään kaksi kuukautta työssä olleelle voidaan maksaa koululaispalkkaa, joka voi olla vain 70 % ensimmäisen vuoden työntekijän palkasta. Koululaispalkkaa voidaan maksaa peruskoulun oppilaille sekä lukion ja ammattikoulun opiskelijoille. Ensimmäistä kesää työssään aloittava työntekijä tuskin on 30 % heikompi kuin kukaan muu kouluttamaton henkilö. Säädös koululaispalkasta on järjetön. Jos 15-vuotias ja 19-vuotias suorittaa saman työtehtävän yhtä hyvin, myös palkkanauhassa tulisi olla sama luku.

Työsuojelun ylitarkistaja Jan Mikkonen: Nuorten kesätöiden ongelmat kohdistuvat työvuoroihin

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun ylitarkastaja Jan Mikkonen kertoo, että nuoriin kohdistuvat ongelmat ovat yleensä samantyyppisiä. Tiedot perustuvat työsuojelun valtakunnalliseen työuran alussa -hankkeen tarkastuksiin, joita on tehty noin 250 ympäri Suomea.

Yksi kaikkeen torimyyntiin liittynyt ongelma on ollut viime vuosina se, että sateen sattuessa työnantaja muuttaa yksipuolisesti sovittuja työvuoroja. Työnantaja voi toki vapauttaa työntekijän tulemasta töihin, mutta palkka pitää silti maksaa. Vastaavat tilanteet ovat onneksi vähentyneet viime vuosina.

– Jos työvuoro on annettu, yksipuolisesti sitä ei voi muuttaa, niin että välttyisi palkanmaksuvelvoitteelta, Mikkonen toteaa.

Hänen mukaansa jonkin verran on ollut myös tapauksia, joissa jo työsopimukseen on kirjattu pykälä, jonka perusteella sateen sattuessa työvuoro perutaan. Näin ei työsuojelun linjauksen mukaan voi tehdä, koska työvuoro pitää olla annettu ennen kuin sen perumisesta voidaan sopia.

Moni nuorten kesätöihin liittyvä ongelma liittyy Mikkosen mukaan työvuorojen antamiseen, sillä työnantajien pitäisi ilmoittaa työvuoroista riittävän ajoissa. Jo työaikalaki velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan työvuoroista viikkoa ennen.

– Joissain tapauksissa on kuluvana viikkona annettu viikon työvuorot. Se ei tietysti ole oikein, sanoo Mikkonen.

Jan Mikkonen pitää hälyttävänä kausiluontoisessa työssä sitä, että työnantajat usein unohtavat perehdytyksen tärkeyden. Usein nuorille kerrotaan muutaman tunnin ajan, miten työssä tulisi toimia, mutta sen jälkeen ei seurata, miten nuori pärjää työssään.

– Esimerkiksi kioskimyynnissä käsitellään rahaa, mikä tuo työhön väkivallan uhkaa. Työnantajan pitäisi huomioida, mitä työntekijän tulee tehdä uhkaavassa tilanteessa, Mikkonen kuvastaa.

Esiin nousivat myös puutteet työterveydenhuollon järjestämisessä: Mikkosen mukaan työterveydenhuolto on voitu jättää järjestämättä kokonaan tai sen mahdollisuuksista on voitu olla kertomatta työntekijöille.

– Työntekijät eivät välttämättä tienneet, miten pitäisi toimia työtapaturman sattuessa.

Kesäkausina työskentelevät kioskimyyjät joutuvat painimaan pitkiä aikoja helteen parissa. Työnantaja vastaa työolosuhteista eli työnantajien tulee miettiä, miten helteeltä suojaudutaan.

– Työntekoa pitää pystyä tauottamaan ja työntekijöillä tulee olla mahdollisuus vetäytyä viileään paikkaan.

Joinain vuosina puhtaan juomaveden puute on ollut myös haasteena, mutta Mikkosen mukaan tästä on tullut tänä kesänä vain yksi raportti.

Mikkonen suosittelee työntekijöitä olemaan epäkohtien ilmetessä suoraan yhteydessä työnantajaan. Jos asiaan tule muutosta, on olemassa esimerkiksi työsuojelun valtakunnallinen päivystävä puhelin, josta saa maksuttomasti apua.