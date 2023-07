Oppositio vaatii eduskuntaa koolle – IS: Eduskunnan puhemies Halla-aho harkitsee istuntotauon keskeyttämistä

Koko oppositio vaatii yhdessä puhemiestä keskeyttämään eduskunnan istuntotauon ja kutsumaan eduskunnan koolle.

Kaikki oppositioryhmät ovat lähettäneet puhemies Jussi Halla-aholle (ps.) asiasta yhteisen kirjeen.

– On tärkeää, että tässä tilanteessa eduskunta saa suoraan tietoa hallituksen kannanotoista sekä linjasta ja eduskunta pääse ilmaisemaan oman käsityksen näistä asioista. Siksi toivomme, että puhemies kunnioittaa parlamentarismia ja kutsuu eduskunnan pikaisesti koolle, ne toteavat.

Oppositio toivoo käsiteltäväksi pääministerin ilmoitusta, jonka aiheena ovat hallituksen ministereiden kannanotot ja luottamus sekä koko hallituksen toimintakyky.

Ryhmät toteavat, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on ollut poikkeuksellisen laajan arvostelun kohteena aiheuttamansa rasismikeskustelun johdosta.

”Hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa”

Ryhmät huomauttavat, että tietoa on tullut paljon lisää sen jälkeen, kun eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta kesäkuun lopulla.

Pääoppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo STT:lle, että nämä uudet tiedot liittyvät valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) vanhoihin kirjoituksiin ja niiden herättämään kansainväliseenkin keskusteluun, jossa Suomen pitkä linja ihmisten yhdenvertaisuuden kunnioittamisessa on asettunut kyseenalaiseksi.

Lindtman sanoo pitävänsä kummallisena, jos eduskunta ei tässä tilanteessa saisi suoraa tietoa esimerkiksi hallituksen linjasta rasismiin ja valtiovarainministeri Purran nykyisistä käsityksistä.

– Parlamentarismin hengessä nämä selvitykset on syytä antaa nimenomaan eduskunnalle, jonka luottamuksen varassa hallitus toimii, Lindtman sanoo.

Oppositio on toivonut asiasta pääministerin ilmoitusta. Sen päätteeksi ei kuitenkaan äänestetä hallituksen eikä ministereiden luottamuksesta.

Lidtman korostaa, että ilmoitus on keino saada selvitys tilanteesta koko hallitukselta.

– Kun tämä selvitys on saatu, sen jälkeen oppositiolla on mahdollisuus arvioida tarve lisätoimiin.

Oppositiopuolue vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne huomauttaa, että koko opposition yhteinen vaatimus on painava viesti.

– Mainehaitta maailmalla on jo massiivinen, ja sillä on varmasti tuntuva hintalappu. Vielä sitäkin vakavampaa on kasvava tunne siitä, ettei tämä hallitus halua edistää kaikille turvallista ja yhdenvertaista Suomea tai tarttua syrjintään ja rasismiin, kun mukana on niiden lietsomisella poliittista uraansa rakentaneita toimijoita, Harjanne sanoo tiedotteessa.

Svenska Yle kertoo, että myös hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmä on kokoontumassa tänä iltana keskustelemaan hallituksen nykytilanteesta Purran kirjoitusten vuoksi.

Halla-aho IS:lle: Harkitsen istuntotauon keskeyttämistä

Halla-aho kertoo Ilta-Sanomille harkitsevansa eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä.

Halla-aho sai perjantaina oppositiopuolueiden kirjeen, jossa tauon keskeyttämistä toivotaan. Halla-aho sanoo käyvänsä keskusteluja asiasta myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kanssa.

Halla-aho vastasi Twitterissä vasemmistoliiton europarlamentaarikolle Silvia Modigille, että istuntotaukoa ei ole koskaan keskeytetty opposition esityksestä.

Puhemies Halla-aho totesi eilen tviiteissään, että koska oppositio on jo ilmaissut kesäkuun lopulla epäluottamuksensa, ei ole mielekästä keskeyttää istuntotaukoa saman asian ilmaisemiseksi uudelleen.

Hän kirjoitti, että istuntotauon keskeyttäminen tulisi harkittavaksi vain, jos olisi selkeitä viitteitä siitä, että eduskunnan enemmistö ei luota hallitukseen tai sen yksittäiseen ministeriin ja haluaa asian pikaisesti ratkaistavaksi. Kummastakaan ei hänen mielestään ollut mitään merkkejä.

Hän täsmensi myöhemmin eilen STT:lle, että käytännössä eduskunnan koolle kutsuminen vaatisi sitä, että epäluottamusta osoitettaisiin myös jostakin hallituspuolueesta.

Kolme keskeytystä viime vaalikaudella

Eduskunnan istuntotauon keskeyttäminen on harvinaista. Viime hallituskaudella se tapahtui kuitenkin kolme eri kertaa poikkeustilanteiden takia.

Ensin vuoden 2021 kesäistuntotauko keskeytettiin, jotta eduskunta sai käsitellä valtioneuvoston selonteon Puolustusvoimien joukon lähettämiseksi Afganistaniin Kabulin lentokentän alueelle.

Tämän jälkeen eduskunnan joulutauko 2021–2022 keskeytettiin kaksi kertaa koronapandemiaan liittyneiden kiireellisten päätösten takia.

Yhteensä eduskunnan istuntotauko on keskeytetty viidesti kesätauolla ja kolme kertaa joulutauolla, mikäli 2021–2022 joulutauon keskeytykset lasketaan kahdeksi erilliseksi keskeytykseksi.

Eduskunnan kirjasto on listannut kaikki tähänastiset istuntotaukojen keskeytykset. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana eduskunnan kesäistuntotauko keskeytettiin, jotta pääministeri sai antaa ilmoituksen Britannian brexit-kansanäänestyksestä.

Ensimmäiset kaksi kertaa eduskunnan istuntotauko keskeytettiin vuosina 1961 ja 1962, ensin hallituskriisin takia ja sitten käsittelemään lakia maatalouden hintatasosta. Seuraavan kerran eduskunnan kesätauko keskeytettiin 50 vuotta myöhemmin vuonna 2012. Silloin käsiteltiin Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta.

Eduskunnan joulutauko keskeytettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Silloin eduskunta pyydettiin täysistuntoon käsittelemään hallituksen selontekoa Suomen osallistumisesta Afganistanin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon.

Eduskunnan istuntotauon keskeytyksestä päättää eduskunnan puhemies. Perustuslain 42. pykälän mukaan puhemies kutsuu koolle täysistunnot.

Terhi Riolo Uusivaara, Pekka Torvinen