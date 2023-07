Pääministeri Orpo: En hyväksy rasismia missään muodossa – Purra taipui iltapäivällä pyytämään ”typeriä” kirjoituksiaan anteeksi

Hallituspuolueiden puheenjohtajat Petteri Orpo (kok.), Riikka Purra (ps.), Anna-Maja Henriksson (r.) ja Sari Essayah (kd.) antoivat tiistai-iltana julkilausuman, jossa julistetaan, että hallitustyöskentelyssä on nollatoleranssi rasismille.

Samalla hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu julkilausuman mukaan rasismista ja kaikenlaisesta ääriajattelusta. Puheenjohtajat lupaavat, että hallitus ja ministerit sitoutuvat omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hallitus ilmoittaa aikovansa antaa eduskunnan syysistuntokauden alussa valtioneuvoston tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Hallitus työskentelee määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa taustastaan riippumatta.

Purra: Pyydän anteeksi

Valtiovarainministeri Purra oli aiemmin, tiistaina iltapäivällä, antanut periksi kasvavan poliittisen paineen alla. Hänen kirjoittelustaan oli noussut kuohuntaa yli koko poliittisen kentän, hallituskumppaneita, tasavallan presidenttiä ja ulkomaista mediaa myöten.

Hän tviittasi pyytävänsä anteeksi 15 vuoden takaisia ”typeriä” somekommenttejaan ja niistä aiheutunutta haittaa ja mielipahaa.

– En ole täydellinen ihminen, olen tehnyt virheitä, hän totesi.

Purra myöntää kirjoittaneensa Jussi Halla-ahon Scripta-blogin vieraskirjaan tavoilla ja sanoilla, joita hän ei nykyään hyväksy tai käyttäisi.

– Kontekstista irrotettuna ja nykyhetkessä arvioituna jotkut tekstit näyttävät entistäkin pahemmilta. En hyväksy minkäänlaista väkivaltaa, rasismia tai syrjintää, Purra kirjoittaa.

Hän vakuuttaa, että myöskään perussuomalaisen puolueen toiminta ei perustu ääriajatteluun, rasismiin tai syrjintään. Puolueen maahanmuuttopoliittinen linja on Purran mukaan oikeutettu ja laillinen, eikä siinä ole hänen mukaansa mitään väärää tai epäilyttävää. Puolue edistää linjansa mukaisia tavoitteita aina parlamentaaristen ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti, Purra lupaa.

Purra toteaa, että hallitusohjelmassa korostetaan ihmisoikeuksien, syrjimättömyyden ja muiden perusarvojen ensiarvoisuutta ja tärkeyttä.

– Toivon, että (Petteri) Orpon (kok.) hallitus nyt pääsisi viimein keskittymään varsinaisiin asioihinsa. Tämä maa todella tarvitsee sitä, Purra tviittaa ketjunsa päätteeksi.

Pääministeri Orpo reagoi Purran ulostuloon kiittämällä tätä ”oikeasta ratkaisusta”. Orpo uskoi, ettei kuohusta aiheudu pysyvää vahinkoa hallitusyhteistyölle.

– Hallitus ei kaadu tähän. Toivon, että hallitus pääsee toteuttamaan ohjelmaansa ja että ministereiden ja hallituksen toimintaa ja arvoja päästään arvioimaan tekojen kautta, Orpo linjasi.

Orpo oli Purraan yhteydessä

Orpo ei aamupäivällä ryhtynyt ruotimaan Purran kirjoittelua, mutta viesti pitävänsä välttämättömänä sitä, että Purra maanantai-iltana julkaistussa kirjoituksessaan irtisanoutui väkivallasta.

– On tärkeää, että puheenjohtaja Purra irtisanoutui väkivallasta ja totesi, ettei hyväksy vanhoja kirjoituksiaan, Orpo totesi STT:lle avustajansa kautta lähettämässään viestissä.

Orpo oli ollut myös asiasta yhteydessä Purraan.

Purra otti myöhemmin maanantai-iltana tviiteissään kantaan omaan aiempaan nettikirjoitteluunsa ja erityisesti Scripta-blogin vieraskirjan kirjoituksista nousseeseen keskusteluun. Purra selvensi tuolloin, ettei hyväksy minkäänlaista väkivaltaa eikä ole monista asioista enää lainkaan samaa mieltä.

Aiemmin Purra oli kirjoittanut blogissaan, ettei hänelle tulisi mieleenkään alkaa irtisanoutua tai pahoitella tekemisiä ja sanomisia vuosien ja vuosikymmenten takaa.

Orpo korosti STT:lle välittämässään viestissä, että hallituspuolueet ovat sitoutuneet yhdenvertaiseen, tasa-arvoiseen ja turvalliseen yhteiskuntaan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

– Hallituksen ministereiden ja hallituspuolueiden pitää näiden periaatteiden mukaisesti toimia.

Orpo sanoi myös, ettei hyväksy rasismia missään muodossa.

Presidentti Niinistö: Viisasta ottaa nollatoleranssi rasismiin

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi asiaa saapuessaan Naton huippukokoukseen Vilnassa.

Niinistön mukaan Suomen hallituksen voisi olla viisasta ottaa selkeä nollatoleranssin kanta rasismiin. Hänen mukaansa se olisi hyvä signaali myös maailmalle.

Niinistö myös muistutti, että rasismi ja mahdolliset ongelmat maahanmuuton suhteen ovat kaksi täysin erillistä asiaa.

Niinistöltä kysyttiin, miten Suomen ajamiin arvoihin maailmalla vaikuttaa se, että valtiovarainministeri Purra ei ole irtisanoutunut aiemmista rasistisista kirjoituksistaan.

Nimimerkki ”riikka” kuvailee itseään rasistiksi

Purra on myöntänyt kirjoittaneensa 2000-luvulla sekä Scriptan vieraskirjaan että moniin keskusteluryhmiin, useilla eri nimimerkeillä. Aiheena on ollut maahanmuuton lisäksi muitakin asioita.

Twitterissä kiertävässä ketjussa on koottu kuvakaappauksia nimimerkki ”riikan” kirjoituksista Scriptan vieraskirjaan.

Nimimerkki ”riikka” kuvailee kuvakaapatuissa kirjoituksissa itseään rasistiksi ja kirjoittaa hyvin negatiiviseen sävyyn maahanmuuttajista.

Yhdessä vuodelta 2008 peräisin olevassa tekstissä ”riikka” kyselee kokemuksia Kirkkonummen Sundsbergista asuinalueena ja tiedustelee ennen kaikkea maahanmuuttajien määrää. Purra on perheineen asunut Sundsbergissa tätä nykyä 15 vuotta.

– Tiedosta kiitollisena, Somaleihin kyllästynyt, on tekstissä allekirjoituksena.

STT pyysi aamupäivällä Purralta asiasta kommenttia, mutta hänen avustajansa ilmoitti tuolloin, ettei kommentointi ole aikataulusyistä mahdollista. Anteeksipyyntö ilmestyi Twitteriin iltapäivällä.

Luottamusäänestys edessä syksyllä?

Hallituskumppanit ja oppositio ottivat myös kantaa Purran ympärille nousseeseen kuohuntaan. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi Facebook-videolla pyytäneensä Purraa irtisanoutumaan rasismista.

– Minulle ja RKP:lle on äärimmäisen tärkeää, että hallituksella ja sen jokaisella ministerillä on nollatoleranssi kaikkea rasismia kohtaan, Henriksson sanoi.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) tuomitsi ”riikan” kirjoitukset. Adlercreutz tviittasi, että kirjoitukset ovat rasistisia ja väkivaltaan yllyttäviä sekä hallitusohjelman hengen ja sisällön vastaisia.

Adlercreutzin mukaan ”tällaisia kirjoituksia ei voi hyväksyä keneltäkään, puoluekantaan katsomatta”.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistutti myös hallitusohjelmasta. Essayah tviittasi, että ”hallitus on ohjelmansa mukaisesti sitoutunut yhdenvertaiseen, tasa-arvoiseen ja turvalliseen yhteiskuntaan, missä kenenkään ei tarvitse pelätä”.

– Sen eteen meidän on yhdessä tehtävä töitä, Essayah julisti.

Essayah kertoi saaneensa monia kommenttipyyntöjä medialta, mutta ilmoitti olevansa Strasbourgissa kiinni lukuisissa tapaamisissa hoitamassa Suomen maa- ja metsätalouden asioita.

Oppositio antoi myös Purran ja hallituksen kuulla kunniansa. Kansanedustaja, SDP:n puheenjohtajaehdokas Krista Kiuru vaati, että Purra irtisanoutuu vanhoista rasismia ja väkivaltaa ihannoivista teksteistään. Kiurun mukaan on pääministeri Orpon vastuulla, että hallitus puhdistaa täysin rasistisen maineensa kotimaassa ja kansainvälisesti.

– Jos pääministeri ja hallituspuolueet eivät ole tähän valmiita tai kykeneväisiä, pidän välttämättömänä, että valtiovarainministerin luottamusta mitataan viimeistään heti eduskunnan istuntokauden alussa, Kiuru tviittasi.

Marin: Mikään perussuomalaisista esiin tullut ei ole uutta tai yllättävää

SDP:n puheenjohtaja, entinen pääministeri Sanna Marin kommentoi valtiovarainministeri Purran kirjoituksista syntynyttä kuohuntaa todeten, että mikään perussuomalaisista viime viikkoina esiin tullut ei ole ollut uutta tai yllättävää.

Marin huomauttaa, että SDP:n päätöstä torjua yhteistyö perussuomalaisten kanssa paheksuttiin. SDP perusteli ennen vaaleja kertomaa linjaustaan sillä, että puolueiden ihmiskäsitykset, arvot ja tavoitteet ovat liian kaukana toisistaan.

Marin arvioi, että ymmärrystä SDP:n päätökselle on nyt ehkä enemmän.

– Hallituksen on irtisanouduttava suoraan ja yksiselitteisesti rasismista, vihapuheesta ja väkivallasta. Jokainen ihminen on arvokas ja ihmisarvo on jakamaton. Jokaisella on oikeus elää turvassa taustastaan riippumatta, Marin opasti Petteri Orpon hallitusta.

”Vihervasemmistolaisten surutyötä”

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, puhemies Jussi Halla-aho arveli Iltasanomille, että Purran kirjoituksista syntynyt keskustelu oli odotettavissa.

– Luulen, että tämä (keskustelu) on nyt tällaista surutyötä vihervasemmistolaisten aktivistien ja toimittajien keskuudessa siitä, että meillä ei ole vasemmistolaista hallitusta, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan Vilhelm Junnilan (ps.) erottua elinkeinoministerin paikalta oli vain ajan kysymys, milloin seuraava henkilö otetaan tähtäimeen.

—–

Korjaus jutun 3. kappaleeseen klo 19.42: Valtioneuvoston viestintäosasto korjaa tiedotteessa olleen virheen. Syksyllä on tulossa valtioneuvoston, ei pääministerin tiedonanto.

Terhi Riolo Uusivaara, Mikko Gustafsson, Nina Törnudd