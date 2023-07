PAKINA: Perussuomalaiset sai nopeasti hallituksen vastustamaan rasismia

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailun seuranta hetki hetkeltä ja askel askeleelta on päättynyt, ja asiantuntijat voivat siirtyä vihdoin kesälomalle. Yksi vain ei saa rauhaa, vanha tuttavamme kaikkien asioiden yleis- ja erikoisasiantuntija.

* * *

Presidentti Biden saapui Suomeen suurella lentokoneella ja toi mukanaan omat autonsa. Mitä ajatuksia tämä herätti?

– Ainakin sen, että yövieraat kaahaavat raskailla ajoneuvoilla mökkitiellä ja tuovat tuliaisiksi kahvipaketin, jos sitäkään.

Bidenin turva-auton ulkomuoto on massiivinen, ja sen lempinimi on Beast, suomeksi Peto. Mistä tämä nimi tulee? Haluaako presidentti korostaa omaa asemaansa ja Yhdysvaltain mahtia?

– Ei, pikemminkin päinvastoin. Nimi tulee kruisailumusiikista. Autossa soi tauotta Antti Tuiskun Peto on irti.

* * *

SDP:n puheenjohtaja ja Suomen edellinen pääministeri Sanna Marin yrittää päästä ulkomaille sanailemaan. Hän on liittynyt kansainvälisiä puhujia välittävän yhdysvaltalaisen agentuurin listalle. Harry Walker Agency edustaa muun muassa Israelin pääministeriä Ehud Barakia, Iso-Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia ja Kreikan entistä pääministeriä George Papandreouta. Mistä tässä on kysymys?

– Kysymys on siitä, että suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja on ollut vaalien jälkeen niin hiljaa, että sanottavaa on kertynyt laajemmillekin yleisöille.

* * *

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra pyysi julkisesti anteeksi niiltä, jotka ovat loukkaantuneet hänen kirjoituksistaan, mutta ei niiltä, joista kirjoitti. Näinkö se aina menee?

– Ei aina, mutta usein. Toiset ymmärtävät erikseen sanomattakin, mikä on loukkaavaa, toiset eivät.

* * *

Hallituspuolueiden puheenjohtajat antoivat perussuomalaisten lausumien takia myös oman julkilausumansa, jossa totesivat muun muassa, että hallitustyöskentelyssä on nollatoleranssi rasismille. Ainutlaatuista, eikö vain?

– Kyllä vain. Vaikka asiasta ei ollut mainintaa perussuomalaisten olemattomassa vaaliohjelmassa, puolue sai hallituskumppanit nopeasti rasismin vastaisten tavoitteidensa tueksi.

* * *

Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että ei tiennyt valtiovarainministeriö Riiikka Purran taannoisista eikä ilmeisesti tuoreemmistakaan kirjoituksista. Lyhytaikaisen elinkeinoministerin Vilhelm Junnilankaan taustoista hänellä ei ollut juuri mitään tietoa. Eduskunnan puhemiestä Jussi Halla-ahoa hän ei ole tainnut koskaan edes tavata. Miten tällainen on mahdollista?

– Tämä paljastaa vain, että Elinkeinoelämän keskusliiton hallitusohjelmamuistiotkaan eivät olleet täydellisiä.