Riikka Purra teki EU-debyyttinsä Brysselissä: ”En ole harkinnut eroa”

Riikka Purra (ps.) ei ole harkinnut eroa valtiovarainministerin tehtävästä. Näin hän kertoi EU-maiden valtiovarainministerien kokouksen loppupuolella pitämässään tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

Purra on jo pyytänyt anteeksi noin 15 vuoden takaisia kirjoituksiaan ”riikka”-nimimerkillä eduskunnan nykyisen puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) blogin vieraskirjassa, mutta keskustelu hänen vanhoista kirjoituksistaan on jatkunut. Keskustelua on käyty muun muassa Purran vuoden 2019 blogikirjoituksesta, jossa hän kirjoitti ihmisistä mustina säkkeinä.

Kirjoituksen mukaan ”pääkaupunkiseudulla kävelee tunnistamattomia mustia säkkejä, jotka tunnistaa ihmisiksi vain siitä, että ne yleensä vetävät perässään pieniä ihmisiä”.

Purra itse kommentoi eilen Twitterissä, että kritiikin tähtäimessä olisivat nyt jo suora ja kaunistelematon puhe, maahanmuuttokritiikki ja politiikkatoimet sekä naista alistavien ja tasa-arvon vastaisten tapojen arvostelu ”rumasti”. Hän myös kertoi perussuomalaisten jatkavan linjalla, johon heillä on mandaatti.

Onko hän siis pyytänyt anteeksi ihmisten kutsumista mustiksi säkeiksi ja pitääkö hän tällaista retoriikkaa hyväksyttävänä?

Purran mukaan muun muassa perussuomalaisten ” suora puhe”, ”kaunistelematon puhe”, retoriikka ja maahanmuuttokritiikki on esitetty sellaisella tavalla, että niistä voidaan nostaa esille vastaavia ongelmia.

Purra katsoo puolustavansa vuoden 2019 kirjoituksessa länsimaista oikeutta tasa-arvoon, naisten oikeuksia ja naisten vapautta. Hänen mukaansa yhteiskuntaan ei tule sallia elementtejä, jotka ovat näiden arvojen vastaisia.

– Me emme voi lähteä pahoittelemaan meidän poliittista agendaamme, meidän maahanmuuttokritiikkiämme. En ala pahoitella sitä, että kritisoin islamin naista alistavia käytäntöjä, hän sanoi perjantaina.

Tuleeko hallitusyhteistyöstä mitään?

Purran torstainen Twitter-viesti on aiheuttanut muun muassa hallituskumppani RKP:ssä kysymyksen siitä, onko Purran aiempi anteeksipyyntö annettu täysin vakavissaan. RKP on kokoontumassa ja keskustelemassa asiasta.

– RKP:n ryhmällä on luonnollisesti täysi oikeus ja mahdollisuudet keskustella keskenään kaikenlaisista ongelmista ja jos minulla on heille jotakin terveisiä, niin pystyn ne välittämään muuta kautta, Purra sanoi.

Purra kertoi, että hallituksen jatkuvat ongelmat vaikeuttavat työskentelyä. Hän totesi, että mikäli hallituspuolueella ei ole luottamusta toiseksi suurimman puolueen puheenjohtajaan, muihin ministereihin tai hallituksen yleiseen poliittiseen linjaan, silloin hallituksen ei ole mahdollista toimia.

– Mutta tästä ei ole tällä hetkellä mitään näkymiä, vaan olen ymmärtänyt, että luottamus löytyy, Purra sanoi.

Purra kertoi myös ajatuksistaan liittyen opposition vaateeseen keskeyttää istuntotauko pääministerin ilmoituksen antamiseksi.

– Mikäli eduskunnan enemmistö ei sitä vaadi, niin ymmärtääkseni eduskuntaa ei kutsuta koolle, hän sanoi.

Hän huomautti, että esimerkiksi EU:n koronaelpymispaketin käsittelemiseksi kesätaukoa ei keskeytetty.

Jatkuuko loukkaava kirjoittelu?

Purralta kysyttiin myös, vaikuttaako hänen nykyinen asemansa ministerinä hänen viestintäänsä.

– Ehdottomasti. Tämä on aivan päivänselvää. Ylipäätänsä oppositiossa käytetty retoriikka on hyvin erilaista kuin se, mitä hallituksessa vaaditaan. Ja totta kai ministerin täytyy edustaessaan koko hallitusta, jossain pöydissä Suomea, tietenkin valikoida omat sanansa, Purra sanoi.

Hän kertoi toivovansa, että häntä ja muita perussuomalaisia arvioitaisiin sen pohjalta, mitä he kyseisissä tehtävissä tekevät.

Samaan aikaan kuitenkin juuri Purran ja muiden perussuomalaisten vanhat kirjoitukset ovat aiheuttaneet polemiikkia. Esimerkiksi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pyysi anteeksi Purran vanhaa ilmaisua ”turkkilaisapinoista” Turkin ulkoministeriltä Hakan Fidanilta Naton huippukokouksessa Vilnassa.

– En tiennyt asiasta etukäteen. Luin siitä lehdistä, ja se on ollut varmasti ulkoministeri Valtosen oma päätös, eikä minulla ole ollut siihen sanottavaa, Purra sanoi.

Purralta kysyttiin myös perussuomalaisten puoluesihteerin Arto Luukkasen kirjoituksesta, jonka mukaan media ja sen omistajat pyrkisivät muuttamaan vaalitulosta. Purran mukaan näin ei ole.

– Meillä on vaalit käyty ja vaalitulos on julistettu, ja vaikka joka päivä havaitsen, että tulos aiheuttaa kiukkua monessakin suunnassa, niin ei. Media tekee työtänsä ja sillä ei ole sen suurempia tarkoituksia. Toki toivon tietysti, että media tekee työnsä aina hyvin.

Onko Riikka ”riikka”?

Entä, onko Riikka Purra nimimerkin ”riikka” tekstien takana Halla-ahon vanhan blogin vieraskirjassa?

Purra myöntää, että ainakin tähän saakka mediassa käsitellyt tekstit ovat olleet hänen kirjoittamiaan. Kaikkien viestien vahvistaminen Purran kirjoittamiksi on hänen mukaansa hankalaa.

–Sitä on hieman hankala vahvistaa, koska en ole itse käynyt näitä kaikkia viestejä läpi. Foorumilla kirjoitti varmasti useampikin Riikka-henkilö. Mutta toki nämä mediassa käsitellyt, varsin helposti minuun todennettavissa olevat viestit ovat omiani, Purra sanoi.

Hänen mukaansa kuka tahansa pystyi kirjoittamaan foorumille, millä tahansa nimellä, minkä takia kaikkiin viesteihin on mahdotonta ottaa kantaa.

Mikko Gustafsson