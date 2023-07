RKP:ssa odotettiin Rydmanin pyytävän anteeksi – Orpo jättää anteeksi pyynnön Rydmanin arvioitavaksi

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo STT:lle elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) kielenkäytön torstaina julkaistuissa yksityisviesteissä olleen sellaista, että hän ei voi hyväksyä sitä missään olosuhteissa tai missään yhteydessä.

Helsingin Sanomat uutisoi torstaina Rydmanin seurustelukumppanilleen lähettämistä rasistista kieltä sisältävistä viesteistä.

– Tämä ei ainakaan helpota tilannetta, Orpo sanoo.

Rydman oli lähettänyt viestejä vuonna 2016 ollessaan kokoomuksen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan jäsen.

STT kysyi Orpolta, olisiko Rydmanin pitänyt pyytää anteeksi.

– Jätän sen tässä tapauksessa hänen (Rydmanin) arvioitavakseen. Ne ovat hänen yksityisviestejään, joten asia ei ole ihan yksinkertainen.

RKP:n Andersson toivoi irtisanoutumista kirjoituksista

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson (r.) sanoo odottaneensa, että Rydman olisi selkeäsanaisesti ja yksiselitteisesti irtisanoutunut kirjoituksistaan.

– Olisin odottanut, että hän olisi pyytänyt niitä anteeksi. Nyt näin ei käynyt, Andersson sanoo.

Hän sanoo Rydmanin kielenkäytön olleen järkyttävää ja todella epäasiallista.

– Se on sisällöltään rasistista. Vaikka kyse on yksityisviestinnästä, siinä tulee valitettavasti selkeästi ilmi, millaisia ajatuksia ministeri Rydmanilla on silloin ollut.

Hän kuvailee hallituksen tilannetta RKP:n näkökulmasta hyvin vakavaksi ja hänen mukaansa on täysin selvää, että julkitulleet viestit eivät tilannetta paranna.

– Päinvastoin. Me joudumme käymään tätä vakavalla mielellä läpi elokuussa, hän sanoo.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä käy Anderssonin mukaan elokuussa läpi ”kaikkia kesän aikana esiin tulleita asioita” ja myös tuoreinta kohua.

Myös opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivoi Helsingin Sanomissa, että Rydman olisi pyytänyt viestejä anteeksi. HS kysyi Henrikssonilta, voiko tällaisten viestien kirjoittelusta jäädä ilman seuraamuksia.

– Se on asia, mitä pitää pohtia, hän sanoi.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat keskusteluun viesteistä

Rydman kirjoitti tänään Twitterissä, että ”hallitusohjelmassa on muuten paljon hyvää asiaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen”.

– Minä lähden siitä, että kaikki hallituksessa ovat sitoutuneita kaikkeen yhteisesti sopimaamme, mukaan lukien tuleva tiedonanto. Minä ainakin olen, toivottavasti kaikki muutkin. Hyvä tästä tulee! Rydman kirjoittaa.

Orpo sanoo pitävänsä hallituksen työskentelyn näkökulmasta Rydmanin tviittiä riittävänä.

– Olen tyytyväinen siihen, että Rydman heti selkeästi tänään lähetti tviitin, jossa hän toteaa sitoutuneensa hallituksen linjauksiin syrjimättömästä Suomesta ja on sitoutunut meidän tiedonantoprosessiin, jonka tavoitteena on rasismin vastaisten keinojen ja linjausten tekeminen sekä selkeyttäminen hallituksen toimesta. Tämä oli välttämätöntä näiden kirjoitusten jälkeen, Orpo sanoo.

Orpo on tänään keskustellut hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa julkaistuista viesteistä. Keskusteluiden sisältöä hän ei avaa. Orpo ei kuitenkaan ole vielä keskustellut asiasta Rydmanin kanssa.

”Hallituksen lähetettävä viesti suomalaisille”

Orpon mukaan hallituksen on lähetettävä selkeä viesti suomalaisille ja maailmalle siitä, että Suomi ei muutu ja Suomessa kunnioitetaan ihmisarvoa, kaikki ovat tasa-arvoisia, ketään ei syrjitä ja Suomi halutaan pitää avoimena maana.

STT kysyi Orpolta, ovatko Rydmanin viestit ristiriidassa tämän kanssa.

Orpon mukaan asiassa on eri puolia.

– On hankalaa antaa mitään suoraa linjaa, missä se raja menee näiden aiemmin käytettyjen puheenvuorojen välillä ja sillä, että nyt sitoutuu niihin yhteisiin arvoihin ja haluaa tehdä yhdessä töitä. Silläkin on merkitystä. Tämä on arviointia, Orpo sanoo.

Orpo pitää kuitenkin hyvänä, että poliitikkojen ja hallitusten jäsenten aikaisempia kirjoituksia tulee esille ja ne käydään läpi.

”Leviää ja lisääntyy kuin somali”

Helsingin Sanomat julkaisi torstaina Rydmanin vuonna 2016 lähettämiä rasistista kieltä sisältäviä yksityisviestejä, joita Rydman lähetti silloiselle seurustelukumppanilleen. Rydman oli viestien lähettämishetkellä 30-vuotias kokoomuksen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan jäsen, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja toimi useissa muissa luottamustehtävissä.

HS on julkaissut esimerkiksi viestejä, joissa Rydman keskustelee seurustelukumppaninsa kanssa kukkapenkin istutuksista. Rydmanin silloinen seurustelukumppani kirjoittaa HS:n julkaiseman viestin mukaan, että hän haluaisi säilyttää osan kieloistaan kukkapenkissä.

Rydman sanoo, että ei suosittele tätä, koska kielo ”leviää holtittomasti rikkaruohon lailla ja syrjäyttää tieltään muut”.

– Mutta kun se kielonpentele on tälle tontille kerran tuotu, niin sitähän löytyy kaikkialta, kun se leviää ja lisääntyy kuin somali, Rydman kirjoittaa.

Lisäksi HS on julkaissut muun muassa viestejä, joissa seurustelukumppani kirjoittaa ilahtuneensa Belgiaa koskevasta uutisesta, jonka mukaan työnantaja saattaa saada oikeuden kieltää muslimeja käyttämästä päähuivia työpaikalla.

Rydman kirjoittaa, että hän kieltäisi mieluummin huiveja käyttävät ihmiset kuin ne huivit.

Eräässä viestissään Rydman pohtii ruskean silmienvärinsä periytyvyyttä.

– Vaikka lisääntyisin pikimustan Nigerian neekerin kanssa, niin lapsella olisi silti 26% chanssi saada vihreät silmät, hän kirjoittaa.

Emmi Tilvis, Viivi Salminen