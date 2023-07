Ruotsin Nato-solmua availlaan Brysselissä aiempaa korkea-arvoisemmalla kokoonpanolla

Ruotsin, Turkin ja Suomen väliset neuvottelut järjestetään torstaina aiempaa korkeammalla tasolla Brysselissä. Aiemman virkamiestason tapaamisen sijasta torstaina pidetään ulkoministeritason kokous, jonka Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on kutsunut koolle.

Turkin tuore ulkoministeri Hakan Fidan kuuluu Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin lähipiiriin, ja hän siirtyi tehtäväänsä maan tiedustelupalvelun johdosta.

– Se on tietenkin vähän turkkilaisten käsissä, että haluavatko he näitä asioita ratkaista ennen Vilnaa vai vasta Vilnassa. Sitä me emme osaa tietää, eräs asiaa tunteva lähde sanoo. Hänen paras arvauksensa on, että Vilnassa Naton huippukokouksessa jonkinlaisia uutisia asian etenemisestä voitaisiin saada.

Myös vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista arvioi, että Vilnan kokouksessa voisi tulla tieto jonkinlaisesta läpimurrosta.

– Jos siellä ei tilanne liikahtaisi mihinkään suuntaan, se olisi tosi huolestuttavaa, hän sanoo Vilnaan liittyen.

Torstain kokoukseen Brysselissä osallistuu Suomesta ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Maali on jo liikkunut

Natossa pyrittiin hyvin pitkään siihen, että Turkki ja Unkari olisivat ratifioineet Ruotsin Nato-jäsenyyden ensi viikon Vilnan huippukokoukseen mennessä. Tällä hetkellä on kuitenkin liian myöhäistä siihen.

Särkkä on kuitenkin lukenut viimeaikaisia ulostuloja niin, että jonkinlaisia Vilnasta kantautuvia positiivisista uutisia liittyen Ruotsin Nato-jäsenyyteen voi yhä tulla. Hän on myös pohtinut Yhdysvaltojen mahdollisuutta lämmittelymielessä luvata Turkille puolustusmateriaaleja, kuten sen hamuamia F-16-hävittäjiä.

– Mutta sitähän Yhdysvaltain presidentti ei voi yksin luvata. Se voi kuitenkin saada kongressissa vastusta puoleensa, Särkkä sanoo.

Torstain kokous ei ole ainoa Vilnan esinäytös, koska Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaa keskiviikkona Washingtonissa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin.

Särkkä näkee Vilnaa edeltävät kokoontumiset merkkinä siitä, että ainakin konkreettista yritystä asian edistämiseksi tehdään.

Mikko Gustafsson

Alkuperäinen