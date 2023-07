Salolaisen yrittäjäparin pitkä piina jatkuu – lähestymiskiellot ja rikostuomiot eivät pysäytä vainoojaa

Lähestymiskiellot ja lukuisat rikostuomiot eivät ole hillinneet ex-yrittäjää, joka vainoaa salolaista yrittäjäparia jo neljättä vuotta. Eija ja Mikko Halkilahden piina on jatkunut siitä asti, kun he ostivat Halikon Rikalanmäen konkurssipesältä tarjoushuutokaupassa.

– Sähköpostipommitus on jatkuvaa. Henkisesti tämä on raskasta, yrittäjä Eija Halkilahti huokaa.

Rikalanmäen edellinen yrittäjä syyttää konkurssipesää ja Halkilahtia laittomuuksista ja syytää perättömiä väitteitä viranomaisille. Viime viikolla hän vaati käräjäoikeutta käyttämään pakkokeinoja, jotta Rikalanmäen avaimet luovutetaan hänelle heti.

”Kyse on talonvaltauksesta”, nainen perusteli.

Mukana oli tekaistuja perintäkirjeitä yli miljoonan euron edestä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus asetti Rikalanmäellä aiemmin toimineen antiikkiverstaan konkurssiin keväällä 2019. Samalla kellonlyömällä syntyi konkurssipesä, jonka pesänhoitajaksi oikeus määräsi asianajaja Antero Laurilan.

Ex-yrittäjä kiisti sekä velat että käräjäoikeuden tuomion. Pesänselvitys ei edennyt, eikä konkurssipesä saanut kiinteistöä haltuunsa. Poliisipartion piti lopulta poistaa häädön saanut ex-yrittäjä pois mäeltä.

– Tämä on minun urallani ensimmäinen kerta. En ole ennen törmännyt tällaiseen, Laurila totesi tuolloin Salon Seudun Sanomissa.

Konkurssista on nyt yli neljä vuotta, mutta sitä ei ole vieläkään saatu päätökseen. Ex-yrittäjä on riitauttanut kaikki velkojien saamiset, ja jakoluettelon vahvistaminen on vasta vireillä käräjäoikeudessa.

Turkulainen Antero Laurila on toiminut konkurssijuristina yli kaksikymmentä vuotta. Hän epäilee, että antiikkiverstaan konkurssin päättäminen voi pitkittyä jopa ensi vuoteen.

– Tällaista ei ole ennen ollut, Laurila sanoo jälleen.

Eija ja Mikko Halkilahden koettelemus alkoi välittömästi, kun he kertoivat ostaneensa Rikalanmäen. Ex-yrittäjä alkoi pommittaa Halkilahtia tekstiviesteillä, puheluilla ja vihamielisillä sähköposteilla. Nainen kampanjoi kaupungilla ja suolsi Facebookiin loukkaavia ja uhkaavia kirjoituksia.

Uudet yrittäjät joutuivat toistuvasti selittämään ihmisille, etteivät he olleet tehneet mitään väärin. Viestittely ahdisti ja loukkasi.

Tammikuussa vuosi sitten Halkilahdet ehtivät toivoa, että he saisivat vihdoin jatkaa työtään ja elämäänsä rauhassa. Käräjäoikeus tuomitsi ex-yrittäjän tuolloin muun muassa törkeästä kirjanpitorikoksesta, vainoamisesta, velallisen epärehellisyydestä, viestintärauhan rikkomisesta, kunnianloukkauksesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaisille.

Rangaistus oli kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta. Naisella oli silloin jo aikaisempiakin rikostuomioita.

Halkilahtien haave romuttui kuitenkin hetimmiten: ”Teillä ei ole oikeutta mainostaa eikä toimia tällä hetkellä lainkaan. Tämä on siis toimintakielto ja poistumiskäsky,” sähköpostissa luki.

Häirintä jatkui entisellään.

Viime viikolla ex-yrittäjältä tuli sähköpostia hänen itsensä luomasta osoitteesta käräjäoikeusasiat. Sama viesti näyttää menneen myös haastemiesten esimiehelle Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Nainen vaatii, että nykyisille yrittäjille on määrättävä myynti- ja markkinointikielto, ja Rikalanmäen kesäteatteri on lopetettava välittömästi.

– Emme saa olla rauhassa. Hänen asiansa on ihan sama kuin ennenkin, Eija Halkilahti kertoo.

Halkilahdet toimittavat häirikköviestit ja vastaajaan tallentuneet haukkumasoitot aina suoraan poliisille.

– Aikaa menee hukkaan siinäkin, mutta poliisilla on ainakin taas aika paljon aineistoa.

Eija Halkilahden mukaan nainen on soittanut kymmenistä eri puhelinnumeroista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi maaliskuussa, että nainen on häirinnyt Halkilahtia vakavasti: ”Asiaton yhteyden ottaminen on ollut jatkuvaa ja se on viime aikoina lisääntynyt”.

– Meidän rajamme on tullut vastaan jo aikoja sitten, mutta Suomen laki antaa tehdä aika paljon. Sanallinen rikos ei tunnu olevan oikein yhtään mitään, Eija Halkilahti sanoo.

Rikalanmäki-nimen Halkilahdet ovat rekisteröineet tavaramerkiksi estääkseen väärinkäytön. Sen ansiosta nainen ei pysty enää operoimaan Facebookissa, mutta nyt hän julkaisee harhaanjohtavia postauksia Instagramissa.

Käräjäoikeus kirjoitti jo vuosi sitten, että nainen on ”viimeksi kuluneiden vuosien aikana pannut käräjäoikeudessa vireille kymmeniä riita- ja hakemusasioista, jotka on säännönmukaisesti hylätty.”

Nainen on yleensä aina valittanut myös hovioikeuteen. Viime viikolla Turun hovioikeus päätti jutun, jossa nainen oli yrittänyt hakea konkurssiin Halkilahtien kahta osakeyhtiötä sekä pesänhoitajan asianajotoimistoa.