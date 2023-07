Luottamusmiehelle potkut antanut salolaisyritys joutuu maksamaan laittomasta irtisanomisesta yli 70 000 euroa. Työtuomioistuin on ratkaisunsa antanut, ja seuraavaksi yrityksen toimitusjohtaja päätyy työrikoksesta syytettynä käräjäoikeuteen.

– Tosi vaikeaa sanoa mitään. Emme me voi oikein kommentoida yksityisyydensuojan alaista asiaa millään lailla, toimitusjohtaja toteaa.

Suomalaisissa työyhteisöissä on tuhansia vaaleilla valittuja luottamusmiehiä, mutta työtuomioistuimen ratkottavaksi luottamusmiesten irtisanomisia tulee harvoin. Rikossyyte työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaamisesta on vielä harvinaisempi.

Salossa korvauksiin, hyvityssakkoon ja syytteeseen johtanut tapahtumaketju sai alkunsa seitsemän vuotta sitten liikenneonnettomuudesta.

Kutsumme luottamusmiestä tässä jutussa Sepoksi. Hän oli työskennellyt keskisuuressa yrityksessä pitkään ja edennyt työharjoittelijasta toimihenkilöksi. Työkaverit olivat aikoinaan valinneet Sepon yksimielisesti toimihenkilöiden luottamusmieheksi.

Tässä tehtävässä Seppo oli myös marraskuussa 2020, kun työnantaja ojensi irtisanomisilmoituksen.

Potkujen perusteena oli henkilöstä johtuva syy. Työnantajan mielestä Sepon työkyky oli vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Onnettomuudesta oli tuolloin kulunut yli neljä vuotta, ja Sepolla oli ollut toistuvia sairauslomia vammojen takia.

– Työnantajalle ei kelvannut mikään, eikä mihinkään suostuttu. Se oli henkistä kiusaamista. Sekin vähä, mitä ihmisestä oli jäljellä, ajettiin loppuun, jotta hän ei pystyisi töihin, Seppo sanoo.

Ammattiliitto Pro piti irtisanomista perusteettomana ja kanteli työtuomioistuimeen. Liiton mukaan työnantaja ei ollut tukenut Sepon paluuta työelämään. Työnantaja oli myös kieltäytynyt kysymästä irtisanomiseen suostumusta työntekijöiltä, joita Seppo luottamusmiehenä edusti.

Työnantajapuolen etujärjestö Teknologiateollisuus vastasi, että työnantajalla oli asiallinen ja painava peruste irtisanoa työsopimus . Sepon työkuormaakin oli pyritty keventämään eri tavoin.

”Suostumuksen pyytäminen ei ollut mahdollista loukkaamatta yksityisyyden suojaa”, vastauksessa perusteltiin.

Osapuolet toimittivat neljän vuoden ajalta todisteeksi kymmeniä asiakirjoja: lääkärinlausuntoja, vakuutusyhtiöiden päätöksiä sekä muistioita työkykyneuvotteluista ja työterveysneuvotteluista.

– Se oli pitkä ja todella raskas prosessi. Ihmisen pitäisi olla vahvimmillaan, kun hän on heikoimmillaan, Seppo huokaa.

Luottamusmiehenä Seppo joutui ajamaan omaa asiaansa itse.

Työtuomioistuin antoi ratkaisunsa kesäkuun lopulla. Sepon terveystiedot on tuomiossa salattu ulkopuolisilta, mutta itse ratkaisu on julkinen. Työtuomioistuin katsoo yksimielisesti, että salolaisyritys on rikkonut yhdenvertaisuuslakia, työehtosopimusta ja työsopimuslakia.

”Jättämällä tekemättä kohtuulliset mukautukset työnantajan on katsottava päättäneen työsopimuksen vammaisuuden perusteella syrjinnän kiellon vastaisesti”, oikeus toteaa.

Työntekijöiden suostumusta olisi oikeuden mukaan pitänyt kysyä, ja sen olisi voinut tehdä yksilöimättä Sepon terveystietoja.

Salolaisyritys joutuu korvaamaan Sepolle ja Työllisyysrahastolle yhteensä yli 70 000 euroa. Teknologiateollisuus velvoitettiin maksamaan Ammattiliito Prolle 4 000 euron hyvityssakko valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Seppo vastaa puhelimeen uudessa työpaikassa, jossa hän aloitti ylempänä toimihenkilönä vuosi sitten heinäkuussa. Työsuhde on voimassa toistaiseksi.

– Pärjään uudessa työtehtävässä. En ole ollut vuoden aikana päivääkään sairauslomalla, en edes koronan tai flunssan takia. Ongelmaa ei ole, kun ei ole henkistä painostusta, Seppo toteaa.

Nykyinen esimies tietää alaisensa taustan ja työkyvyn, eikä Seppoa varten ole tarvinnut tehdä muista työntekijöistä poikkeavia erityisjärjestelyjä

– Esimieheni katsoi, että kelpaan ihan hyvin työelämään. Olen siitä iloinen ja kiitollinen.

Entistä työpaikkaansa Seppo ei moiti.

– Minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa itse yrityksestä. Siellä on töissä paljon hyviä ihmisiä.

Sepon nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojelemiseksi.

Poikkeuksellinen syyte

Salolaisyrityksen toimitusjohtaja joutuu vastaamaan luottamusmiehen laittomasta irtisanomisesta myös Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Rikossyyte on poikkeuksellinen.

Poliisin tutkittavana on kahdenkymmenen vuoden aikana ollut vain kymmenen tapausta, jossa työnantajaa on epäilty työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaamisesta. Käräjäoikeuksissa on viiden viime vuoden aikana annettu yksi tuomio.

Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisesta voi saada sakkorangaistuksen.

Luottamusmiesten irtisanomissuoja perustuu työsopimuslakiin ja työehtosopimuksiin. Tavataan sanoa, että luottamusmies sammuttaa valot, sillä hän voi käytännössä olla työpaikan viimeinen irtisanottava.