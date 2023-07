Wilma Murto debytoi Kalevan kisoissa Lahdessa 14-vuotiaana – 11 vuotta myöhemmin ei puhuta enää opintomatkasta, vaan MM-kisojen suomalaissuosikista

Kun Lahdessa urheiltiin Kalevan kisojen merkeissä edellisen kerran vuonna 2012, debytoi Salon Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto aikuisten SM-tasolla 14-vuotiaana lupauksena. Vielä tuolloin Murto jäi karsintaan tuloksella 320, mutta 11 vuodessa on tapahtunut hänen kohdallaan paljon.

Sunnuntaina kun Kalevan kisat tekivät paluun Lahteen, taivutti Murto ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen tuloksella 464. Naisten seipään finaalin piti alun perin olla ohjelmassa lauantaina, mutta jatkuva vesisade siirsi kisan sunnuntaille.

Se oli oikea päätös, sillä Kalevan kisojen päätöspäivänä seiväshyppääjät pääsivät antamaan yleisölle parastaan aurinkoisessa säässä. Viikko sitten Timanttiliigan kisassa Lontoossa Murto hyppäsi 480, joten sunnuntainen voittotulos saattoi olla monelle katsojalle pettymys. Voittotuloksen 464:n jälkeen Murto yritti kolmesti 473:sta, mutta yritykset eivät tuottaneet ylitystä.

– Kiva päivä. Tärkeintä oli voitto, vaikka mielelläni olisin hypännyt 47-alkuisen tuloksen. Mestaruus lämmittää kovasti, Murto iloitsi Ylen tv-lähetyksen haastattelussa.

Kilpailullisesti finaali lässähti, kun vuoden 2022 mestari Elina Lampela tipautti kolmesti 440:stä. Saga Andersson jatkoi hetken Murron kiusaamista, mutta ei onnistunut sivuamaan ennätystään 450.

Murron oli määrä testata kisassa uusia seipäitään ja tämä toteutui urheilijan mukaan hyvin.

– Eipä niitä seipäitä tule mietittyä kisan aikana ja se on hyvä merkki. Ihan positiivisen fiiliksin, hän summasi.

MM-kisoissa Budapestissa Murto on Suomen suurin mitalitoivo. Seipään karsinta hypätään kolmen viikon päästä maanantaina 21. elokuuta ja loppukilpailu kahta päivää myöhemmin. Ennen MM-kisoja Murron on tarkoitus hypätä Saksassa.

– Mitään ihmeempiä hiottavia asioita ei ole. Lähinnä kilpaillaan sen vuoksi, että saadaan tuntumaa pidettyä Budapestia ajatellen, Murto kertoi.

– Odottavan aika on toisaalta pitkä, mutta treeneissä on vielä tehtävää. On näille päiville käyttöä.

Wilma Murto Kalevan kisoissa

2023 (Lahti): Kultaa

2022 (Joensuu): Hopeaa

2021 (Tampere): Kultaa

2020 (Turku): Kultaa

2019 (Lappeenranta): Kultaa

2018 (Jyväskylä): Kultaa

2017 (Seinäjoki): Ei mukana, vaan alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa

2016 (Oulu): Ei mukana, vaan alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa

2015 (Pori): Neljäs

2014 (Kuopio): Hopeaa

2013 (Vaasa): Karsinnasta finaaliin, muttei kilpaillut selkävaivojen takia.

2012 (Lahti): Jäi karsintaan