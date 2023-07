Suomen Bagdadin-lähetystön tuhoista ei vielä tietoa – henkilökunta siirtyi väistötiloihin jo keskiviikkona, kertoo suurlähettiläs Lassila

Suomen Bagdadin-suurlähetystön henkilökunta siirtyi väistötiloihin jo eilen iltapäivällä, kertoo Suomen Irakin-suurlähettiläs Matti Lassila STT:lle puhelimitse Bagdadista.

Lassila kertoi aamuyhdeksän jälkeen, ettei vielä ollut saatu tietoa siitä, oliko myös Suomen lähetystön tiloihin tunkeuduttu vai ei.

Irakin pääkaupungissa Bagdadissa mielenosoittajat tunkeutuivat yöllä Ruotsin suurlähetystön tiloihin ja sytyttivät lähetystöalueella tulipalon. Suomen Irakin-suurlähetystö sijaitsee samalla alueella, samojen muurien sisällä kuin Ruotsin lähetystö.

– Yöllä saimme tiedon siitä, että mielenosoittajia on mennyt jälleen Ruotsin suurlähetystön alueelle. Videokuvan perusteella siellä on sytytetty tulipaloja ja menty sisään Ruotsin kanslian tiloihin, Lassila kertoi.

Suomen edustajat eivät olleet Lassilan mukaan käyneet aamulla Suomen suurlähetystöllä.

– Meillä ei siis ole tiedossa vielä, millaisia vahinkoja on aiheutettu ja miten mielenosoittajat ovat suurlähetystöjen alueelta poistuneet. Ruotsin turvatiimistä ollaan sinne menossa paraikaa.

Oliko Suomen lähetystö saanut jonkinlaisen ennakkovaroituksen, koska väistötiloihin osattiin lähteä hyvissä ajoin?

– Meillä on ennakkovarautumisen periaate, varovaisuusperiaate. Jos alkaa hiemankin tuntua siltä, että olisi tulossa uusi mielenosoitus, lähdemme mieluummin alta pois kuin jäämme odottelemaan. Se tieto meillä oli, että tänään on jälleen tarkoitus polttaa Koraani Tukholmassa.

Lassilan mukaan oli kuitenkin hieman yllättävää, että mielenosoittajia saapui lähetystölle jo ennen Koraanin polttamista.

Matkustamista Irakiin ei suositella

Riippumatta siitä, onko Suomen lähetystö kärsinyt vaurioita tai onko sinne tunkeuduttu, Suomi pyytää Lassilan mukaan asiasta joka tapauksessa selvitystä Irakilta diplomaattiteitse.

– Kyllä me aiomme reagoida. Tässä on rikottu myös Suomen suurlähetystön koskemattomuutta. Koko yhteinen lähetystöalue on vieraiden valtojen, Suomen ja Ruotsin, suurlähetystöjen aluetta.

Lassilan mukaan mielenosoitus rikkoi Wienin diplomaattisopimusta ja diplomaattisen edustuston koskemattomuutta.

– Se on tapahtunut täällä nyt jo kaksi kertaa. Pyydämme Irakin viranomaisilta selostusta siitä, miten näin on voinut käydä.

Lassila kertoo lisäksi, että Suomen Bagdadin-suurlähetystössä on tällä erää kaksi suomalaista työntekijää.

– Turvallisuudesta on näin ollen paljon helpompi pitää huolta kuin silloin, jos meitä olisi enemmän.

Suurlähettiläs lisää, että ”yleisellä tasolla” suomalaisten turvallisuustilanne on Irakissa normaali.

– On silti syytä ottaa huomioon, että Suomen ulkoministeriö ei suosittele matkustamista Irakiin.

Lassilan mukaan Irakissa olevat Suomen kansalaiset ovat lähinnä EU:n tai kansainvälisten operaatioiden palveluksessa.

– Heillä on aina hyvät turvallisuusjärjestelyt. Heistä ei siis ole huolta.

Pertti Mattila