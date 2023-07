Susien aiheuttamat kotieläinvahingot ovat yleistyneet – lampuri toivoo lupia susien kaatamiseen

Pertteliläinen lampuri Markku Suominen heräsi viime sunnuntaina järkytykseen, kun laitumella olleet lampaat olivat joutuneet susien raatelemiksi yön aikana. Suomisen lampaat olivat Vaskiolla tekemässä maisemanhoitotyötä.

Laitumella olleista 17 lampaasta seitsemän kuoli ja neljä jouduttiin myöhemmin lopettamaan. Vain kuusi lammasta selvisi hengissä (SSS 27.7.2023).

Suomisen mukaan tapahtuneesta selvinneistä kuudesta lampaasta kaksi on edelleen toipilaana. Hän ei osaa vielä sanoa, selviävätkö ne hengissä.

Markku Suominen on erittäin harmissaan tapahtuneesta. Taloudellista menetystä enemmän häntä surettaa susien raatelemien eläinten kärsimys.

– Kyllä tämä aika surkeaa on, Suominen toteaa.

Suomisen mielestä susikannat ovat paisuneet liian suuriksi. Hän toivoo, että susien kaatamiseen annettaisiin jatkossa lupia, jotta niiden aiheuttamilta vahingoilta vältyttäisiin.

– Sudet alkavat tulla asuntojen lähettyville. Mielestäni sudet ovat väärässä paikassa silloin, kun eivät ole metsässä, Suominen sanoo.

Salossa ja lähiseuduilla on tänä kesänä on raportoitu myös kaksi muuta susien aiheuttamaa kotieläinvahinkoa, joista toinen tapahtui lammastilalla Paimiossa ja toinen hevostallilla Hajalassa. Myös läheltä piti -tilanteita on ollut useita. Näin kertoo Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö ja Mikkolan lammastilan pitäjä Marko Laine.

Hänen mukaansa susien aiheuttamat kotieläinvahingot ovat yleistyneet viime vuosien aikana. Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että susien määrä on kasvussa.

– Havaintojen, susireviirien ja samaten yksilöiden määrä lisääntyy.

Laineen mukaan riski susien aiheuttamille kotieläinvahingoille on suurimmillaan loppukesästä ja alkusyksystä, jolloin susiemot alkavat liikkua pentujensa kanssa.

– Syksyä kohti tahti tiivistyy, kun aikuiset sudet opettavat pentuja liikkumaan.

Marko Laine kertoo, että susivahinkojen estämiseen on olemassa useampia varotoimia ja suojautumiskeinoja. Mikkolan tilalla on käytössä muun muassa petoaitoja sekä elektronista valvontaa, kuten valoa ja ääntä tuottavia hälyttymiä ja kameravalvontaa.

Lisäksi lampaita suojellaan susilta siirtämällä osa niistä sisätiloihin yöajaksi, jolloin susivahinkoja tyypillisesti tapahtuu. Mikkolan tilalla laitumia on lisäksi otettu kokonaan pois käytöstä sellaisilla alueilla, joilla susien on useimmiten havaittu liikkuvan.

Susien karkotteena voivat toimia myös muut eläimet, kuten laumanvartijakoirat ja -laamat, joista jälkimmäisiä löytyy myös Mikkolan tilalta.

Susipopulaatioiden painopiste siirtynyt idästä länteen

Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö ja Mikkolan lammastilan pitäjä Marko Laine kertoo, että yksi Suomen tiheimmistä susipopulaatioista sijaitsee tällä hetkellä Varsinais-Suomen alueella. Susipopulaatioiden painopiste on hänen mukaansa siirtynyt Itä-Suomesta läntisen ja lounaisen Suomen alueelle.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Länsi-Suomen alueella liikkui tämän vuoden maaliskuussa noin 28 perhelaumaa ja 11 paria. Poronhoitoaluetta lukuun ottamatta susia oli koko maassa noin 310 yksilöä, mikä noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa.

Myös Salon Seudulla on Marko Laineen mukaan tällä hetkellä useampi susireviiri. Useampia susihavaintoja on tehty ainakin Perttelistä Somerolle yltävällä alueella, Hajalan ja Vaskion välisellä alueella, Paimon ja Sauvon alueilla sekä Perniössä.

Yksi syy verrattain tiheään susipopulaatioon ja pienempään reviirikokoon on runsas saaliseläinten määrä. Varsinais-Suomen alueella on varsin paljon esimerkiksi valkohäntäpeuroja, metsäkauriita ja rusakoita, joita suurpedot käyttävät ravinnokseen.

Susia saa tällä hetkellä kaataa ainoastaan poronhoitoalueella, ja sielläkin vain poikkeusluvalla. Kaatolupien myöntämisestä myös poronhoitoalueen ulkopuolelle on kuitenkin käyty keskustelua viime vuosina.

– Luonnonvarakeskuksella ja poliittisilla päättäjillä ei ole yhteistä näkemystä siitä, mikä olisi susien suotuisan suojelun taso, jonka jälkeen sutta voisi metsästää, Marko Laine sanoo.