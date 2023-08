Talo vedessä ihmetyttää asuntomessuilla – kelluva asuminen tuskin yleistyy Suomessa kovin pian

Tämän vuoden asuntomessuilla Loviisan Kuningattarenrannassa ihastusta on herättänyt erityisesti yksi kohde: kelluva talo Lovisea. Se on tiettävästi ensimmäinen Suomessa ympärivuotiseen asumiseen suunniteltu ja rakennettu kelluva koti. Aiemmin kelluvia taloja on tehty vapaa-ajan asunnoiksi.

Asuntomessut tilasi asiantuntijayritys Swecolta selvityksen siitä, mitä kelluva asuminen Suomessa voisi olla.

Asuntomessujen tilaamaa selvitystä johtanut Swecon Lasse Rajala kertoo, että vaikka Suomessa ei ole pakottavaa tarvetta kelluville asunnoille, olisi täällä hyvin vesistöjä ja edellytyksiä kelluvalle asumiselle.

– Hyvässä tapauksessa Suomessa voisi olla 2020-luvun lopussa muutama kymmenen kelluvaa asuntoa, Rajala arvioi.

Innostus kelluviin taloihin lähtisi Rajalan mukaan liikkeelle, jos esimerkiksi Lovisean seuraksi saataisiin rakennettua useamman kelluvan talon yhteisö. Kelluvan rakentamisen yleistymistä Suomessa esimerkiksi Ruotsiin verrattuna hidastaa Rajalan mukaan asian tuoreus.

Swecon selvityksessä peräänkuulutettiin yhteistä valtakunnallista ohjeistusta kelluvien talojen rakentamisen selkeyttämiseksi. Selvityksen mukaan kelluvat talot voisivat tulevaisuudessa nousta Suomelle myös merkittäväksi vientituotteeksi. Lisäksi Suomessa on laiva- sekä rantarakentamisen tuomaa osaamista.

Kelluva talo kilpailee tavallisen kanssa

Rakennusteollisuus RT:n asiamies Jani Kemppainen arvioi, että kelluvat asunnot pysyvät vielä melko pitkään yksittäisinä kohteina, eikä usko niiden yleistyvän kovin nopeasti.

– Kovaa kysyntää ei tällä hetkellä ole.

Kemppaisen mukaan merkittävä syy on se, että kelluvien talojen rakentaminen on kallista ja haastavaa.

– Kelluva talo on ihan hyvä vaihtoehto, mutta kustannustensa vuoksi se tulee ehkä olemaan vielä pitkään erikoisuus, Kemppainen sanoo.

Kovin kilpailija kelluvalle talolle onkin hänen mukaansa maalle rakennettu, edullisempi talo.

Kemppaisen mukaan kelluva talo voi kuitenkin mahdollistaa omakotitalomaisen asumisen urbaanissakin ympäristössä. Toisaalta hän arvioi, että monet suomalaiset haaveilevat omakotitalosta omalla pihalla.

Lainsäädännön kannalta esteitä kelluvan talon rakentamiseen ei ole. Kelluvien talojen rakentamiseen liittyvät haasteet ovat Kemppaisen mukaan ratkaistavissa mutta kalliita.

Swecon Lasse Rajalan mukaan kelluvan talon hintaan vaikuttaa muun muassa se, mihin ja millaisilla lähtökohdilla kelluvaa taloa rakennetaan ja mihin talon kustannuksia vertaa.

– Siinä mielessä on kallista, että nämä ovat tällaisia uraauurtavia yksilösuorituksia, Rajala myöntää.

Kelluvat talot voisivat Swecon Rajalan mukaan olla hyvä ratkaisu esimerkiksi tiiviissä kaupunkiympäristössä, missä rannalle asuntojen lisääminen pitäisi muuten tehdä täyttömaan avulla. Rajalan mukaan kelluva asuminen olisi myös ekologista, sillä sen rakentaminen ei vaatisi ympäristön muokkaamista. Myös RT:n Jani Kemppainen näkee etuna sen, ettei kelluva talo tarvitse maata, mutta hän ei pidä kelluvan talon rakentamista merkittävästi vähähiilisempänä kuin tavallisenkaan talon.

Paikkoja kelluville taloille olisi jo

Suomeen on kaavoitettu jo useita paikkoja kelluville taloille. Loviisan Kuningattarenrannan kelluvalle kadulle, jolla asuntomessujen Lovisea sijaitsee, on kaavoitettu yhteensä yhdeksän kelluvaa kotia. Ajankohtaisiin hankkeisiin kuuluu myös esimerkiksi Helsingin Verkkosaareen suunniteltu kelluva asuinkortteli.

Suomessa on ollut useita kelluvan asumisen hankkeita vireillä, mutta moni on jäänyt ainakin toistaiseksi toteuttamatta. Kemppaisen mukaan kelluvien talojen yleistyminen vaatii kaupungeilta suuria satsauksia muun muassa kaavoituksen ja kunnallistekniikan suhteen. Uusien asioiden edistämisessä vaikeimpia ovat usein ensiaskeleet.

Jani Kemppainen arvioi, että kasvua kelluvien talojen suosiossa voi näkyä tämän vuosikymmenen lopussa.

– Yksittäisiä tapauksia varmasti tulee, Kemppainen sanoo.

Kovin suureksi ilmiöksi kelluvat talot eivät kuitenkaan vielä lähivuosina hänen arvionsa mukaan nouse.

– Jos isojen rannikkokaupunkien asukasluvut kasvavat nopeasti, sinne kyllä varmasti tulee kelluviakin taloja, Kemppainen sanoo.

Yksittäisiä kelluvia taloja voisi nousta myös esimerkiksi Tampereelle, Jyväskylään tai Kuopioon, hän pohtii.

—

Korjattu 1. väliotsikon jälkeen 8. kappaleesta yksi sana klo 20.55: po. lähtökohdilla, ei ennakkotaidoilla.

Alina Salomaa