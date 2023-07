Tätä mieltä: Perussuomalaisten kohu syntyi ääriainesten kosiskelusta

Voin lohduttaa Antti Olkinuoraa, joka oli huolissaan natsiksi nimittelystä (SSS 10.7.). En ainakaan minä ole nähnyt, että kukaan olisi vakavissaan väittänyt perussuomalaista puoluetta jonkinlaiseksi alkuperäisen Saksan natsipuolueen suomalaisklooniksi. Sikäli Olkinuora voi olla huoleti.

Kohu ja kriisi ovat syntyneet nähdäkseni kahdesta asiasta.

Ensiksi perussuomalaisten jotkin edustajat – enkä puhu nyt Olkinuorasta – ovat kosiskelleet Suomestakin löytyviä natsihtavia ääriaineksia.

Tässä on hyödynnetty ns. kaksoispuhetta. Se tarkoittaa puhetapaa, joka suurelle yleisölle näyttää melko neutraalilta, mutta kohderyhmä näkee siinä jonkin piilomerkityksen. On mainittu Adolf Hitleriin viittaavia numeroyhdistelmiä tai muuta salakieltä.

Jotkut puolueen edustajat ovat myös esiintyneet äärioikeistolaisten tahojen tilaisuuksissa tai osoittaneet niille muuta sympatiaa. Joukkoviestimet eivät olleet kiinnittäneet asiaan huomiota ajoissa, ja nyt metakka nousi yhtäkkiä.

Salaviittauksia tai esiintymisiä on tehty kampanjoinnissa ja muuten selvästi poliittisen uran aikana eikä ammoin jossain villissä nuoruudessa.

Toiseksi puheeksi on tullut niin sanottu väestönvaihtoteoria. Perussuomalaisten ja varsinkin sen nykyisen muodon ytimen, Suomen Sisun piirissä teoriaan on viittailtu ahkerasti, mutta ulkopuolisille on jäänyt epäselväksi, puhutaanko teoriasta sen alkuperäisessä sisällössä vai vain väestötilastoista.

Teoria kulkee niin, että Euroopan alkuperäisväestö on vaihtumassa afrikkalaisiin ja aasialaisiin, mahdollisesti jonkinlaisen eliitin pahantahtoisen salaliiton tuloksena. Oletetaan, että nämä maahanmuuttajaryhmät pysyvät kantaväestöstä ja sen kulttuurista erillään.

Alkuperäinen teoria väittää, että kantaväestön on joko taisteltava muutosta vastaan tai muuten se tuhoutuu.

Useat terrori-iskujen tekijät ovat ilmoittaneet manifesteissaan saaneensa inspiraatiota väestönvaihtoteoriasta ja aloittaneet taistelun muuttajia tai näihin myönteisesti suhtautuvia vastaan. Muun muassa Norjassa Utöyan saaren ja Oslon, Uudessa Seelannissa Christchurchin sekä USA:ssa El Pason joukkomurhaajat ovat ottaneet teorian lähtökohdakseen.

Taas: En oleta, että Suomessa suunniteltaisiin mainitun kaltaista ääritoimintaa tai perussuomalaiset sellaista kannattaisivat.

Mutta on epäselvää, kuinka tosissaan kotimaisten poliitikkojen väestönvaihtopuheeseen pitää suhtautua.

Voiko joku ääriajatteluun taipuvainen saada synkkiin ajatuksiinsa lisää vauhtia, kun vakiintuneet ja merkittävää kannatusta nauttivat poliitikotkin puhuvat väestönvaihdosta? Ei ehkä todennäköistä, mutta piilomerkityksilläkin voi olla voimaa.

Moni on varmaan huomannut senkin, että varsin usein populistisen puolueen julkinen kritisointi tai tuomitseminen itse asiassa vain lisää sen kannatusta.

Epäoikeudenmukaiseksi koettu pilkka tai syrjintä vahvistaa kannattajien kannatusta ja tuo jonkin verran sympatiaa muiltakin.

Olkinuoran kirjoituksen voi lukea yrityksenä hyödyntää tätä vaikutusta; luoda mielikuvaa epäoikeutetuista, kuvitelluista natsisyytöksistä kumoamalla sellaista kritiikkiä, jota ei olekaan.

Keskustelun pitää pysyä asiassa ja tosiseikoissa, mutta ongelmakohtia ei tule peittää maton alle.

Pekka Salomaa

Salon kaupunginvaltuutettu (kesk.), varatuomari

Kisko