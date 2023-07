Tekstaripalsta: Oli vain ajan kysymys, koska rysähtää Somerontien ja Niinistönkadun risteyksessä

Oli ilo lukea Sokerin konttorin uudesta ilmeestä! 12 vuotta tuli pidettyä siellä paikat siisteinä, vieraspedit pedattuna, saunat pestynä yms. Hyvillä mielin muistelen mukavaa tyopaikkailmapiiriä ja henkilökuntaa. Raija

Jos jotakin, mikä pitää poistaa heti, on kansanedustajien sopeutusraha. Ei sellaisia muutkaan saa, jotka töissä käyvät. Kolme vuotta on aivan liian pitkä aika. Jos jotain on pakko olla, niin vuosi on riittävä. Ja jos tuloja on muualta, niin sekin raha pois välittömästi. Järkyttävää, miten tuollaisen ovat itselleen luoneet. Kansalaisaloite liikkeelle jos ei muu auta. Sopeutusraha

En kyllä rupea säilyttämään polkupyörääni parvekkeella, vaan ennemminkin makuhuoneessa tai mahdollisesti olohuoneessa, keittiö ei tule kysymykseen. En myöskään mielelläni ala kanniskella pyörää taloyhtiön rappusia edestakaisin, vaikka olisihan se hyvää kuntoilua. Parveke ei ole varasto

Mummulta hyvä mielipide. Se vastaus olli tyhmä. Rumpali

Isänmaa ja äidinkieli. Suomi on onneksi vielä demokraattinen maa, ja kansa saa äänestää omaa ehdokastaan. Ei tämä ainakaan huonompi hallitus voi olla kuin edellinen. Pohjalla mennään. Ilmaista rahaa ei olekaan. Ja nyt maksamme lainoista myös korkeaa korkoa. Ei kaikki ole Koronan ja Unkarin sodan syytä. Oma vika

Onko Hyvää Suomesta -lippumerkki häviämässä kokonaan elintarvikkeista? Kaikenlaisia merkkejä tullut ruokatarvikkeisiin. Missään en ole nähnyt, mitä tarkoittavat. Ei lehdistö eikä tv kerro, ilmeisesti vain tekoäly tietää. Olen vain lehdenlukija. Esimerkiksi sammakon kuva, salaa tullut tuotteisiin. Selityksiä lehteen. Kartuusi

Kuuleppas ekoteko, ei täällä maalla paljon voi julkisia käyttää, koska niitä ei kulje. Joskus pitäis päästä kauppaankin, että ei se eläminen täällä mitään halpaa ole. Autoa on pidettävä ja bensaa on ostettava, että kyllä hintaa pitäis laskea. Autoilija

Arvoisat poliitikot, lopettakaa vanhojen muistelut ja ryhtykään töihin. Vaikka perintöveron poisto. Eteenpäin

Olen duunari, äänestin perussuomalaisia. Seuraan aikaani, joten hallitusohjema ei tuonut ihmeempiä yllätyksiä. En ole rasisti enkä hyväksy rasismia. Muut puolueet voivat miettiä, miksi perussuomalaiset saavat kannatusta eikä loanheitto sitä vähennä. Kansa on äänensä antanut

No niin, oli vain ajan kysymys koska rysähtää Somerontien ja Niinistönkadun risteyksessä. Koskaan ei voi tietää, mitä nopeutta vasemmalta tullaan, kun Niinistönkadulta yrittää päästä Somerontielle. Onneksi nyt ei tullut pahempia. Mutta on siinä kolareissa pari ihmistä vuosien varrella kuollutkin. Kaupungilta päin tullaan useasti kahdeksaakymppiä ja satastakin Niinistönkadun liittymään, vaikka rajoitus on 50 ja vasta parinsadan metrin päästä on 80. Tässä liittymässä jos missä tarvittaisiin liikennekamera ja kaksisuuntainen sellainen, koska kaupungille päin mennään usein samoja nopeuksia. Mikään muu ei auta. Sakkoja sakkoja

Maakaasuputki Turkuun oli oman aikansa tunnin juna. Kun rahat loppuivat ajoissa, huono idea jäi toteutumatta. Oikorata riittää