SSS-tekstaripalsta: Kekkonen oli paras presidentti

En ole kuullut ehkä nähnyt että salolainen kansanedustaja olisi irtisanoutunut persujen kirjoituksista. Äänestänyt

Pitäisikö kaikkien eduskunnassa työskentelevien ja sinne pyrkivien taustat tarkistaa? Ettei kävisi näin

Kompostori toimii loistavasti 1–2 hengen taloudessa. Hoito-ohjeet ovat hyvin yksinkertaiset, lukutaitoinen oppii. Kuivikkeena käytämme kuivia lehtiä. Yhden ja kahden hengen talous

Mainehaittaa hallitukselle ja Suomelle aiheuttavat ne henkilöt jotka kaivelevat ja julkaisevat näitä vanhoja kirjoituksia vuosien ja vuosikymmenten takaa. Perussuomalaisten kannatus vaan nousee näistä julkaisuista. Työrauha hallitukselle

Kansa saa sellaiset päättäjät, jotka ansaitsee. Mietittävää

Jos Suomi joutuu ostamaan hiilinieluja, mistä niitä rahalla muka saa? Onko se vain EU:n rahastusta? Jos Euroopassa on hakattu puut, joudummeko me korvaamaan heidän mokansa? Istuttakoon puita niinkuin meillä on vaadittu jo iät ja ajat kun hakkaamme metsää. Epäreilua

No nyt oli mahtava ja kovatasoinen konsertti Mustionlinnan kesäteatterissa. Hyvä Provinssi

Jää herneet jää ostamatta, jos ammutaan lintuja pelloita. Haitta hyötyä suurempi. Vegaani

Alkaa vähitellen kaduttamaan nykypersulle annettu ääni ja tulee Timo Soinin aikakautta ikävä. Jatkossa äänestän kokoomusta. Salolainen persuedustajakin voisi ottaa julkisuudessa pyöriviin asioihin kantaa ja kertoa mitä mieltä hän on. Kanta esiin

Tällä palstalla on kovasti oltu huolissaan mustikoista ja niiden poimintatavoista. Joka vuosi metsään jää Suomessa sadan miljoonan euron edestä marjoja ja sieniä. Tuskinpa ne tänäkään vuonna kesken loppuvat. Metsään vaan

Heinikko näköeste. Niin ja sitten kaupunki istuttaa tien kavennuksiin pensaita. Jos sieltä suojatietä tulee pieni taapero ei kyllä näy, suojatiestä tehty varsinainen vaaranpaikka. Haloo

Erdoganilla on hyvä kiristyspaikka Venäjään. Eivät laivat kulje salmesta kanavaa pitkin, jos hän niin päättää. Venäjän iso laivasto motissa. Kiristääkö myös EU:ta viljakuljetuksilla, ellei sitä hyväksytä EU:hun? On luonut hyvän paikan kiristää kaikkia. Terrorisointia häneltä

Olisi toivottavaa, että Suomen häpeällisen kömpelösti aloittanut hallitus pystyisi nopeasti konkreettisiin tekoihin. Eihän hallitusohjelmaa ole vielä juuri aloitettu, kiitos opposition, jonka aika tuntuu menevän kymmeniä vuosia vanhojen asioiden penkomiseen. Demokratiaan kuuluu myös tappion myöntäminen. Annetaanko työrauha

Sananvapaus on tärkeä. Aapinen pitäisi olla nykyisinkin oppikirjana alaluokilla. Ymmärryksen puute

Edesmennyt Urho Kaleva Kekkonen oli paras presidentti ja ehdottomasti pitkäaikaikaisin. Tosi on

Nyt pystyy tekemään pelon ilmapiirin kun irtisanominen helpottuu. Duunarit saa mitä ovat pyytäneet äänestyksillään. Hieno homma