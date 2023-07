Uimataito alkaa myyrästä – kuusjokelaisen Janita Kylänpään opettamat lapset polskivat luonnonvesissä

Myyrä laittaa pätkän kainaloihin, leuan veteen, jalat polskuttaa ja kädet ovat pinnan alla. Tästä lähtee uimaopetus Särkisalon Klippulassa alkeisryhmässä, jossa uimaopettaja Janita Kylänpää opettaa uimaan myyrää.

– Onhan pitkät kädet veden alla, kauho vielä käsillä, hän jakelee ohjeita.

Särkisalossa opetetaan uimaan luonnonvesissä, vaikka Salon kaupungin uimakoulut pyörivätkin nykyisin uimahallissa.

– Uimahallissa ei tulisi käytyä, jos tätä ei olisi, tämän järjestää Särkisalon Wanhemmat ry, lapsiaan kouluun tuonut Anneli Westberg kertoo.

Särkisalon Wanhemmat yhdistyksen sihteerin Saara Lindholmin mukaan rahallista tukea saadaan lisäksi muilta särkisalolaisilta yhdistyksiltä sekä yrityksiltä.

Kylänpää on opettanut Särkisalossa jo useita vuosia yhdistyksen tukemassa uimakoulussa ja on sitä mieltä, että jokaisen pitäisi opetella uimaan luonnonvesissä.

– Harvemmin uima-altaassa sattuu onnettomuuksia, hän sanoo.

Uimahallissa opettelulla on omat puolensa. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija Tero Savolainen sanoo, että tulokulmat ovat vähän erilaisia uimahallin ja luonnonvesien uimakouluissa.

– Osalle oppilaista uimahallin lämmin ja läpinäkyvä vesi on mieluisampi.

– Luonnonranta on vesiturvallisuuden kannalta mahtava ympäristö.

Särkisalossa opettanut Kylänpää sanoo, että luonnossa opitaan myös muuta, kuten äskettäin tunnistamaan vaskitsa. Uimaopetukseen puolestaan kuuluu uimisen opetuksen lisäksi sukellus, hypyt sekä hengenpelastus.

Savolainen sanoo, että vaikka uimakouluja onkin siirrytty pitämään halleihin, löytyy vielä kaupunkeja ja kuntia, jotka järjestävät uimakouluja luonnonvesissä.

– Tampereella pidetään kouluja luonnonvesissä, myös monissa pienissä kunnissa.

Lisäksi Folkhälsan järjestää Suomen rannikkoalueella uimakouluja, joissa Savolaisen mukaan noin 5 000 lasta opettelee uimaan.

Hän sanoo, että on eri asia hypätä veteen ja uida luonnonvesissä kuin uimahallissa. Hallissa vesi on tasalämpöistä eikä ole aallokkoa. Luonnonvesissä voi olla aallokkoa, minkä lisäksi vesi on yleensä viileämpää.

Särkisalossa uimakoululaiset pääsivät välillä lämmittelemään saunaan. Kylänpää on vetänyt Klippulassa kolmea eri ryhmää, joissa on reilu 30 lasta.

Hän on Kuusjoelta ja kertoo, että pitää uimakoulua kesällä myös Vähäjärvellä.

– Sitä ei tueta, joten se on kalliimpi.

Särkisalossa vanhemmat maksavat lapsensa uimakoulusta parikymppiä, mutta sitä ei ainakaan Westberg pitänyt isona. Hän ja Toni Kääriäinen toivat kolme lastaan uimakouluun.

– Jatkoryhmässä on kaksi lasta Alexander ja Ada ja alkeisryhmässä Emil.

He asuvat merenrannalla ja kertovat, että mikäli nykyistä uimakoulua ei olisi, he opettaisivat itse.

Myös särkisalolainen Mikko Koskinen sanoo, että jos nykyistä uimakoulua ei olisi, lapsia ei tulisi vietyä Salon uimahalliin uimaopetukseen.

– Siinä tapauksessa opetettaisiin omatoimisesti, hän sanoo.

Koskinen oli tuonut kaksi lasta uimaopetukseen. Heistä vanhempi Aaro oli jatkokurssilla ja nuorempi Seela alkeiskurssilla.

Lasten uimataito romahtanut korona-aikaan

Lasten uimataito on romahtanut viidessä vuodessa, selviää Suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kyselyssä.

– Teimme korona-ajan lopussa viime vuonna kyselyn kuudesluokkalaisille, joista 55 prosenttia arvioi olevansa uimataitoisia.

– Ennen korona-aikaa vuonna 2017 tehdyssä kyselyssä uimataitoisia oli 76 prosenttia, uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen kertoo

Hän sanoo, että uimataidon mittari on se, että hypätään veteen ja uidaan 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Matka tehdään tauotta.

Kuusjokelainen Janita Kylänpää sanoo, että kun tulokset viime vuonna julkaistiin, ne herättivät paljon keskustelua uimaopettajien keskuudessa.

Savolainen sanoo, että uimataidottomuus on korona-ajan seurauksia.

– Nyt on pähkäilty, miten lapset saataisiin oppimaan.

Hän luettelee kolme eri keinoa: Vanhemmat voisivat opettaa uimataitoa siinä kuin muitakin kansalaistaitoja lapsilleen. Koulut osallistuvat opetukseen oman opetussuunnitelmansa mukaan. Lisäksi uimakoulujen määrää pitäisi lisätä.