Valtiovarainministeri Purra selitti vanhoja nettikirjoituksiaan – ”eräänlaista sisäpiirihuumoria”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi keskiviikkona, ettei hänen vanhoissa kirjoituksissaan ole mitään puolusteltavaa, vaan ne olivat vääriä. Hän vakuutti anteeksipyyntönsä olevan täysin aito.

– En ajattele tällä tavalla enkä käyttäisi vastaavaa kieltä enkä edes osallistu keskustelufoorumien keskusteluun.

Purra saapui lopulta median eteen kommentoimaan vanhoista nettikirjoituksistaan herännyttä kohtua keskiviikkona iltapäivällä pääministeri Petteri Orpon (kok.) koolle kutsumaassa mediatilaisuudessa Kesärannan pihalla.

Purran mukaan eräissä medioissa tekstejä on irrotettu kontekstistaan, jolloin ne näyttävät entistäkin pahemmilta. Hän toisti, ettei ole koskaan hyväksynyt minkäänlaista väkivaltaa.

– Kyseessä on hyvin paljon eräänlainen sisäpiirihuumori, mikä ei ole mielestäni lainkaan puolusteltavissa, mutta näin asia on. Kyseessä on siihen maailman aikaan eli vuonna 2008 ollut keskusteluympäristö, joka ei ole samanlainen kuin nykyään, Purra sanoi.

Hän vakuutti myös olevansa valmis vastaamaan asiaa koskeviin kysymyksiin, kun lähtee torstaiaamuna Brysseliin euroryhmän ja Ecofinin kokouksiin.

– Vastaan tietenkin kysymyksiin, joita eteen tulee.

”Nämä asiat eivät lopu”

Purralta kysyttiin myös näkemystä siihen, miten muut perussuomalaiset ovat kommentoineet kirjoituksista käytävää keskustelua. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho luonnehti Ilta-Sanomissa keskustelua muun muassa joukkopsykoosin kaltaiseksi tilaksi ja vihervasemmistolaisten aktivistien ja toimittajien surutyöksi siitä, ettei maassa ole vasemmistolaista hallitusta. Perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas sanoi Keski-Pohjanmaassa, että Purra-kohu on median vika.

– Sitä, mitä puhemies tai varapuheenjohtaja ovat kommentoineet, kannattaa itseltään kysyä heiltä. En ole perehtynyt näihin ulostuloihin, Purra kommentoi.

– Kuten totesin jokin aika sitten (entisen) ministeri (Vilhelm) Junnilan kohdalla, nämä asiat eivät lopu. Perussuomalaiset ovat vuosien varrella, erityisesti Jussi Halla-aho, ollut vastaavien asioiden kohteena.

Purran mukaan tilanteessa on uutta se, että perussuomalaiset ovat hallituksen jäseniä valtioneuvostossa.

– On Suomessa varsin uutta, että ministereitä arvioidaan sen perusteella, mitä he ovat tehneet jopa ennen poliittista uraa.

Orpo: Asiat poikkeuksellisen vaikeita

Pääministeri Orpo puolestaan sanoi, ettei mitenkään voi hyväksyä valtiovarainministeri Purran aikanaan Scripta-blogiin kirjoittamia tekstejä. Hän toisti, miten välttämätöntä oli, että Purra on pyytänyt kirjoituksiaan anteeksi.

– Luotan ja lähden siitä, että hän myös sitä tarkoittaa.

Orpon mukaan nyt käsiteltävät asiat ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita. Hän korosti, että hallitustyössä on nollatoleranssi rasismiin.

– Haluan tehdä vielä täysin selväksi: Me emme hyväksy minkäänlaista ihmisten syrjintää heidän sukupuolen, etnisen taustan, ihon värin, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Nämä periaatteet on kirjoitettu myös hallitusohjelmaan ja eiliseen yhteiseen julkilausumaan.

Orpo kommentoi myös sitä, että presidentti Sauli Niinistö otti poikkeuksellisesti kantaa hallituksen työskentelyyn. Niinistö sanoi tiistaina, että hallituksen voisi olla viisasta ottaa selkeä nollatoleranssin kanta rasismiin, sillä se olisi hyvä signaali myös maailmalle.

– Hän otti aivan oikeat asiat esille. Ne olivat aivan samat asiat, joiden parissa itse työskentelin ja hallitus työskenteli. Hän toi ne esiin, ja hänellä on siihen oikeus. Ne olivat tärkeitä viestejä suomalaisille, mutta teimme samojen asioiden kanssa töitä, Orpo sanoi.

Terhi Riolo Uusivaara, Jecaterina Mantsinen