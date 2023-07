Venäjä hyödyntää pelkoa provokaatiosta ydinvoimalalla Naton huippukokouksen alla, ajatushautomo arvioi

Venäjä hyödyntää pelkoa provokaatiosta Zaporizhzhjan ydinvoimalalla karkottaakseen sieltä Ukrainan henkilöstöä ja lisätäkseen omaa läsnäoloaan voimalalla, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) Ukrainan sotilastiedusteluun viitaten.

ISW:n mukaan Venäjä voi pyrkiä esittämään itsensä ainoana vastuullisena toimijana ydinvoimalalla luoden samalla kuvaa Ukrainasta uhkana laitoksen turvallisuudelle. Ajatushautomo arvioi, että näin toimiessaan Venäjä voi pyrkiä saamaan länsimaat epäröimään Ukrainalle annettavaa tukea Naton tulevassa huippukokouksessa.

Venäjä ja Ukraina ovat säännöllisesti syyttäneet toisiaan voimalan vaarantamisesta. Ukrainalaisviranomaiset ovat varoittaneet viime viikkoina, että Venäjä saattaisi tehdä iskun ydinvoimalan alueella.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan järjestön tarkastajat eivät ole löytäneet laitokselta merkkejä räjähteistä tai miinoista. IAEA:n johtaja Rafael Grossi kommentoi tarkastuksia aiemmin tällä viikolla. Tuolloin tarkastajia ei ollut vielä päästetty ydinvoimalan katolle, jossa Ukraina on kertonut havainneensa räjähteiden näköisiä asioita.

Ydinvoimala on ollut venäläisjoukkojen hallussa viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Shoigun korvaamisesta liikkuu huhuja

Ajatushautomon mukaan Wagner-palkkasotilasyhtiön juhannuskapina voi edelleen aiheuttaa muutoksia Venäjän sotilasjohdossa. ISW:n seuraaman merkittävän venäläisen sotabloggaajan mukaan Venäjällä saatetaan olla tekemässä päätöstä puolustusministeri Sergei Shoigun korvaamisesta.

Ajatushautomo ei ole voinut itsenäisesti vahvistaa Shoigun korvaamisesta liikkuvia huhuja. ISW on aiemmin arvioinut, että Shoigun korvaaminen olisi epätodennäköistä.

ISW:n mukaan Venäjä pyrkinee myös varmistamaan, että sillä on määräysvalta Wagnerin johtajistoon ja taistelijoihin Afrikassa ja Lähi-idässä.

Kapinan vaikutukset Wagneriin ja sen johtajaan Jevgeni Prigozhiniin säilyvät epäselvinä, mutta Ukrainalle kapinasta on ISW:n mukaan ollut hyötyä ja saattaa olla vastedeskin.

