Venäjä iski lennokeilla Kiovaan toista päivää peräkkäin – ISW: Lennokki-iskut todennäköisesti vastaus Nato-huippukokoukseen ja mahdollinen viesti Erdoganille

Venäjä on iskenyt lennokeilla Kiovaan toista päivää peräkkäin, Ukrainan armeija sanoi keskiviikkona. Iskut tapahtuivat vain tunteja ennen kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin oli määrä tavata Naton johtajia Vilnan huippukokouksessa.

Kiovan sotilasviranomaiset sanoivat, että kaikki pääkaupunkiin suunnatut lennokit saatiin torjuttua. Sotilasviranomaisten mukaan uhreista tai vahingoista ei ole raportoitu.

Ukraina ampui viime yön aikana alas 11 venäläistä lennokkia Keski- ja Itä-Ukrainan ilmakomentoalueilla, Ukrainan ilmavoimat kertoi sosiaalisessa mediassa. Lausunnossa ei kerrottu, ammuttiinko lennokkeja alas muualla Ukrainassa.

Keski-Ukrainan Tsherkasyn alueen kuvernööri sanoi, että kaksi ihmistä joutui sairaalaan palovammojen vuoksi lennokin osuttua rakennukseen.

Alkuviikosta iskut Kiovaan ja Odessaan

Ukraina torjui maanantain ja tiistain välisenä yönä lennokki-iskut Kiovaan ja Etelä-Ukrainaan Odessan alueelle. Lennokkihyökkäys Odessaan kohdistui viljalaitoksiin. Alueella on kolme meriterminaalia, jotka ovat tärkeitä Moskovan ja Kiovan välisen, ensi viikon maanantaina umpeutuvan viljan vientisopimuksen kannalta.

Vakavia vahinkoja tai henkilövahinkoja ei havaittu.

ISW: Iskut viesti Vilnaan ja Erdoganille

Venäjän alkuviikon lennokki-iskut ovat todennäköisesti vastaus Vilnan huippukokoukseen ja Mustanmeren viljasopimukseen liittyvä uhkaus, yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) arvioi eilisessä raportissaan. Tarkoituksena on ajatushautomon mukaan todennäköisesti estää Naton jäseniä antamasta lisää sotilaallista apua Ukrainalle.

ISW:n mukaan Venäjä saattaa iskuillaan viestiä myös Mustanmeren viljasopimuksen alkuperäiselle välittäjälle, Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille. Ajatushautomon mukaan hänen kannanottonsa Ukrainan Nato-jäsenyyden puolesta ja viiden ukrainalaisen Azovstalin komentajan paluu Ukrainaan Turkin kautta eivät ole jääneet Venäjältä huomaamatta.

Venäjä aikoo ryhtyä vastatoimiin, jos Ukraina käyttää rypälepommeja

Venäjä ryhtyy vastatoimiin, jos Ukraina käyttää rypälepommeja venäläisjoukkoja vastaan, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Yhdysvallat ilmoitti äskettäin toimittavansa Ukrainalle ensi kertaa rypälepommeja. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut, että rypäleammuksia koskeva päätös oli erittäin vaikea, mutta vastahyökkäystä tekevillä ukrainalaisilla joukoilla olivat ammukset lopussa.

Ukrainan ja sen liittolaisten mukaan Venäjä käyttää sodassa jo rypälepommeja, mutta Venäjä on tämän kiistänyt.

Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina eivät ole allekirjoittaneet kansainvälistä rypäleammukset kieltävää sopimusta.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Heidi Puomisto, Eeva Nikkilä-Kiipula