Venäjä: Mustanmeren viljasopimus päättyy – Ukraina sanoo olevansa valmis jatkamaan viljanvientiä

Venäjän mukaan Mustanmeren viljasopimus Ukrainan kanssa on käytännössä päättynyt. Lausunto asiasta annettiin vain tunteja ennen kuin sopimuksen pidentämisen takaraja oli umpeutumassa.

Venäjä palaa sopimukseen sitten, kun Venäjän ehdot on täytetty, presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille.

Sopimus on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta meriteitse, vaikka Venäjä on muuten sulkenut Ukrainan meriyhteydet. Sopimuksen avulla viljan maailmanmarkkinahinnat ovat pysyneet vakaina.

Peskovin ilmoituksen jälkeen venäjän valtiolliset uutistoimistot uutisoivat Moskovan ilmoittaneen Turkille, Ukrainalle ja YK:lle, että Venäjä vastustaa sopimuksen jatkamista.

– Venäjä ilmoitti tänään virallisesti Turkille ja Ukrainalle kuten myös YK:n sihteeristölle, että se vastustaa sopimuksen jatkamista, uutistoimisto Tass siteerasi Venäjän ulkoministeriön tiedottajaa Marija Zaharovaa.

Moskovan mukaan Kertshinsalmen sillalle maanantain vastaisena yönä tehdyllä iskulla ei ole mitään tekemistä sopimuksen päättämisen kanssa. Venäjä on valittanut sopimuksen yksityiskohdista jo kuukausia ja sanonut, että sopimuksen kirjauksia venäläisen ruoan ja lannoitteiden viennistä ei ole kunnioitettu.

Sopimuksen jatkosta neuvoteltu

Sopimuksen jatkosta on väännetty sopimuksen pidentämisen takarajan lähestyessä.

Perjantaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi, että Putin olisi suostunut jatkamaan sopimusta. YK ja Turkki välittävät neuvotteluja ja olivat välittäjinä myös vuosi sitten neuvotellussa alkuperäisessä sopimuksessa.

Putin kuitenkin sanoi lauantaina, että Venäjän vaatimuksiin ei ole vastattu. Venäjä vaatii, että esteitä sen elintarvikevienniltä poistetaan. Putin on myös arvostellut Ukrainaa siitä, ettei se vie tarpeeksi viljaa kehittyviin maihin.

– Sopimuksen päätavoite, eli viljan toimittaminen sitä tarvitseville maille, mukaan lukien Afrikan mantereella, ei ole toteutunut, Putin sanoi puhelussa Etelä-Afrikan presidentille Cyril Ramaphosalle.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lähetti viime viikolla Putinille kirjeen viljasopimuksen jatkamiseksi. Guterres tukee esteiden poistamista Venäjän lannoitteiden vienniltä.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vaati perjantaina Venäjää jatkamaan viljasopimusta. Jos näin ei tapahdu, siitä kärsivät Blinkenin mukaan kehittyvät maat.

Vaikka viljasopimuksen jälkeen Ukrainan meriteitse viedystä viljasta noin 80 prosenttia on päätynyt korkean tulotason maihin, sopimus on YK:n mukaan hyödyttänyt ihmisiä kaikkialla maailmassa, koska se on auttanut rauhoittamaan markkinoita ja hillitsemään ruuan hintojen nousua.

Turkin presidentti Erdogan oli maanantaina luottavainen sen suhteen, että viljasopimusta kuitenkin jatkettaisiin pian.

– Luulen, että huolimatta tämänpäiväisestä lausunnosta ystäväni Putin haluaa jatkaa sopimusta, Erdogan sanoi.

Ukraina sanoo olevansa valmis jatkamaan viljanvientiä

Ukraina on valmis jatkamaan viljanvientiä sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä Mustanmeren viljasopimuksesta, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ukraina on ollut yhteydessä laivayhtiöihin, jotka ovat sanoneet olevansa valmiina jatkamaan kuljetuksia, Zelenskyi sanoo tiedottajansa sosiaaliseen mediaan jakamissa kommenteissaan.